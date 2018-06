История успеха короля футбола Пеле. Фото

В 1958 году 17-летний бразилец Пеле прилетел в Швецию с национальной сборной на чемпионат мира. Когда он возвращался домой, его имя знали по всей планете, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Эдсон Арантис ду Насименту – самый знаменитый и, возможно, величайший футболист всех времён, родился в Бразилии 23 октября 1940 года. Вырос в бедной семье. С детства увлекался игрой, в которой позже стал кумиром для миллионов, хотя его первые мячи были сделаны из носков и газет.С 1956 года, когда он подписал свой первый профессиональный контракт, и до прощального матча в 1977 году, он забил 757 голов (или 1283 гола, в зависимости от того, как считать) и выиграл три Кубка мира. Пеле называют Чёрной жемчужиной и Королём футбола. Ни один другой игрок не приблизился к его достижениям. Его признали лучшим футболистом XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА и лучшим спортсменом XX века по версии Международного Олимпийского комитета.Летом 1958 года невероятно талантливый, но ещё совсем юный Пеле прилетел в Швецию с бразильской национальной сборной на чемпионат мира. Когда он возвращался домой, его имя знали по всей планете.Пеле (справа) с товарищами по команде «Сантос» в 1957 году. Фото: Popperfoto/Getty Images.Пеле не было и 16 лет, когда он присоединился к составу «Сантоса», своего первого профессионального клуба, за который он сыграл свой первый международный матч и забил свой первый гол, в результате чего 7 июля 1957 года Бразилия обыграла Аргентину со счётом 2:1. Менее чем через год Пеле станет футбольной звездой в Швеции.Медики осматривают Пеле в 1958 году. Фото: Popperfoto/Getty Images.В 1958 году Пеле отобрали в сборную Бразилии на Кубок мира, после чего он получил травму колена, которая не позволила ему участвовать в первых двух играх турнира. (Бразильцы выиграли против Австрии и сыграли вничью с Англией.) Юный нападающий вышел в стартовом составе своей команды на игре против сборной СССР.Пеле (третий слева) выстраивается в линию с бразильской сборной перед матчем со сборной Советского Союза. Фото: Popperfoto/Getty Images.15 июня 1958 года Пеле стал самым молодым участником чемпионатов мира, этот рекорд принадлежал ему в течение 24 лет. (В 1982 году рекорд побил североирландский футболист Норман Уайтсайд, которому на тот момент было 17 лет и 41 день, то есть на шесть месяцев меньше, чем Пеле в 1958.) Бразильский футболист Вава, товарищ Пеле по команде, забил два гола в игре с советской сборной, и Бразилия обыграла СССР со счётом 2:0.Пеле, известный как «гроссмейстер» паса, за настольной игрой. Фото: Popperfoto/Getty Images.Товарищи Пеле по команде поздравляют его после победного гола. Фото: Mondadori Portfolio via Getty Images.В четвертьфинале Бразилия играла против Уэльса. На 66-ой минуте Пеле открыл счёт и забил единственный гол в матче. Бразилия вышла в полуфинал, и Пеле вписал своё имя в книгу рекордов, как самый молодой игрок, когда-либо забивший гол на чемпионате мира.Фото: adoc-photos/Corbis via Getty Images.Фото: PA Images via Getty Images.Пеле забивает первый из трёх голов 24 июня. Фото: Popperfoto/Getty Images.24 июня Пеле забил три мяча – третий, четвёртый и пятый, в результате сборная Бразилии обыграла сборную Франции со счётом 5:2. Французский футболист Жюст Фонтен, обладатель рекорда по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира (13 мячей на ЧМ-1958) позже сказал: «Когда я увидела игру Пеле, то почувствовал, что мне пора на заслуженный отдых».Пеле забивает ещё один гол в ворота Франции. Фото: Филипп Ле Телье/Paris Match via Getty Images.Пеле с товарищами по команде просматривают газеты перед матчем со Швецией. Фото: Филипп Ле Телье/Paris Match via Getty Images.Пеле расслабляется на тренировке. Фото: Keystone/Getty Images.Будущий Король футбола и король Швеции на финале Кубка мира. Фото: Keystone/Getty Images. «И когда король Швеции спустился с трибун на поле, чтобы пожать мне руку, в голове пронеслось: «Боже, знает ли отец об этом там, в Бразилии?»».