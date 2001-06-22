Раздел: Фоторепортажи
Забавная мода пожилых мужчин. Фото
Повседневная одежда этих мужчин вызывает улыбку.
Когда речь заходит о детях и их родителях, чаще всего на ассоциативном уровне люди представляют маму ребенка. Но мы уже писали о том, что для воспитания малыша папы тоже важны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Та же ситуация прослеживается и с модой. Почему-то в обществе распространен стереотип, что мама может быть модной и стильной, а папа об этом даже не задумывается. Однако с учетом последних тенденций в мире моды даже сланцы с носками и домашние шорты могут выглядеть стильно.
Читайте также: Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото
Моде наших пап посвящен инстаграм Fashion Dads. В нем ежедневно публикуются фотографии абсолютно разных мужчин, главным образом в удобной повседневной одежде. Для всех них идеально подходит созданный автором аккаунта хештег #КутюрСтолкнулсяСКомфортом.
Когда речь заходит о детях и их родителях, чаще всего на ассоциативном уровне люди представляют маму ребенка. Но мы уже писали о том, что для воспитания малыша папы тоже важны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Та же ситуация прослеживается и с модой. Почему-то в обществе распространен стереотип, что мама может быть модной и стильной, а папа об этом даже не задумывается. Однако с учетом последних тенденций в мире моды даже сланцы с носками и домашние шорты могут выглядеть стильно.
Читайте также: Так выглядит инновационный дом из прессованного картона. Фото
Моде наших пап посвящен инстаграм Fashion Dads. В нем ежедневно публикуются фотографии абсолютно разных мужчин, главным образом в удобной повседневной одежде. Для всех них идеально подходит созданный автором аккаунта хештег #КутюрСтолкнулсяСКомфортом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
56
0
Также советуем посмотреть
- Мопсы, знающие толк в веселье
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
- Свежие анекдоты для тех, кто не хочет грустить
- «Зоопарк»: обращение молодежи к главарю «ДНР» подняли на смех
- В США игуаны-драчуны перегородили дорогу
- США пообещали помочь Украине и Грузии с самообороной
- Водитель-интроверт: Сеть повеселил необычный салон херсонской маршрутки
- Уфологи поведали о грядущем нашествии «НЛО»
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы
- Перемовини Волкера і Суркова можуть не відновитися
- Появилась информация о погибшем на Донбассе бойце ВСУ
- «Ждуны сезона»: в Сети высмеяли фотку, сделанную в Крыму
- В Херсоне предотвратили заказное убийство
- Турция взяла курс на «путинизм»
- Москвичи похвалились своим «мостом глупости»
- Насилию не может быть оправдания
- Россиянкам подсказали забавный способ «взбодрить» грудь
- В Украине прекратили деятельность одного из самых популярных онлайн-кинотеатров
- Землю – крестьянам, деньги – инвесторам
- Полиция проведет срочные меры по защите лиц цыганской национальности
- К атаке на ромов радикалов подталкивали силовики
- Собака, презирающая водные процедуры, стала новым мемом
- Впрягаемся в новый «крестовый поход» против контрабанды
- Артиллеристы ВСУ провели учения на админгранице с Крымом
- Почему выборы в 2019 году бессмысленны
- В России болельщикам пришлось чистить зубы на улице из-за вони в поезде
- В Донецке задержали «министра» «ДНР»
- Хто знищує український ліс
- В Украину вернулись моряки, задержанные в Греции полтора года назад
- «Петляння» Горбатюка вже дістало
Оставьте свой комментарий