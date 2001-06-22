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Лучшие снимки по версии Nature Conservancy 2018. Фото

Лучшие снимки по версии Nature Conservancy 2018. ФотоКаждый снимок - настоящий шедевр.

Благотворительная организация Nature Conservancy объявила победителей своего ежегодного конкурса фотографий о природе. В этом году судьям предстояло выбрать лучшие снимки из 57 489 работ, которые прислали из 135 стран, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Комментируя результаты, один из судей конкурса, Билл Марр, сказал: «Качество фотографий в этом году потрясающее. Было очень сложно выбрать победителя. У нас есть замечательные снимки со всего мира, от прекрасных ландшафтов Запада до белок на заднем дворе в Австрии. Фотография — общий язык для всех».

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Представляем вам наиболее впечатляющие работы финалистов конкурса.

Лучшие снимки по версии Nature Conservancy 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Nature Conservancy 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Nature Conservancy 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Nature Conservancy 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Nature Conservancy 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Nature Conservancy 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Nature Conservancy 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Nature Conservancy 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Nature Conservancy 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Nature Conservancy 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Nature Conservancy 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Nature Conservancy 2018. Фото
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 Теги: конкурс, фото

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Сегодня, 17:55 » Автор: Анна Мартынова
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