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Это девушка радикально решила вопрос "что надеть на работу". Фото

Это девушка радикально решила вопрос "что надеть на работу". Фото Три года Матильда ходила в одинаковой одежде.

Мало кто из женщин осмелился бы ходить на работу в одном и том же наряде несколько дней подряд. А вот арт-директор рекламной фирмы Матильда Каль (Matilda Kahl) не изменяла своему выбору целых три года: каждый день она приходила на работу в одной и той же одежде — белой блузке и черных брюках. С помощью такого приема Матильда решила избавиться от извечного вопроса, которым каждое утро задаются все девушки: «Что надеть?», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Однажды Матильда поняла, что устала каждый день подбирать новый наряд. Этот ежедневный ритуал, по ее мнению, отнимает много времени и приносит больше стресса, чем удовольствия.

Во время одной из рабочих встреч Матильда Каль обратила внимание, что окружающие ее мужчины не переживают насчет одежды, а их костюмы выглядят как униформа.

Матильда подобрала простую одежду, в которой она могла бы выглядеть профессионально, но которая не обезличила бы ее: купила 15 одинаковых шелковых блузок с бантиком и шесть пар одинаковых черных брюк. Этот лаконичный и стильный классический наряд и стал ее рабочей униформой.

«В будние дни мне приходится решать много творческих задач, которые стимулируют мой мозг. Я не считаю необходимостью выражать свой творческий потенциал через то, что ношу», — призналась девушка.

Сначала коллеги Матильды не понимали, что происходит. Ее начальство даже хотело повысить ей зарплату, чтобы девушка смогла купить себе новую одежду.

Новый подход к гардеробу помог Матильде сэкономить время и энергию. Люди, которые работают в творческой сфере, в течение дня должны принимать много решений. Теперь же одним ежедневным выбором стало меньше. К тому же благодаря такому ходу девушка перестала опаздывать на работу, ведь порой сборы и выбор наряда отнимают слишком много времени.

О своем необычном подходе к гардеробу Матильда даже написала статью в журнал Harper’s Bazaar. Когда история Каль стала известна в интернете, ее очень удивило то, насколько странно женщины восприняли это. Им показалось, что так Матильда заковала себя в униформу. Однако девушка отметила, что стала больше ценить другую одежду, чувствовать себя в ней особенной и свободной.

При этом Матильда уверяет, что в выходные дни любит носить и яркие юбки, и свитера, и нарядные женственные платья. Решение перейти на «униформу» в будни, по признанию арт-директора, заставило ее больше ценить наряды, которые она тщательно подбирает в выходные.

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Коллеги Матильды по креативному агентству Saatchi & Saatchi одобряют ее необычный выбор. Однажды они даже провели день «оденься как Матильда», придя в офис в одинаковых нарядах.

Это девушка радикально решила вопрос "что надеть на работу". Фото
Это девушка радикально решила вопрос "что надеть на работу". Фото
Это девушка радикально решила вопрос "что надеть на работу". Фото
Это девушка радикально решила вопрос "что надеть на работу". Фото
Это девушка радикально решила вопрос "что надеть на работу". Фото
Это девушка радикально решила вопрос "что надеть на работу". Фото
Это девушка радикально решила вопрос "что надеть на работу". Фото
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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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