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Раздел: Фоторепортажи  
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Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото

Как живется самым богатым наследникам в Иране. ФотоОни не привыкли экономить на своих удовольствиях.

«Золотая молодежь» Ирана продолжает делиться фотографиями своей красивой жизни на одном из сообществ в социальной сети. Дети богатых и влиятельных родителей много путешествуют, ни в чем себе не отказывают и хотят, чтобы об этом знали все, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
Как живется самым богатым наследникам в Иране. Фото
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 Теги: Иран, наследники

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Сегодня, 11:08 » Автор: Анна Мартынова
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