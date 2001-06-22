» » Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. ФотоОни - настоящие звезды Instagram.

Пока взрослые утопают в рутинных делах, дети бросают вызов повседневности. В конце 2017 года журнал Time представил свой список самых влиятельных подростков в мире: они занимаются спортом и музыкой, создают новые образы в моде, совершают открытия в мире науки и технологий, меняют устои общественной жизни. Кто-то из них пришел к известности благодаря социальным сетям, в судьбе других важную роль сыграли случайные события или активная жизненная позиция, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы внимательно приглядываемся к этим людям и предлагает свой список молодых героев нашего времени, которые вдохновляют других и, возможно, завтра сами изменят историю мира. Обратите внимание, как много среди них ребят из смешанных семей.

Россия

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Женя с 3 лет занимается фигурным катанием. В 12 лет она попала в сборную России, а 6 лет спустя выиграла серебро на своей первой Олимпиаде. Сегодня фигуристка учится в российском университете, тренируется с новым тренером в Канаде, но продолжит выступать за сборную России. У Жени больше 700 тыс. подписчиков в инстаграме.

Сербия

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Армин играет в футбол с 7 лет. В 15 лет он подписал свой первый контракт и переехал в Белград. Двумя годами позже перешел в крупнейший сербский футбольный клуб «Партизан» и на текущий момент является одним из самых перспективных молодых футболистов Европы.

Южная Корея

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Хану непросто было в школе, где его дразнили за необычный цвет кожи: в нем смешалась корейская и нигерийская кровь. Зато сегодня он в числе самых востребованных мужских моделей в Корее.

Нигерия

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Мишель родилась в семье известной актрисы, но не пошла по стопам мамы, а занялась модельным бизнесом. Она стала одной из немногих женщин в стране, которые своей деятельностью поддерживают систему светского образования, проведение выборов и защиту прав и свобод человека, пока в Нигерии активно действует террористическая группировка, выступающая за принятие норм шариата. У нее больше 300 тыс. подписчиков в инстаграме, и большинство из них — из Нигерии.

Индонезия

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Эвита с ранних лет выкладывает в интернет свои публикации, посвященные моде и красоте. Мальчишеские стрижки, эксперименты со стилем и собственные мини-стартапы прославили эту юную барышню, сделав примером для подражания в Индонезии.

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Сурья в 2017 году выиграл конкурс «Мистер Индонезии» среди подростков и старается соответствовать статусу: рассказывает сверстникам о пользе образования, ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

Непал

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Сандип провел детство в Индии, но позже перебрался на родину в Непал. Сегодня он один из лучших молодых игроков в крикет, представляющий сборную Непала на международных соревнованиях.

Нидерланды

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Фейдра является держательницей титула «Самый красивый тинейджер Нидерландов — 2017». На момент проведения конкурса она училась в школе, занималась танцами, подрабатывала кассиром и мечтала представить Нидерланды уже на конкурсе «Самый красивый тинейджер мира» в США.

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Андэ с 16 лет покоряет подиумы Европы. Она пришла в модельный бизнес по совету знакомых, которые хвалили ее фигуру и необычную внешность. Девушка доказала своим примером, что не обязательно быть пышной брюнеткой с пухлыми губами и большой попой, ведь настоящая красота проявляется в деталях.

Куба

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Эрик родом из Панамы, и сегодня он известен как самый молодой участник бойз-бенда CNCO. Группа собрана из участников музыкального шоу La Banda, созданного Рики Мартином для поиска молодых талантов. Юноша не только поет и здорово играет на гитаре, но также увлекается футболом и танцами. У Эрика больше 1,5 млн подписчиков в инстаграме.

Саудовская Аравия

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


В 15 лет Райуф предложила новый вид смайликов, которых не хватало женщинам-мусульманкам для общения. Ее идею поддержали тысячи людей, и среди иконок появилась девушка в платке: не дань религии, но уважение к обыденной жизни большого числа женщин.

Райуф родом из Саудовской Аравии, но сейчас живет в Австрии. Ее незначительный поступок вдохновил многих девушек из консервативных семей посвятить себя образованию, задуматься о карьере и не стесняться своих амбиций, даже если окружающие навязывает им иную социальную роль.

Франция

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


С 16 лет Асса работает с известными брендами, и многие сравнивают ее с молодой Наоми Кэмпбелл. Девушка родилась в Париже, любит корейскую еду и блюда своей мамы, ставит школу выше работы моделью и мечтает о путешествии в Японию и на Кубу.

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Римме чуть больше 12 лет, она пробует себя в кино и модельном бизнесе. Девушка родом из Парижа, но в ней течет и марокканская кровь, чем Римма очень гордится. Смешение разных культур и традиций — отличительная черта новых поколений.

Австралия

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Когда-то известный японский блогер опубликовал у себя фотографию Уильяма и тем самым прославил его на весь мир. Школьник из Мельбурна получил звание самого красивого мальчика в мире и стал самым известным подростком в модельном бизнесе. У Уильяма почти миллион подписчков в инстаграме.

Дания

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Матильда много путешествует, занимается спортом и в свободное время с удовольствием учится чему-то новому. Она востребована как модель в лучших модных домах мира и считает это отличной возможностью увидеть мир до погружения в серьезную взрослую жизнь.

Мексика

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Ангела с детства поет в составе группы Vazquez Sounds вместе со своими братьями, у нее больше 500 тыс. подписчков в инстаграме. Но мир влюбился в ее голос в 2012 году, услышав кавер на песню Rolling in the Deep: более 200 млн просмотров на YouTube и выступления в эфире крупнейших телеканалов. Сейчас девушка поет, но мечтает однажды стать мамой и обзавестись большой семьей.

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Хулиану было 13 лет, когда его маме диагностировали рак груди. Опухоль быстро увеличивалась, и женщине удалили обе груди. Спустя несколько лет Хулиан вместе с тремя друзьями создал умный бюстгальтер, который распознает ранние признаки рака. Сегодня юноша занимается собственным стартапом, в рамках которого продолжает работу над изобретением.

США

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Мэдди Зиглер прославилась благодаря участию в шоу «Мамы в танце», а затем своими выступлениями в видеоклипах певицы Sia. Мэдди из смешанной семьи, в ее венах течет польская, немецкая и итальянская кровь. Сегодня Зиглер развивает собственный бренд одежды для подростков, выпускает книги, продолжает танцевать и озвучивает детские анимационные фильмы. У девушки почти 12 млн подписчиков в инстаграме.

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Биологические родители не смогли позаботиться о мальчике, и с ранних лет Джейкоб живет в приемной семье. С 7 лет он участвует в мюзиклах, а в 14 лет стал популярным благодаря социальным медиа. Теперь Джейкоб покоряет музыкальную сцену США. Несмотря на 9 млн подписчиков в инстаграме, только в 2015 году мальчику пришлось сменить 3 школы из-за издевательств одноклассников.

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Финну досталась роль Майка Уилера в сериале «Очень странные дела», которая быстро сделала его знаменитым и привела в его забавный твиттер почти 2 млн подписчиков. Юноша родился в Канаде, но у него французские и немецкие корни.

Филиппины

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Мама Хуана — филиппинка, а папа родом из Германии. Мальчик рос с мамой. В 12 лет она погибла, и Хуан переехал к дяде, который едва сводил концы с концами. Годом позже мальчику повезло: он попал в национальное музыкальное шоу, которое сделало его востребованным музыкантом и актером. Сегодня у него почти миллион подписчиков в инстаграме.

Швейцария

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Кимми занимается фигурным катанием с раннего детства, благодаря чему уже сегодня входит в юношескую сборную Швейцарии. Ее мечта — выступить на Олимпийских играх.

Великобритания

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Жасмин — британская певица англо-китайского происхождения. Ей только 17, но ее песни уже попадали в топ музыкальных чартов Великобритании, Германии, Австралии и Швейцарии. Девушка делает потрясающие каверы и великолепно играет на фортепиано.

Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

Подростки из разных стран, ставшие кумирами для миллионов. Фото


Кртин родился в городе на юге Индии, но еще в детстве вместе с родителями переехал в Великобританию. В свои 15 лет он разработал тест, который позволяет распознать болезнь Альцгеймера за 10 лет до проявления первых симптомов и, возможно, поможет остановить развитие болезни.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: подростки, кумиры

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:54 » Автор: Анна Мартынова
     330
     0

Похожие новости по теме

Самые красивые девушки Индии. Фото Самые красивые девушки Индии. Фото

Девушки с незабываемой внешностью.

Самые высокооплачиваемые звезды Instagram. Фото Самые высокооплачиваемые звезды Instagram. Фото

Каждый их пост приносит десятки тысяч.

Самые известные модели из Африки. Фото Самые известные модели из Африки. Фото

Африканский континент подарил миру моды много экзотических чернокожих красавиц.

Подростки, ставшие миллионерами: истории успеха. Фото Подростки, ставшие миллионерами: истории успеха. Фото

Истории 12 детей-миллионеров, у которых можно кое-чему поучиться.

Самый красивый путешественник в Инстаграме. Фото Самый красивый путешественник в Инстаграме. Фото

31-летний Джереми Джонси - успешный бизнесмен и блоггер.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх