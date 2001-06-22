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Раздел: Фоторепортажи  
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Повседневная жизнь людей на Бали. Фото

Повседневная жизнь людей на Бали. ФотоИх жизнь зависит от туризма.

Небольшой островок в Малайском архипелаге в составе Индонезии превратился в туристическую Мекку в последней трети XX века. Сегодня сюда ежегодно приезжают более 4 млн туристов, тогда как живут постоянно примерно столько же — 4,2 млн человек по данным переписи 2014 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
Повседневная жизнь людей на Бали. Фото
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 Теги: Бали, туризм

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Сегодня, 13:36 » Автор: Анна Мартынова
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