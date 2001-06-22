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Раздел: Фоторепортажи  
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Забавная мода пожилых мужчин. Фото

Забавная мода пожилых мужчин. Фото Повседневная одежда этих мужчин вызывает улыбку.

Когда речь заходит о детях и их родителях, чаще всего на ассоциативном уровне люди представляют маму ребенка. Но мы уже писали о том, что для воспитания малыша папы тоже важны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Та же ситуация прослеживается и с модой. Почему-то в обществе распространен стереотип, что мама может быть модной и стильной, а папа об этом даже не задумывается. Однако с учетом последних тенденций в мире моды даже сланцы с носками и домашние шорты могут выглядеть стильно.

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Моде наших пап посвящен инстаграм Fashion Dads. В нем ежедневно публикуются фотографии абсолютно разных мужчин, главным образом в удобной повседневной одежде. Для всех них идеально подходит созданный автором аккаунта хештег #КутюрСтолкнулсяСКомфортом.

Забавная мода пожилых мужчин. Фото
Забавная мода пожилых мужчин. Фото
Забавная мода пожилых мужчин. Фото
Забавная мода пожилых мужчин. Фото
Забавная мода пожилых мужчин. Фото
Забавная мода пожилых мужчин. Фото
Забавная мода пожилых мужчин. Фото
Забавная мода пожилых мужчин. Фото
Забавная мода пожилых мужчин. Фото
Забавная мода пожилых мужчин. Фото
Забавная мода пожилых мужчин. Фото
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 Теги: стиль, одежда, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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