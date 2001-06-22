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Самые красивые муралы Одессы. Фото

Самые красивые муралы Одессы. ФотоОтличное украшение города.

На одесских зданиях периодически стали появляться муралы - гигантские картины. Мы выбрали самые известные и скандальные. В подборке – топ-5 таких арт-объектов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Одесский мурал - в списке лучших в мире

Самые красивые муралы Одессы. Фото


Мурал с изображением головы лошади украсил один из корпусов санатория имени Чкалова на Французском бульваре. Автор рисунка - Эрнесто Маранье, американский художник испанского происхождения. Мурал нарисовали в рамках проекта Odessaruim. Издание StreetArt360, посвященное уличному искусству, отнесло его к одному из лучших арт-объектов мира.

Самый философский и интернациональный

Самые красивые муралы Одессы. Фото


В рамках этого же проекта на улице Княжеской появился мурал, изображающий сочетание лиц девушек из Европы и Африки. Его создал французский художник стрит-арта Wanjah. Арт-объект символизирует сочетание традиционных культур разных континентов, глобализацию, расовую и национальную толерантность.

Самый литературный

Самые красивые муралы Одессы. Фото


Не менее интересным местом можно назвать арт-дворик в доме Бабеля на улице Жуковского. Там стены и подворотню украшают различные сюжеты с одесситами прошлого века и известными книжными персонажами.

Самый одесский и самый скандальный

Самые красивые муралы Одессы. Фото


Объект стрит-арта расположен на улице Канатной между Большой и Малой Арнаутскими. Мурал стал предметом спора о необходимости, целесообразности и востребованности подобных арт-объектов в городской среде.

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Самый исторический

Самые красивые муралы Одессы. Фото


На торцевой стене последнего дома по спуску Маринеско создали мурал с изображением черного баклана, на голове у которого птичье гнездо. Ранее на его месте был изображен Ленин, а затем - обычная реклама.
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 Теги: Одесса, муралы

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Сегодня, 16:28 » Автор: Анна Мартынова
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