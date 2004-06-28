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Самые популярные модели plus-size. Фото

Самые популярные модели plus-size. ФотоОни на пике популярности.

Модели размера "плюс" становятся все более популярными в мире моды. Девушки с пышными формами выходят на подиумы, снимаются для знаменитых модных брендов и активно ведут блоги в Instagram, вдохновляя своим примером любить себя таким, каким ты являешься, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

1. Эшли Грэм

Самые популярные модели plus-size. Фото
Самые популярные модели plus-size. Фото
Самые популярные модели plus-size. Фото


30-летняя Эшли Грэм – одна из самых популярных моделей размера "плюс". Грэм активно ведет Instagram, а под своими фото от поклонников она получает много положительных отзывов и слов благодарности. Вдохновляя своим примером, модель призывает всех любить свое тело и не следовать стандартам, навязанным обществом.

2. Тара Линн

Самые популярные модели plus-size. Фото
Самые популярные модели plus-size. Фото
Самые популярные модели plus-size. Фото


Родилась и выросла Тара в Канаде. Хоть Линн и профессиональная модель, она также пробовала себя в качестве актрисы. В начале 2000-х она снялась в пяти полнометражных фильмах и в нескольких сериалах. В 2010 модель украсила обложки знаменитых "Glamour" и "Vmagazine". А в 2011 Тара снялась для итальянского "Vogue". В том же году Линн обрела широкую известность благодаря фотосессии для бренда H&M.

3. Маркита Принг

Самые популярные модели plus-size. Фото
Самые популярные модели plus-size. Фото
Самые популярные модели plus-size. Фото


В юности Маркита комплексовала из-за своего лишнего веса и даже не могла представить, что в будущем ее ждут успешные фотосессии для Vogue Italia, V — Curves Ahead и других модных журналов.

4. Дженни Ранк

Самые популярные модели plus-size. Фото
Самые популярные модели plus-size. Фото
Самые популярные модели plus-size. Фото


Еще одна прекрасная представительница размера "плюс" – Дженни Ранк. Ее модельная карьера началась в 15 лет. Особенно знаменитой Дженни стала после съемок для H&M. С 2017 года Дженни состоит в однополом браке с Андрией Май-Корсини.

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5. Кэндис Хаффин

Самые популярные модели plus-size. Фото
Самые популярные модели plus-size. Фото
Самые популярные модели plus-size. Фото


Карьерный взелт модели началась в 2000 году, когда известный американский журнал "V Magazine" опубликовал в своем выпуске фотографии моделей с объемными формами, среди которых была и Кэндис. Кроме этого Хаффин неоднократно снималась для Vogue и SModa.
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 Теги: plus-size, модели

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Сегодня, 09:38 » Автор: Анна Мартынова
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