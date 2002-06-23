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Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото

Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. ФотоЭто место понравиться всем.

Музей сказок Юнибаккен находится в Стокгольме. Он будет интересен абсолютно всем, и взрослым и детям. Детализация и наполнение выполнены на высочайшем уровне. В музее смоделированы места из различных детских произведений шведских писателей, прежде всего Астрид Линдгрен, а также Туве Янссон, Эльзы Бесков и ряда других, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Дата основания музея — 1996 год. Он был торжественно открыт членами шведской королевской семьи. С тех пор музей принимает более чем 400 000 посетителей в год, и быстро стал пятым по популярности аттракционом Стокгольма.

Здесь ежедневно проводятся спектакли и другие детские развлекательные мероприятия.

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В музее есть также ресторан и книжный магазин, в котором можно приобрести детские книги на разных языках.

Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
Виртуальная прогулка по Музею сказок в Стокгольме. Фото
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 Теги: музей, Стокгольм

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Сегодня, 14:37 » Автор: Анна Мартынова
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