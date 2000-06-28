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Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото

Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. ФотоГород находится на севере Германии.

На месте древнего славянского поселения Любице (Любимая) в северной части Германии находится средневековый сказочный город Любек с одним из крупнейших старых городов в стране. По сей день вход в него охраняют ворота из красного кирпича XV века и вам точно понравится здесь все – от старинной архитектуры до вкуснейших марципанов, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

Сказочность Любека заключается не в его связи со сказочными сюжетами, а в его атмосфере, архитектуре, церквях, старинных городских домах, фасады которых увиты розами и виноградом, а окна украшены безделицами, которые придают столько уюта дворам, что возникает желание остаться здесь жить.

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Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
Любек: виртуальная прогулка по старинному городу. Фото
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 Теги: Германия, туризм

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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