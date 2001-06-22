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Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото

Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото Проект необычного сооружения разработали в Голландии.

Голландская компания Fiction Factory представила компактный дом, в конструкции которого используется прессованный картон высокой прочности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Такой дом можно построить всего за 24 часа, а прослужит он около 100 лет. Стоимость инновации — 30 тысяч евро. В данный момент домики продаются лишь в некоторых частях Европы, где за ними выстраиваются очереди.

С голландского слово Wikkelhouse переводится как «дом-обертка». Процесс создания необычного жилья действительно напоминает процесс обертывания: каркас дома оборачивается 24 слоями картона. По сути, каждый такой дом — это индивидуальный проект, ведь все они немного отличаются друг от друга размерами.

Каждый дом собирается из пяти-шести картонных модулей весом по 500 кг, которые легко соединяются между собой с помощью экологичного клея. Заказчик сам выбирает необходимый размер жилья. Кроме того, Wikkelhouse не требует глубоких фундаментов, что облегчает его установку. Как заявляет компания-разработчик, сборка дома осуществляется всего за 24 часа одной строительной бригадой.

Вот так выглядит стена экодома: картон обрабатывается водоотталкивающей пропиткой, а для дополнительной прочности конструкцию укрепляют деревом.

Постройка отличается устойчивостью и прочностью. Ее общий вес составляет всего 3 тонны, поэтому фундамент такому дому не нужен.

Внутри и снаружи дом отделан водонепроницаемой пленкой, наклеенной на деревянную поверхность. Это позволяет защитить интерьер и экстерьер дома от неблагоприятных погодных условий.

Весь материал, из которого сделан Wikkelhouse, подлежит вторичной переработке. С обеих сторон дома расположены стеклянные фасады для максимизации естественного освещения.

Интерьер дома тщательно продуман. Его можно трансформировать по предпочтениям заказчика, а за дополнительную плату — добавить ванную комнату и кухню. Для дома предусмотрено подключение как центральных, так и автономных коммуникаций.

В данный момент компания принимает предварительные заказы на изготовление картонного жилья: домики продаются в нескольких европейских странах. Производители изготавливают только 20 таких домов в год «для обеспечения высочайшего качества». Wikkelhouse устанавливают как в городской, так и в сельской местности. Например, подобный дом есть на территории Амстердамского университета, где используется в качестве аудитории для занятий.

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Компания-производитель также экспериментировала с размещением Wikkelhouse на плавучей платформе.

Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото
Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото
Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото
Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото
Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото
Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото
Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото
Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото
Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото
Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото
Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото
Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото
Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото
Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото
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 Теги: дом, картон

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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