Раздел: Фоторепортажи
Самые популярные модели plus-size. Фото
Они на пике популярности.
Модели размера "плюс" становятся все более популярными в мире моды. Девушки с пышными формами выходят на подиумы, снимаются для знаменитых модных брендов и активно ведут блоги в Instagram, вдохновляя своим примером любить себя таким, каким ты являешься, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
1. Эшли Грэм
30-летняя Эшли Грэм – одна из самых популярных моделей размера "плюс". Грэм активно ведет Instagram, а под своими фото от поклонников она получает много положительных отзывов и слов благодарности. Вдохновляя своим примером, модель призывает всех любить свое тело и не следовать стандартам, навязанным обществом.
2. Тара Линн
Родилась и выросла Тара в Канаде. Хоть Линн и профессиональная модель, она также пробовала себя в качестве актрисы. В начале 2000-х она снялась в пяти полнометражных фильмах и в нескольких сериалах. В 2010 модель украсила обложки знаменитых "Glamour" и "Vmagazine". А в 2011 Тара снялась для итальянского "Vogue". В том же году Линн обрела широкую известность благодаря фотосессии для бренда H&M.
3. Маркита Принг
В юности Маркита комплексовала из-за своего лишнего веса и даже не могла представить, что в будущем ее ждут успешные фотосессии для Vogue Italia, V — Curves Ahead и других модных журналов.
4. Дженни Ранк
Еще одна прекрасная представительница размера "плюс" – Дженни Ранк. Ее модельная карьера началась в 15 лет. Особенно знаменитой Дженни стала после съемок для H&M. С 2017 года Дженни состоит в однополом браке с Андрией Май-Корсини.
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5. Кэндис Хаффин
Карьерный взелт модели началась в 2000 году, когда известный американский журнал "V Magazine" опубликовал в своем выпуске фотографии моделей с объемными формами, среди которых была и Кэндис. Кроме этого Хаффин неоднократно снималась для Vogue и SModa.
Модели размера "плюс" становятся все более популярными в мире моды. Девушки с пышными формами выходят на подиумы, снимаются для знаменитых модных брендов и активно ведут блоги в Instagram, вдохновляя своим примером любить себя таким, каким ты являешься, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
1. Эшли Грэм
30-летняя Эшли Грэм – одна из самых популярных моделей размера "плюс". Грэм активно ведет Instagram, а под своими фото от поклонников она получает много положительных отзывов и слов благодарности. Вдохновляя своим примером, модель призывает всех любить свое тело и не следовать стандартам, навязанным обществом.
2. Тара Линн
Родилась и выросла Тара в Канаде. Хоть Линн и профессиональная модель, она также пробовала себя в качестве актрисы. В начале 2000-х она снялась в пяти полнометражных фильмах и в нескольких сериалах. В 2010 модель украсила обложки знаменитых "Glamour" и "Vmagazine". А в 2011 Тара снялась для итальянского "Vogue". В том же году Линн обрела широкую известность благодаря фотосессии для бренда H&M.
3. Маркита Принг
В юности Маркита комплексовала из-за своего лишнего веса и даже не могла представить, что в будущем ее ждут успешные фотосессии для Vogue Italia, V — Curves Ahead и других модных журналов.
4. Дженни Ранк
Еще одна прекрасная представительница размера "плюс" – Дженни Ранк. Ее модельная карьера началась в 15 лет. Особенно знаменитой Дженни стала после съемок для H&M. С 2017 года Дженни состоит в однополом браке с Андрией Май-Корсини.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
5. Кэндис Хаффин
Карьерный взелт модели началась в 2000 году, когда известный американский журнал "V Magazine" опубликовал в своем выпуске фотографии моделей с объемными формами, среди которых была и Кэндис. Кроме этого Хаффин неоднократно снималась для Vogue и SModa.
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