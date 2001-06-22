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Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». Фото

Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». ФотоМультфильму уже 30 лет.

30 лет назад состоялась премьера культового мультфильма «Остров сокровищ» по Роберту Стивенсону режиссера Давида Черкасского. С тех пор этот анимационный фильм входит в разные топы, его регулярно показывают по ТВ, а на YouTube у него миллионные просмотры с комментариями: «Это настолько гениальный мультик на все времена, или опережающий свое время, с таким количеством потрясающего юмора, что слов нет. Просто феномен», передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Разбирая, в чем феномен мультфильма, мы обнаружили в «Острове» множество фишек. Например, скрытые пародии на советские и западные блокбастеры. Характеристики пиратов давались в стиле советского шпионского триллера «Семнадцать мгновений весны». Отсыл к американскому к боевику «Рэмбо» с Сильвестром Сталлоне в эпизоде, где полуголый пират очередями стреляет с бедра пушкой, как из пулемета.

Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». Фото


Восточные боевики с Брюсом Ли и Джеки Чаном обыгрывались в сценке, где мальчик Джим, владеющий каратэ, двумя ударами кисти завалил огромного пирата. Зловещий голос Сильвера в исполнении Джигарханяна напоминал его же Горбатого из фильма «Место встречи изменить нельзя». Композитор Владимир Быстряков написал для мульта музыку в стиле кантри, характерную для вестернов.

Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». Фото


Песенки из «Острова» до сих пор на слуху: «Лорды, сэры, пэры, знайте чувство меры», «Деньги-дребе-деньги», «О жадном Билли», «Соблюдает дня режим Джим», «Шанс». Озвучивали ватагу персонажей, как популярнейшие актеры – такие как Армен Джигарханян и Юрий Яковлев, так и те, к кому известность пришла после этого мульта – это Евгений Паперный, Виктор Андриенко, Валерий Чигляев. Инструментальное сопровождение сделала полтавская группа «Фестиваль», прославившаяся записью музыки к «Трем мушкетерам», а прикольные стихи написал московский поэт Наум Олев и киевский – Аркадий Гарцман (будущий автор многих хитов Верки Сердючки). Гремучий набор!

Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». Фото


Мультфильм даже продали в США, где его показывали без песенных вставок. Видеокассета с этим мультфильмом хранится в доме-музее Роберта Стивенсона в Эдинбурге. Кстати, картина создавалась довольно быстро – два года, но, к сожалению, стала последней в фильмографии режиссер Давида Черкасского: из-за развала Советского Союза и прекращения финансирования была остановлена работа над его следующим мультом «Сумасшедшие макароны». Мы поговорим с создателями шедевра, чтобы они рассказали нам о том, что осталось за кадром.

Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». Фото


«МЫ ВСЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЛИ С НОГ НА ГОЛОВУ»

Режиссер Давид Черкасский раскрыл нам несколько тайн возникновения «Острова…»
– Вы сами предложили экранизировать «Остров сокровищ»?
– Нет, Центральное телевидение в Москве заказало его мне на нашем «Киевнаучфильме». Они меня знали по мультфильмам «Приключения капитана Врунгеля» и «Доктору Айболиту».
– Ваш мульт пестрит пародиями. И сам отчасти – пародия на роман Стивенсона. Это сознательная провокация?
– Ну, мы же снимали современный фильм. Поэтому, следуя классическому сюжету, переворачивали все с ног на голову и насыщали тем, что вокруг нас уже было – боевики, триллеры. Но так, чтобы было смешно, а не страшно.
- Джон Сильвер в озвучке Джигарханяна все-таки страшен.
– Что делать, если у Армена голос такой. Я его из-за этого и взял. Но забавный рисунок разрушал его зловещий голос – так рождалась ироническая интонация ленты.

Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». Фото


– Правда, что киновставки делали, чтобы добавить материалу?
– Отчасти. Времени было мало 2 года – на 2 часа фильма. А норма была – 8-9 месяцев для создания 10-минутного мультфильма. Я шел на хитрости – придумывал песенные номера и т.д.
– Говорили, что вы хотели побольше вставить мультипликации в кинокадры, но времени не хватило – сдача 31 декабря.
– Да, если бы не успели сдать – студия бы лишилась премии.

Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». Фото


– Известно, что вы большой ценитель дам, но у вас в картине нет женщин.
– Не совсем. Там есть особа женского пола. Когда пираты идут на корабль, они ведут с собой козочку. Дело в том, что на пиратском корабле женщин не было и коз они брали им на замену.
– Не знал о таком. Пираты у вас так рьяно призывают завязать с пьянством и другими пороками, что скорее добиваются обратного эффекта. Невольно спросишь себя – не слишком в мульте много взрослых тем?
– Признаюсь вам – этот фильм совсем недетский. Я вообще не слишком люблю творческие вечера для детей – мне там страшно. Во-первых, они не слушают. Во-вторых, если кто-то уходит из зала – для меня это все. В мультфильме я показываю мир, каким вижу его, но все-таки, мне кажется, в целом мои картины добрые.

Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». Фото


«ЛИВСИ – ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПОФИГИСТ»

Образ доктора Ливси в советском гуманистическом обществе вызывал вопросы, когда издевательски смеялся, сообщая неутешительные диагнозы: «Зубки гниловаты? Чудесно! Для вас слова «ром» и «смерть» значат одно и тоже. Ха-ха-ха». Белозубый доктор-садист стал настолько знаковой фигурой, что несколько лет служил аватаркой в Живом Журнале автору «Ночного» и «Дневного Дозоров», известному писателю-фантасту Сергею Лукьяненко, который свой дневник вел под названием «Судовой журнал доктора Ливси». Говорим с актером Евгением Паперным, озвучившим знаменитого мультгероя.

Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». Фото


– Кто послужил прототипом для Ливси?
– Драматург Леня Слуцкий. У него сценарии не принимали, но мне он неизменно предлагал главные роли. Он был колоритной фигурой, плечистый, крупный, с лошадиным оскалом. С Лени и образ рисовали, шаржировано конечно: 60 зубов во рту, вместо 32. Я копировал, Леню, сначала балуясь, потом предложил его в мультфильм, а получилось в результате, что Ливси меня кормит до сих пор.
– Доктор несет позитив, не смотря на издевательские интонации. Почему его радуют болезни пациентов?
– Он радуется заболеваниям кого? Пиратов! Если бы мальчик Джим заболел – были бы совсем другие интонации. Он оптимистический пофигист, но при этом человек действия.

«МЫ СПЕЛИ ПРО ПОХОРОНЫ ГЕНСЕКОВ»

Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». Фото


Один из самых ярких персонажей – шепелявящий капитан Смоллетт, которого озвучил актер и режиссер Виктор Андриенко.
– Как у вас родилось это характерное пришепетывание капитана Смолетта?
– У микрофона, валяя дурака. В одесском театре «Гротеск», где я работал с Валерой Чигляевым, у меня был номер – пародия на американские мультики. Я стал пришептывать, пародируя английский язык, где много шипящих звуков. И применил это здесь. А в 2015 году я взял этот прием для Летучей Мыши (у нее только два зуба) в «Никите Кожемяке», а потом предложил его голливудскому актеру, который озвучивал мульт на английском для проката в США – и тоже получилось смешно. Так, что можно сказать, я взял этот прием у американцев и вернул им.
– Какие вы еще гэги придумали для «Острова»?
– Например, такой. Мы начали озвучивать – нужно было покричать за пиратов, сцена была нарисована. Смоллетт падает, а пират его подымает. Говорю: «Этот дуболом точно бы сказал «Руки вверх» и пират бы его уронил. «Ну скажи так», – говорит Черкасский. «Так вы нарисуйте», – «Ты скажи, а мы нарисуем». И действительно в таком виде сцена и вошла в мультфильм. Из приколов могу вспомнить, что фраза из песни, которую я пел: «Здесь, что не страница – мрачные все лица, луидоров и пиастров звон», звучала сначала иначе: «Здесь что не страница – вор или убийца, свадеб нет, но много похорон». А скрытый смысл был в том, что наши генсеки тогда, в связи с их преклонным возрастом, умирали один за другим: Брежнев, Андропов, Черненко. Потом, конечно, убрали эти слова. Но одна ошибочка осталась: вместо «луидоров» спели «флуидоров» – и так и идет уже тридцать лет».

Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». Фото


«ДЖИГАРХАНЯН И ЯКОВЛЕВ СТАНОВИЛИСЬ МАЛЬЧИШКАМИ»

Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». Фото


В мультфильме авангардно выглядели киновставки с вокальными номерами, где буйствовали пираты. В них были вписаны анимационные элементы – при чем наша картина вышла одновременно со знаменитым голливудским мультом «Кто подставил кролика Роджера», где мультперсонажи наравне с киношными. В киновставках больше всего запомнился актер Валерий Чигляев, сыгравший пирата.

Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». Фото


– Валерий, вам, как актеру широкого диапазона, не обидно, что вас до сих пор знают только по пирату из «Острову сокровищ».
– Да, я лауреат разных театральных фестивалей, играл и Моцарта, и Отелло, но узнают меня по пирату. Мне это не мешает, наоборот, я рад, что этот персонаж несет вместе со мной позитив. Не проходит и дня, чтобы кто-то не жал мне руку, не пел: «С рождения Бобби пай-мальчиком был». Однажды подбежала стайка деток и, несколько путаясь, сообщила: «Дядя, мы – ваши кумиры!»
- Меня, признаться, киновставки поначалу раздражали, а потом уже понравились…
- Вставки должны были быть с мультяшными персонажами. В первой песне – я от пули отмахиваюсь, в последней – дерусь с мультяшными звездами. Но торопились сдать и не успели нарисовать многое. Да, песни поначалу раздражали, но время шло и на встречах – зал их подхватывает. Звук записывали по ночам – импровизировали по-хулигански, по-мальчишески. Джигарханян и Яковлев тоже становились такими же мальчишками. Армен Борисович сначала приехал такой серьезный, а потом «въехал» и у нас было словесное фехтование: дерзкое, но без хамства – мы понимали кто перед нами.
– Были какие-то новые технические приемы в картине?
– Расскажу об одном. Чтобы двигаться мультяшно на экране, я сначала тренировался петь медленно, а двигался в обычном ритме. Потом давали темп быстрее и получалось на экране, что рот я открываю в такт песне, но машу руками и ногами быстро как в мультике.

«КАНТРИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДХОДИЛО ПИРАТСКОЙ САГЕ»

Сочинил для мульта «американскую» музыку кантри композитор Владимир Быстряков.

Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». Фото


– Почему именно кантри?
– Это полубандитское кантри больше всего подходило по стилю пиратской саге. Четыре песни Черкасский отсеял. По моим наблюдениям, когда у него все было хорошо на личном фронте, – он принимал без проблем. А когда так себе – запарывал. Сначала писал стихи Наум Олев, но потом Давиду что-то не «зашло» и подключился Аркадий Гарцман. Черкасскому не нравилось, когда в текстах было много сложноподчиненных предложений, как у Льва Толстого. Повозились с текстами, а музыка родилась без натуги».

«ПРОСТО КАК ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ»

Как раз о такой «возне» с текстами нам рассказал поэт-песенник Аркадий Гарцман.
– А что там были за сложности с текстами?
– Черкасский мне предложил написать о Билли длиннющую балладу. Как заказывал – так и написал. Приезжаю к Быстрякову. Тот за роялем в халате долго всматривался в текст, потом проворчал: «Что за «небоскреб»? Как к нему музыку написать?». Объявляюсь на студии, а Быстряков уже, видимо, нажаловался Черкасскому, и режиссер говорит: «Зачем ты такую сложную вещь сочинил. Нужно что-то простенькое, как пять пальцев». И показал мне растопыренную ладонь. И вдруг у меня сразу пошло: «Раз, два, три, четыре, пять – знаете, наверно. Раз два три четыре пять – жадность – это скверно». Через 10 минут текст был готов.

Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». Фото


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– Был ли запоминающийся случай с Джигарханяном?
– Пошли за выпивкой и закуской в магазинчик в центре Киева. Там полно народу. Давид протянул деньги продавщице, а та вдруг стала кричат на него. Черкасский тихо объясняет, та пуще заходится. Вдруг Армен своим характерным баритоном процедил: «Совдеп — столица дзен-буддизма!» – о терпеливости наших людей к хамству. У продавщицы челюсть упала, она быстренько выполнила заказ, и мы ушли, провожаемые взглядами толпы.

Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». Фото

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 Теги: Остров сокровищ, мультфильм

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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