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На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото

На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. ФотоМинимализм от талантливого фотографа.

Лаконичность и четкость черно-белых фотографий Энрике Пелаэс (Enrique Pelaez), передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Фотограф Энрике Пелаэс (Enrique Pelaez) снимает только черно-белые фотографии, считая, что цвет отвлекает от главного предмета съемки.

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Фотографии Энрике отличаются лаконичностью и четкостью, в них нет ничего лишнего.

На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
На этих черно-белых снимках нет ничего лишнего. Фото
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 Теги: фотограф, минимализм

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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