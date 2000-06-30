Раздел: Фоторепортажи
Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото
Работы Андре Кертеcа.
«Видеть недостаточно; вы должны чувствовать, что фотографируете», – говорил Андре Кертеc, которого считают одним из «троицы» величайших фотографов мира. Он оказал такое глубокое влияние на уличную фотографию, что легендарный Анри Картье-Брессон говорил о нём: «Что бы мы ни делали, Кертес сделал это первым». Его фотографии отличает визуальный лиризм и гуманизм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. «Зеленый и галантный»
Сквер Вер-Галан расположен на знаменитом острове Сите.
2. Мальчик спешит испытать новый парусник
Сборная модель корабля из дерева. США, Нью-Йорк, 1944 год.
3. Таинственный и необычный
Фонтан Медичи, который считается красивейшим фонтаном Парижа.
4. Люксембургский сад
Дворцово-парковый ансамбль в центре Парижа.
5. Праздничное мероприятие
Праздничное мероприятие для детей в Люксембургском саду. Франция, Париж, 1928 год.
6. Карусель для детской площадки
Карусельные лошадки в разобранном виде. Франция, Париж, 1930-е годы.
7. Игра теней
Остров в центральной части архипелага Малые Антильские острова. Мартиника, 1972 год.
8. Мальчишка продающий газеты
Мальчик с мороженым читает газету. США, Нью-Йорк, 1944 год.
9. Застывший полёт
Уличный балет. США, Нью-Йорк, 1938 год.
10. Великолепная фотография ночного пейзажа
Пейзаж ночного города. США, Нью-Йорк, 1954 год.
11. Один из самых известных и популярных парков Нью-Йорка
Заснеженный Вашингтон-Сквер-парк. США, Нью-Йорк, 1967 год.
12. В поисках вдохновения
Художник на крыше. США, Нью-Йорк, 1977 год.
13. Мастер своего дела
Нью-Йоркский художник. США, Нью-Йорк, 1977 год.
14. Отдых на крыше дома
Девушка загорает на крыше дома в солнечный день. США, Нью-Йорк, 1978 год.
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15. Мост Искусств
Первый железный мост через реку Сену в Париже. Франция, 1932 год.
«Видеть недостаточно; вы должны чувствовать, что фотографируете», – говорил Андре Кертеc, которого считают одним из «троицы» величайших фотографов мира. Он оказал такое глубокое влияние на уличную фотографию, что легендарный Анри Картье-Брессон говорил о нём: «Что бы мы ни делали, Кертес сделал это первым». Его фотографии отличает визуальный лиризм и гуманизм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. «Зеленый и галантный»
Сквер Вер-Галан расположен на знаменитом острове Сите.
2. Мальчик спешит испытать новый парусник
Сборная модель корабля из дерева. США, Нью-Йорк, 1944 год.
3. Таинственный и необычный
Фонтан Медичи, который считается красивейшим фонтаном Парижа.
4. Люксембургский сад
Дворцово-парковый ансамбль в центре Парижа.
5. Праздничное мероприятие
Праздничное мероприятие для детей в Люксембургском саду. Франция, Париж, 1928 год.
6. Карусель для детской площадки
Карусельные лошадки в разобранном виде. Франция, Париж, 1930-е годы.
7. Игра теней
Остров в центральной части архипелага Малые Антильские острова. Мартиника, 1972 год.
8. Мальчишка продающий газеты
Мальчик с мороженым читает газету. США, Нью-Йорк, 1944 год.
9. Застывший полёт
Уличный балет. США, Нью-Йорк, 1938 год.
10. Великолепная фотография ночного пейзажа
Пейзаж ночного города. США, Нью-Йорк, 1954 год.
11. Один из самых известных и популярных парков Нью-Йорка
Заснеженный Вашингтон-Сквер-парк. США, Нью-Йорк, 1967 год.
12. В поисках вдохновения
Художник на крыше. США, Нью-Йорк, 1977 год.
13. Мастер своего дела
Нью-Йоркский художник. США, Нью-Йорк, 1977 год.
14. Отдых на крыше дома
Девушка загорает на крыше дома в солнечный день. США, Нью-Йорк, 1978 год.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
15. Мост Искусств
Первый железный мост через реку Сену в Париже. Франция, 1932 год.
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