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Раздел: Фоторепортажи  
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«Золотая молодежь» Венгрии показала свои будни. Фото

«Золотая молодежь» Венгрии показала свои будни. ФотоОни не считают деньги.

Сейчас очень модно хвастаться своим богатством и молодежь Венгрии не стала исключением, они завели страничку Rich Kids of Budapest в Instagram, где выкладывают снимки с шикарных курортов, частными самолетами, крутыми автомобилями, «котлетами» бабла и прочими аксессуарами богатой жизни. На страницу венгерских мажоров подписаны более 12 тысяч человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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«Золотая молодежь» Венгрии показала свои будни. Фото
«Золотая молодежь» Венгрии показала свои будни. Фото
«Золотая молодежь» Венгрии показала свои будни. Фото
«Золотая молодежь» Венгрии показала свои будни. Фото
«Золотая молодежь» Венгрии показала свои будни. Фото
«Золотая молодежь» Венгрии показала свои будни. Фото
«Золотая молодежь» Венгрии показала свои будни. Фото
«Золотая молодежь» Венгрии показала свои будни. Фото
«Золотая молодежь» Венгрии показала свои будни. Фото
«Золотая молодежь» Венгрии показала свои будни. Фото
«Золотая молодежь» Венгрии показала свои будни. Фото
«Золотая молодежь» Венгрии показала свои будни. Фото
«Золотая молодежь» Венгрии показала свои будни. Фото
«Золотая молодежь» Венгрии показала свои будни. Фото
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 Теги: Золотая молодежь, Венгрия

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Сегодня, 15:03 » Автор: Анна Мартынова
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