Раздел: Фоторепортажи
Самые красивые бабушки в мире шоу-бизнеса. Фото
Они находятся в отличной форме.
Смотря на снимки этих красивых и известных женщин вам не поверится, что у них есть внуки! Какие у вас ассоциации со словом "бабушка"? Блинчики, платочек, тросточка… Так вот забудьте об этом! Героини нашей подборки – сильные и красивые женщины, которых даже язык не поворачивается назвать бабушками. А ведь так и есть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Джейд Джаггер
46-летняя Джейд, дочь известнейшего Мика Джаггера, стала бабушкой уже как четыре года – её дочь Ассиси родила девочку. А в 2014 году, кстати, Джейд Рей сама родила сына от своего нынешнего мужа Эдриана Филлари. Теперь они с дочерью часто вместе проводят время со своими малышами, ведь дети почти одного возраста!
Крис Дженнер
Наверняка, только увидев название этой статьи, вы подумали про самую известную бабушку в мире звезд – Крис Дженнер! Сейчас 62-летняя Крис Дженнер не только многодетная мать, они в числе рекордсменов и по количеству внуков. Их у нее девять, а детей шесть. И да, крис не очень любит, когда её называют бабушкой…
Тина Ноулз
Модельер Тина – мама Бейонсе и Соланж Ноулз. Несмотря на свои 64 года, женщина обожает экстравагантные образы и не стесняется показать себя. И вообще жизнь только начинается! Например, Тина только три года назад сыграла свою свадьбу с актером Ричардом Лоусоном, которому сейчас 71 год.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Ольга Сумская
Сейчас Ольге 51 год, но выглядит она великолепно! Совсем недавно она вновь примерила образ Роксоланы и, стоит отметить, ничуть не хуже смотрится в нем.
А год назад Ольга стала бабушкой!
Смотря на снимки этих красивых и известных женщин вам не поверится, что у них есть внуки! Какие у вас ассоциации со словом "бабушка"? Блинчики, платочек, тросточка… Так вот забудьте об этом! Героини нашей подборки – сильные и красивые женщины, которых даже язык не поворачивается назвать бабушками. А ведь так и есть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Джейд Джаггер
46-летняя Джейд, дочь известнейшего Мика Джаггера, стала бабушкой уже как четыре года – её дочь Ассиси родила девочку. А в 2014 году, кстати, Джейд Рей сама родила сына от своего нынешнего мужа Эдриана Филлари. Теперь они с дочерью часто вместе проводят время со своими малышами, ведь дети почти одного возраста!
Крис Дженнер
Наверняка, только увидев название этой статьи, вы подумали про самую известную бабушку в мире звезд – Крис Дженнер! Сейчас 62-летняя Крис Дженнер не только многодетная мать, они в числе рекордсменов и по количеству внуков. Их у нее девять, а детей шесть. И да, крис не очень любит, когда её называют бабушкой…
Тина Ноулз
Модельер Тина – мама Бейонсе и Соланж Ноулз. Несмотря на свои 64 года, женщина обожает экстравагантные образы и не стесняется показать себя. И вообще жизнь только начинается! Например, Тина только три года назад сыграла свою свадьбу с актером Ричардом Лоусоном, которому сейчас 71 год.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Ольга Сумская
Сейчас Ольге 51 год, но выглядит она великолепно! Совсем недавно она вновь примерила образ Роксоланы и, стоит отметить, ничуть не хуже смотрится в нем.
А год назад Ольга стала бабушкой!
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