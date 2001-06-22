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Как создавали знаменитый мультфильм «Остров сокровищ». Фото
Мультфильму уже 30 лет.
30 лет назад состоялась премьера культового мультфильма «Остров сокровищ» по Роберту Стивенсону режиссера Давида Черкасского. С тех пор этот анимационный фильм входит в разные топы, его регулярно показывают по ТВ, а на YouTube у него миллионные просмотры с комментариями: «Это настолько гениальный мультик на все времена, или опережающий свое время, с таким количеством потрясающего юмора, что слов нет. Просто феномен», передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Разбирая, в чем феномен мультфильма, мы обнаружили в «Острове» множество фишек. Например, скрытые пародии на советские и западные блокбастеры. Характеристики пиратов давались в стиле советского шпионского триллера «Семнадцать мгновений весны». Отсыл к американскому к боевику «Рэмбо» с Сильвестром Сталлоне в эпизоде, где полуголый пират очередями стреляет с бедра пушкой, как из пулемета.
Восточные боевики с Брюсом Ли и Джеки Чаном обыгрывались в сценке, где мальчик Джим, владеющий каратэ, двумя ударами кисти завалил огромного пирата. Зловещий голос Сильвера в исполнении Джигарханяна напоминал его же Горбатого из фильма «Место встречи изменить нельзя». Композитор Владимир Быстряков написал для мульта музыку в стиле кантри, характерную для вестернов.
Песенки из «Острова» до сих пор на слуху: «Лорды, сэры, пэры, знайте чувство меры», «Деньги-дребе-деньги», «О жадном Билли», «Соблюдает дня режим Джим», «Шанс». Озвучивали ватагу персонажей, как популярнейшие актеры – такие как Армен Джигарханян и Юрий Яковлев, так и те, к кому известность пришла после этого мульта – это Евгений Паперный, Виктор Андриенко, Валерий Чигляев. Инструментальное сопровождение сделала полтавская группа «Фестиваль», прославившаяся записью музыки к «Трем мушкетерам», а прикольные стихи написал московский поэт Наум Олев и киевский – Аркадий Гарцман (будущий автор многих хитов Верки Сердючки). Гремучий набор!
Мультфильм даже продали в США, где его показывали без песенных вставок. Видеокассета с этим мультфильмом хранится в доме-музее Роберта Стивенсона в Эдинбурге. Кстати, картина создавалась довольно быстро – два года, но, к сожалению, стала последней в фильмографии режиссер Давида Черкасского: из-за развала Советского Союза и прекращения финансирования была остановлена работа над его следующим мультом «Сумасшедшие макароны». Мы поговорим с создателями шедевра, чтобы они рассказали нам о том, что осталось за кадром.
«МЫ ВСЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЛИ С НОГ НА ГОЛОВУ»
Режиссер Давид Черкасский раскрыл нам несколько тайн возникновения «Острова…»
– Вы сами предложили экранизировать «Остров сокровищ»?
– Нет, Центральное телевидение в Москве заказало его мне на нашем «Киевнаучфильме». Они меня знали по мультфильмам «Приключения капитана Врунгеля» и «Доктору Айболиту».
– Ваш мульт пестрит пародиями. И сам отчасти – пародия на роман Стивенсона. Это сознательная провокация?
– Ну, мы же снимали современный фильм. Поэтому, следуя классическому сюжету, переворачивали все с ног на голову и насыщали тем, что вокруг нас уже было – боевики, триллеры. Но так, чтобы было смешно, а не страшно.
- Джон Сильвер в озвучке Джигарханяна все-таки страшен.
– Что делать, если у Армена голос такой. Я его из-за этого и взял. Но забавный рисунок разрушал его зловещий голос – так рождалась ироническая интонация ленты.
– Правда, что киновставки делали, чтобы добавить материалу?
– Отчасти. Времени было мало 2 года – на 2 часа фильма. А норма была – 8-9 месяцев для создания 10-минутного мультфильма. Я шел на хитрости – придумывал песенные номера и т.д.
– Говорили, что вы хотели побольше вставить мультипликации в кинокадры, но времени не хватило – сдача 31 декабря.
– Да, если бы не успели сдать – студия бы лишилась премии.
– Известно, что вы большой ценитель дам, но у вас в картине нет женщин.
– Не совсем. Там есть особа женского пола. Когда пираты идут на корабль, они ведут с собой козочку. Дело в том, что на пиратском корабле женщин не было и коз они брали им на замену.
– Не знал о таком. Пираты у вас так рьяно призывают завязать с пьянством и другими пороками, что скорее добиваются обратного эффекта. Невольно спросишь себя – не слишком в мульте много взрослых тем?
– Признаюсь вам – этот фильм совсем недетский. Я вообще не слишком люблю творческие вечера для детей – мне там страшно. Во-первых, они не слушают. Во-вторых, если кто-то уходит из зала – для меня это все. В мультфильме я показываю мир, каким вижу его, но все-таки, мне кажется, в целом мои картины добрые.
«ЛИВСИ – ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПОФИГИСТ»
Образ доктора Ливси в советском гуманистическом обществе вызывал вопросы, когда издевательски смеялся, сообщая неутешительные диагнозы: «Зубки гниловаты? Чудесно! Для вас слова «ром» и «смерть» значат одно и тоже. Ха-ха-ха». Белозубый доктор-садист стал настолько знаковой фигурой, что несколько лет служил аватаркой в Живом Журнале автору «Ночного» и «Дневного Дозоров», известному писателю-фантасту Сергею Лукьяненко, который свой дневник вел под названием «Судовой журнал доктора Ливси». Говорим с актером Евгением Паперным, озвучившим знаменитого мультгероя.
– Кто послужил прототипом для Ливси?
– Драматург Леня Слуцкий. У него сценарии не принимали, но мне он неизменно предлагал главные роли. Он был колоритной фигурой, плечистый, крупный, с лошадиным оскалом. С Лени и образ рисовали, шаржировано конечно: 60 зубов во рту, вместо 32. Я копировал, Леню, сначала балуясь, потом предложил его в мультфильм, а получилось в результате, что Ливси меня кормит до сих пор.
– Доктор несет позитив, не смотря на издевательские интонации. Почему его радуют болезни пациентов?
– Он радуется заболеваниям кого? Пиратов! Если бы мальчик Джим заболел – были бы совсем другие интонации. Он оптимистический пофигист, но при этом человек действия.
«МЫ СПЕЛИ ПРО ПОХОРОНЫ ГЕНСЕКОВ»
Один из самых ярких персонажей – шепелявящий капитан Смоллетт, которого озвучил актер и режиссер Виктор Андриенко.
– Как у вас родилось это характерное пришепетывание капитана Смолетта?
– У микрофона, валяя дурака. В одесском театре «Гротеск», где я работал с Валерой Чигляевым, у меня был номер – пародия на американские мультики. Я стал пришептывать, пародируя английский язык, где много шипящих звуков. И применил это здесь. А в 2015 году я взял этот прием для Летучей Мыши (у нее только два зуба) в «Никите Кожемяке», а потом предложил его голливудскому актеру, который озвучивал мульт на английском для проката в США – и тоже получилось смешно. Так, что можно сказать, я взял этот прием у американцев и вернул им.
– Какие вы еще гэги придумали для «Острова»?
– Например, такой. Мы начали озвучивать – нужно было покричать за пиратов, сцена была нарисована. Смоллетт падает, а пират его подымает. Говорю: «Этот дуболом точно бы сказал «Руки вверх» и пират бы его уронил. «Ну скажи так», – говорит Черкасский. «Так вы нарисуйте», – «Ты скажи, а мы нарисуем». И действительно в таком виде сцена и вошла в мультфильм. Из приколов могу вспомнить, что фраза из песни, которую я пел: «Здесь, что не страница – мрачные все лица, луидоров и пиастров звон», звучала сначала иначе: «Здесь что не страница – вор или убийца, свадеб нет, но много похорон». А скрытый смысл был в том, что наши генсеки тогда, в связи с их преклонным возрастом, умирали один за другим: Брежнев, Андропов, Черненко. Потом, конечно, убрали эти слова. Но одна ошибочка осталась: вместо «луидоров» спели «флуидоров» – и так и идет уже тридцать лет».
«ДЖИГАРХАНЯН И ЯКОВЛЕВ СТАНОВИЛИСЬ МАЛЬЧИШКАМИ»
В мультфильме авангардно выглядели киновставки с вокальными номерами, где буйствовали пираты. В них были вписаны анимационные элементы – при чем наша картина вышла одновременно со знаменитым голливудским мультом «Кто подставил кролика Роджера», где мультперсонажи наравне с киношными. В киновставках больше всего запомнился актер Валерий Чигляев, сыгравший пирата.
– Валерий, вам, как актеру широкого диапазона, не обидно, что вас до сих пор знают только по пирату из «Острову сокровищ».
– Да, я лауреат разных театральных фестивалей, играл и Моцарта, и Отелло, но узнают меня по пирату. Мне это не мешает, наоборот, я рад, что этот персонаж несет вместе со мной позитив. Не проходит и дня, чтобы кто-то не жал мне руку, не пел: «С рождения Бобби пай-мальчиком был». Однажды подбежала стайка деток и, несколько путаясь, сообщила: «Дядя, мы – ваши кумиры!»
- Меня, признаться, киновставки поначалу раздражали, а потом уже понравились…
- Вставки должны были быть с мультяшными персонажами. В первой песне – я от пули отмахиваюсь, в последней – дерусь с мультяшными звездами. Но торопились сдать и не успели нарисовать многое. Да, песни поначалу раздражали, но время шло и на встречах – зал их подхватывает. Звук записывали по ночам – импровизировали по-хулигански, по-мальчишески. Джигарханян и Яковлев тоже становились такими же мальчишками. Армен Борисович сначала приехал такой серьезный, а потом «въехал» и у нас было словесное фехтование: дерзкое, но без хамства – мы понимали кто перед нами.
– Были какие-то новые технические приемы в картине?
– Расскажу об одном. Чтобы двигаться мультяшно на экране, я сначала тренировался петь медленно, а двигался в обычном ритме. Потом давали темп быстрее и получалось на экране, что рот я открываю в такт песне, но машу руками и ногами быстро как в мультике.
«КАНТРИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДХОДИЛО ПИРАТСКОЙ САГЕ»
Сочинил для мульта «американскую» музыку кантри композитор Владимир Быстряков.
– Почему именно кантри?
– Это полубандитское кантри больше всего подходило по стилю пиратской саге. Четыре песни Черкасский отсеял. По моим наблюдениям, когда у него все было хорошо на личном фронте, – он принимал без проблем. А когда так себе – запарывал. Сначала писал стихи Наум Олев, но потом Давиду что-то не «зашло» и подключился Аркадий Гарцман. Черкасскому не нравилось, когда в текстах было много сложноподчиненных предложений, как у Льва Толстого. Повозились с текстами, а музыка родилась без натуги».
«ПРОСТО КАК ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ»
Как раз о такой «возне» с текстами нам рассказал поэт-песенник Аркадий Гарцман.
– А что там были за сложности с текстами?
– Черкасский мне предложил написать о Билли длиннющую балладу. Как заказывал – так и написал. Приезжаю к Быстрякову. Тот за роялем в халате долго всматривался в текст, потом проворчал: «Что за «небоскреб»? Как к нему музыку написать?». Объявляюсь на студии, а Быстряков уже, видимо, нажаловался Черкасскому, и режиссер говорит: «Зачем ты такую сложную вещь сочинил. Нужно что-то простенькое, как пять пальцев». И показал мне растопыренную ладонь. И вдруг у меня сразу пошло: «Раз, два, три, четыре, пять – знаете, наверно. Раз два три четыре пять – жадность – это скверно». Через 10 минут текст был готов.
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– Был ли запоминающийся случай с Джигарханяном?
– Пошли за выпивкой и закуской в магазинчик в центре Киева. Там полно народу. Давид протянул деньги продавщице, а та вдруг стала кричат на него. Черкасский тихо объясняет, та пуще заходится. Вдруг Армен своим характерным баритоном процедил: «Совдеп — столица дзен-буддизма!» – о терпеливости наших людей к хамству. У продавщицы челюсть упала, она быстренько выполнила заказ, и мы ушли, провожаемые взглядами толпы.
30 лет назад состоялась премьера культового мультфильма «Остров сокровищ» по Роберту Стивенсону режиссера Давида Черкасского. С тех пор этот анимационный фильм входит в разные топы, его регулярно показывают по ТВ, а на YouTube у него миллионные просмотры с комментариями: «Это настолько гениальный мультик на все времена, или опережающий свое время, с таким количеством потрясающего юмора, что слов нет. Просто феномен», передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Разбирая, в чем феномен мультфильма, мы обнаружили в «Острове» множество фишек. Например, скрытые пародии на советские и западные блокбастеры. Характеристики пиратов давались в стиле советского шпионского триллера «Семнадцать мгновений весны». Отсыл к американскому к боевику «Рэмбо» с Сильвестром Сталлоне в эпизоде, где полуголый пират очередями стреляет с бедра пушкой, как из пулемета.
Восточные боевики с Брюсом Ли и Джеки Чаном обыгрывались в сценке, где мальчик Джим, владеющий каратэ, двумя ударами кисти завалил огромного пирата. Зловещий голос Сильвера в исполнении Джигарханяна напоминал его же Горбатого из фильма «Место встречи изменить нельзя». Композитор Владимир Быстряков написал для мульта музыку в стиле кантри, характерную для вестернов.
Песенки из «Острова» до сих пор на слуху: «Лорды, сэры, пэры, знайте чувство меры», «Деньги-дребе-деньги», «О жадном Билли», «Соблюдает дня режим Джим», «Шанс». Озвучивали ватагу персонажей, как популярнейшие актеры – такие как Армен Джигарханян и Юрий Яковлев, так и те, к кому известность пришла после этого мульта – это Евгений Паперный, Виктор Андриенко, Валерий Чигляев. Инструментальное сопровождение сделала полтавская группа «Фестиваль», прославившаяся записью музыки к «Трем мушкетерам», а прикольные стихи написал московский поэт Наум Олев и киевский – Аркадий Гарцман (будущий автор многих хитов Верки Сердючки). Гремучий набор!
Мультфильм даже продали в США, где его показывали без песенных вставок. Видеокассета с этим мультфильмом хранится в доме-музее Роберта Стивенсона в Эдинбурге. Кстати, картина создавалась довольно быстро – два года, но, к сожалению, стала последней в фильмографии режиссер Давида Черкасского: из-за развала Советского Союза и прекращения финансирования была остановлена работа над его следующим мультом «Сумасшедшие макароны». Мы поговорим с создателями шедевра, чтобы они рассказали нам о том, что осталось за кадром.
«МЫ ВСЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЛИ С НОГ НА ГОЛОВУ»
Режиссер Давид Черкасский раскрыл нам несколько тайн возникновения «Острова…»
– Вы сами предложили экранизировать «Остров сокровищ»?
– Нет, Центральное телевидение в Москве заказало его мне на нашем «Киевнаучфильме». Они меня знали по мультфильмам «Приключения капитана Врунгеля» и «Доктору Айболиту».
– Ваш мульт пестрит пародиями. И сам отчасти – пародия на роман Стивенсона. Это сознательная провокация?
– Ну, мы же снимали современный фильм. Поэтому, следуя классическому сюжету, переворачивали все с ног на голову и насыщали тем, что вокруг нас уже было – боевики, триллеры. Но так, чтобы было смешно, а не страшно.
- Джон Сильвер в озвучке Джигарханяна все-таки страшен.
– Что делать, если у Армена голос такой. Я его из-за этого и взял. Но забавный рисунок разрушал его зловещий голос – так рождалась ироническая интонация ленты.
– Правда, что киновставки делали, чтобы добавить материалу?
– Отчасти. Времени было мало 2 года – на 2 часа фильма. А норма была – 8-9 месяцев для создания 10-минутного мультфильма. Я шел на хитрости – придумывал песенные номера и т.д.
– Говорили, что вы хотели побольше вставить мультипликации в кинокадры, но времени не хватило – сдача 31 декабря.
– Да, если бы не успели сдать – студия бы лишилась премии.
– Известно, что вы большой ценитель дам, но у вас в картине нет женщин.
– Не совсем. Там есть особа женского пола. Когда пираты идут на корабль, они ведут с собой козочку. Дело в том, что на пиратском корабле женщин не было и коз они брали им на замену.
– Не знал о таком. Пираты у вас так рьяно призывают завязать с пьянством и другими пороками, что скорее добиваются обратного эффекта. Невольно спросишь себя – не слишком в мульте много взрослых тем?
– Признаюсь вам – этот фильм совсем недетский. Я вообще не слишком люблю творческие вечера для детей – мне там страшно. Во-первых, они не слушают. Во-вторых, если кто-то уходит из зала – для меня это все. В мультфильме я показываю мир, каким вижу его, но все-таки, мне кажется, в целом мои картины добрые.
«ЛИВСИ – ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПОФИГИСТ»
Образ доктора Ливси в советском гуманистическом обществе вызывал вопросы, когда издевательски смеялся, сообщая неутешительные диагнозы: «Зубки гниловаты? Чудесно! Для вас слова «ром» и «смерть» значат одно и тоже. Ха-ха-ха». Белозубый доктор-садист стал настолько знаковой фигурой, что несколько лет служил аватаркой в Живом Журнале автору «Ночного» и «Дневного Дозоров», известному писателю-фантасту Сергею Лукьяненко, который свой дневник вел под названием «Судовой журнал доктора Ливси». Говорим с актером Евгением Паперным, озвучившим знаменитого мультгероя.
– Кто послужил прототипом для Ливси?
– Драматург Леня Слуцкий. У него сценарии не принимали, но мне он неизменно предлагал главные роли. Он был колоритной фигурой, плечистый, крупный, с лошадиным оскалом. С Лени и образ рисовали, шаржировано конечно: 60 зубов во рту, вместо 32. Я копировал, Леню, сначала балуясь, потом предложил его в мультфильм, а получилось в результате, что Ливси меня кормит до сих пор.
– Доктор несет позитив, не смотря на издевательские интонации. Почему его радуют болезни пациентов?
– Он радуется заболеваниям кого? Пиратов! Если бы мальчик Джим заболел – были бы совсем другие интонации. Он оптимистический пофигист, но при этом человек действия.
«МЫ СПЕЛИ ПРО ПОХОРОНЫ ГЕНСЕКОВ»
Один из самых ярких персонажей – шепелявящий капитан Смоллетт, которого озвучил актер и режиссер Виктор Андриенко.
– Как у вас родилось это характерное пришепетывание капитана Смолетта?
– У микрофона, валяя дурака. В одесском театре «Гротеск», где я работал с Валерой Чигляевым, у меня был номер – пародия на американские мультики. Я стал пришептывать, пародируя английский язык, где много шипящих звуков. И применил это здесь. А в 2015 году я взял этот прием для Летучей Мыши (у нее только два зуба) в «Никите Кожемяке», а потом предложил его голливудскому актеру, который озвучивал мульт на английском для проката в США – и тоже получилось смешно. Так, что можно сказать, я взял этот прием у американцев и вернул им.
– Какие вы еще гэги придумали для «Острова»?
– Например, такой. Мы начали озвучивать – нужно было покричать за пиратов, сцена была нарисована. Смоллетт падает, а пират его подымает. Говорю: «Этот дуболом точно бы сказал «Руки вверх» и пират бы его уронил. «Ну скажи так», – говорит Черкасский. «Так вы нарисуйте», – «Ты скажи, а мы нарисуем». И действительно в таком виде сцена и вошла в мультфильм. Из приколов могу вспомнить, что фраза из песни, которую я пел: «Здесь, что не страница – мрачные все лица, луидоров и пиастров звон», звучала сначала иначе: «Здесь что не страница – вор или убийца, свадеб нет, но много похорон». А скрытый смысл был в том, что наши генсеки тогда, в связи с их преклонным возрастом, умирали один за другим: Брежнев, Андропов, Черненко. Потом, конечно, убрали эти слова. Но одна ошибочка осталась: вместо «луидоров» спели «флуидоров» – и так и идет уже тридцать лет».
«ДЖИГАРХАНЯН И ЯКОВЛЕВ СТАНОВИЛИСЬ МАЛЬЧИШКАМИ»
В мультфильме авангардно выглядели киновставки с вокальными номерами, где буйствовали пираты. В них были вписаны анимационные элементы – при чем наша картина вышла одновременно со знаменитым голливудским мультом «Кто подставил кролика Роджера», где мультперсонажи наравне с киношными. В киновставках больше всего запомнился актер Валерий Чигляев, сыгравший пирата.
– Валерий, вам, как актеру широкого диапазона, не обидно, что вас до сих пор знают только по пирату из «Острову сокровищ».
– Да, я лауреат разных театральных фестивалей, играл и Моцарта, и Отелло, но узнают меня по пирату. Мне это не мешает, наоборот, я рад, что этот персонаж несет вместе со мной позитив. Не проходит и дня, чтобы кто-то не жал мне руку, не пел: «С рождения Бобби пай-мальчиком был». Однажды подбежала стайка деток и, несколько путаясь, сообщила: «Дядя, мы – ваши кумиры!»
- Меня, признаться, киновставки поначалу раздражали, а потом уже понравились…
- Вставки должны были быть с мультяшными персонажами. В первой песне – я от пули отмахиваюсь, в последней – дерусь с мультяшными звездами. Но торопились сдать и не успели нарисовать многое. Да, песни поначалу раздражали, но время шло и на встречах – зал их подхватывает. Звук записывали по ночам – импровизировали по-хулигански, по-мальчишески. Джигарханян и Яковлев тоже становились такими же мальчишками. Армен Борисович сначала приехал такой серьезный, а потом «въехал» и у нас было словесное фехтование: дерзкое, но без хамства – мы понимали кто перед нами.
– Были какие-то новые технические приемы в картине?
– Расскажу об одном. Чтобы двигаться мультяшно на экране, я сначала тренировался петь медленно, а двигался в обычном ритме. Потом давали темп быстрее и получалось на экране, что рот я открываю в такт песне, но машу руками и ногами быстро как в мультике.
«КАНТРИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДХОДИЛО ПИРАТСКОЙ САГЕ»
Сочинил для мульта «американскую» музыку кантри композитор Владимир Быстряков.
– Почему именно кантри?
– Это полубандитское кантри больше всего подходило по стилю пиратской саге. Четыре песни Черкасский отсеял. По моим наблюдениям, когда у него все было хорошо на личном фронте, – он принимал без проблем. А когда так себе – запарывал. Сначала писал стихи Наум Олев, но потом Давиду что-то не «зашло» и подключился Аркадий Гарцман. Черкасскому не нравилось, когда в текстах было много сложноподчиненных предложений, как у Льва Толстого. Повозились с текстами, а музыка родилась без натуги».
«ПРОСТО КАК ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ»
Как раз о такой «возне» с текстами нам рассказал поэт-песенник Аркадий Гарцман.
– А что там были за сложности с текстами?
– Черкасский мне предложил написать о Билли длиннющую балладу. Как заказывал – так и написал. Приезжаю к Быстрякову. Тот за роялем в халате долго всматривался в текст, потом проворчал: «Что за «небоскреб»? Как к нему музыку написать?». Объявляюсь на студии, а Быстряков уже, видимо, нажаловался Черкасскому, и режиссер говорит: «Зачем ты такую сложную вещь сочинил. Нужно что-то простенькое, как пять пальцев». И показал мне растопыренную ладонь. И вдруг у меня сразу пошло: «Раз, два, три, четыре, пять – знаете, наверно. Раз два три четыре пять – жадность – это скверно». Через 10 минут текст был готов.
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– Был ли запоминающийся случай с Джигарханяном?
– Пошли за выпивкой и закуской в магазинчик в центре Киева. Там полно народу. Давид протянул деньги продавщице, а та вдруг стала кричат на него. Черкасский тихо объясняет, та пуще заходится. Вдруг Армен своим характерным баритоном процедил: «Совдеп — столица дзен-буддизма!» – о терпеливости наших людей к хамству. У продавщицы челюсть упала, она быстренько выполнила заказ, и мы ушли, провожаемые взглядами толпы.
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