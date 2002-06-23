Раздел: Фоторепортажи
Места, ради которых стоит побывать в Австрии. Фото
Туристам на заметку.
Зачастую Австрия ассоциируется исключительно с Веной. А такие прекрасные города, как Грац, Инсбрук и другие, выпадают из поля зрения путешественника. Поэтому предлагаем рассмотреть автомобильное путешествие по интереснейшим городам страны, где высокая культура переплетается с неземными альпийскими пейзажами, взяв за точку отправления Вену, целимся на Линц, Зальцбург, Инсбрук, Грац с просмотром их окрестностей. Тем более, что расстояние между городами в среднем от 130 до 190 км, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Итак, в начале маршрута — Вена — одна из прекраснейших столиц мира, которая расположилась у подножия Альп, на берегу Дуная. Город невероятно богат архитектурой старинных дворцов и соборов, а классику здесь можно слушать просто на улице.
Среди достопримечательностей Вены — Императорский дворец Хофбург и всемирно известный Шёнбрунн, Августинская церковь, Дворец Бельведер, Музей Изящных Искусств и другие венские предметы гордости.
Далее рекомендуем переезд в Линц, расположенный на берегах Дуная среди очаровательных холмов. Может быть он не так красив, как другие австрийские города, однако достоин внимания.
Его отличительной чертой является большой Старый город, известный множеством музеев и фестивалей.
Именно в Линце, с июня по сентябрь проводятся различные творческие мероприятия. На сегодняшний день город обладает «статусом» центра искусств. Одна из основных достопримечательностей Линца — гора Пёстлингберг. На нее стоит подняться, чтобы увидеть весь город с высоты. На горе находится церковь Вознесения, подземный парк развлечений Гроттенбан, зоопарк и ботанический сад.
Рекомендуем посетить Новый собор (Maria-Empfängnis-Dom) Линца — самый большой собор в Австрии по площади и по количеству прихожан, который находится немного в стороне от главной городской площади. Его видно практически из любой точки города. Главную площадь Линца украшает колонна Святой Троицы из мрамора, датируемая 1723-м годом.
Стоит обратить внимание на здешние музеи: Музей истории стоматологии, Музей современного искусства Лентос и др. Не стоит забывать, что можно устроить прогулку по Дунаю, и есть возможность покататься по древним защитным укреплениям, сев на поезд, который ходит по железной дороге Гротто.
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Следующий город по плану — Зальцбург. На весь мир этот город прославил Моцарт. В начале лета он открыт для фестивалей со множеством открытых чтений, театральных представлений, викторин и конкурсов. Старый город – компактный и по нему легко передвигаться пешком.
Зачастую Австрия ассоциируется исключительно с Веной. А такие прекрасные города, как Грац, Инсбрук и другие, выпадают из поля зрения путешественника. Поэтому предлагаем рассмотреть автомобильное путешествие по интереснейшим городам страны, где высокая культура переплетается с неземными альпийскими пейзажами, взяв за точку отправления Вену, целимся на Линц, Зальцбург, Инсбрук, Грац с просмотром их окрестностей. Тем более, что расстояние между городами в среднем от 130 до 190 км, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Итак, в начале маршрута — Вена — одна из прекраснейших столиц мира, которая расположилась у подножия Альп, на берегу Дуная. Город невероятно богат архитектурой старинных дворцов и соборов, а классику здесь можно слушать просто на улице.
Среди достопримечательностей Вены — Императорский дворец Хофбург и всемирно известный Шёнбрунн, Августинская церковь, Дворец Бельведер, Музей Изящных Искусств и другие венские предметы гордости.
Далее рекомендуем переезд в Линц, расположенный на берегах Дуная среди очаровательных холмов. Может быть он не так красив, как другие австрийские города, однако достоин внимания.
Его отличительной чертой является большой Старый город, известный множеством музеев и фестивалей.
Именно в Линце, с июня по сентябрь проводятся различные творческие мероприятия. На сегодняшний день город обладает «статусом» центра искусств. Одна из основных достопримечательностей Линца — гора Пёстлингберг. На нее стоит подняться, чтобы увидеть весь город с высоты. На горе находится церковь Вознесения, подземный парк развлечений Гроттенбан, зоопарк и ботанический сад.
Рекомендуем посетить Новый собор (Maria-Empfängnis-Dom) Линца — самый большой собор в Австрии по площади и по количеству прихожан, который находится немного в стороне от главной городской площади. Его видно практически из любой точки города. Главную площадь Линца украшает колонна Святой Троицы из мрамора, датируемая 1723-м годом.
Стоит обратить внимание на здешние музеи: Музей истории стоматологии, Музей современного искусства Лентос и др. Не стоит забывать, что можно устроить прогулку по Дунаю, и есть возможность покататься по древним защитным укреплениям, сев на поезд, который ходит по железной дороге Гротто.
Читайте также: Звездные дети, очень похожие на своих родителей. Фото
Следующий город по плану — Зальцбург. На весь мир этот город прославил Моцарт. В начале лета он открыт для фестивалей со множеством открытых чтений, театральных представлений, викторин и конкурсов. Старый город – компактный и по нему легко передвигаться пешком.
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