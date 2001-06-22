Раздел: Фоторепортажи
Лучшие снимки по версии Nature Conservancy 2018. Фото
Каждый снимок - настоящий шедевр.
Благотворительная организация Nature Conservancy объявила победителей своего ежегодного конкурса фотографий о природе. В этом году судьям предстояло выбрать лучшие снимки из 57 489 работ, которые прислали из 135 стран, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Комментируя результаты, один из судей конкурса, Билл Марр, сказал: «Качество фотографий в этом году потрясающее. Было очень сложно выбрать победителя. У нас есть замечательные снимки со всего мира, от прекрасных ландшафтов Запада до белок на заднем дворе в Австрии. Фотография — общий язык для всех».
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Представляем вам наиболее впечатляющие работы финалистов конкурса.
Благотворительная организация Nature Conservancy объявила победителей своего ежегодного конкурса фотографий о природе. В этом году судьям предстояло выбрать лучшие снимки из 57 489 работ, которые прислали из 135 стран, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Комментируя результаты, один из судей конкурса, Билл Марр, сказал: «Качество фотографий в этом году потрясающее. Было очень сложно выбрать победителя. У нас есть замечательные снимки со всего мира, от прекрасных ландшафтов Запада до белок на заднем дворе в Австрии. Фотография — общий язык для всех».
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Представляем вам наиболее впечатляющие работы финалистов конкурса.
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