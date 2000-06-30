» » Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото

Мир глазами одного из величайших фотографов. ФотоРаботы Андре Кертеcа.

«Видеть недостаточно; вы должны чувствовать, что фотографируете», – говорил Андре Кертеc, которого считают одним из «троицы» величайших фотографов мира. Он оказал такое глубокое влияние на уличную фотографию, что легендарный Анри Картье-Брессон говорил о нём: «Что бы мы ни делали, Кертес сделал это первым». Его фотографии отличает визуальный лиризм и гуманизм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. «Зеленый и галантный»

Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото


Сквер Вер-Галан расположен на знаменитом острове Сите.

2. Мальчик спешит испытать новый парусник

Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото


Сборная модель корабля из дерева. США, Нью-Йорк, 1944 год.

3. Таинственный и необычный

Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото


Фонтан Медичи, который считается красивейшим фонтаном Парижа.

4. Люксембургский сад

Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото


Дворцово-парковый ансамбль в центре Парижа.

5. Праздничное мероприятие

Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото


Праздничное мероприятие для детей в Люксембургском саду. Франция, Париж, 1928 год.

6. Карусель для детской площадки

Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото


Карусельные лошадки в разобранном виде. Франция, Париж, 1930-е годы.

7. Игра теней

Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото


Остров в центральной части архипелага Малые Антильские острова. Мартиника, 1972 год.

8. Мальчишка продающий газеты

Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото


Мальчик с мороженым читает газету. США, Нью-Йорк, 1944 год.

9. Застывший полёт

Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото


Уличный балет. США, Нью-Йорк, 1938 год.

10. Великолепная фотография ночного пейзажа

Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото


Пейзаж ночного города. США, Нью-Йорк, 1954 год.

11. Один из самых известных и популярных парков Нью-Йорка

Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото


Заснеженный Вашингтон-Сквер-парк. США, Нью-Йорк, 1967 год.

12. В поисках вдохновения

Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото


Художник на крыше. США, Нью-Йорк, 1977 год.

13. Мастер своего дела

Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото


Нью-Йоркский художник. США, Нью-Йорк, 1977 год.

14. Отдых на крыше дома

Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото


Девушка загорает на крыше дома в солнечный день. США, Нью-Йорк, 1978 год.

Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото

15. Мост Искусств

Мир глазами одного из величайших фотографов. Фото


Первый железный мост через реку Сену в Париже. Франция, 1932 год.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фотограф, фотоискусство

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
     226
     0

Похожие новости по теме

Нью-Йорк и Сан-Франциско с высоты птичьего полета. Фото Нью-Йорк и Сан-Франциско с высоты птичьего полета. Фото

Впечатляющая фотосъемка.

Таким видят Нью-Йорк птицы. Фото Таким видят Нью-Йорк птицы. Фото

Восхитительные фото Нью-Йорка с высоты птичьего полета.

Каким был знаменитый Нью-Йорк полвека назад. Фото Каким был знаменитый Нью-Йорк полвека назад. Фото

Интересные фотографии Нью-Йорка в черно-белом цвете.

Нью-Йорк уже готовится к рождественским праздникам. Фото Нью-Йорк уже готовится к рождественским праздникам. Фото

Праздник уже витает в воздухе.

Чем жил Нью-Йорк в 1980-х годах. Фото Чем жил Нью-Йорк в 1980-х годах. Фото

Таким Нью-Йорк мы еще не видели.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх