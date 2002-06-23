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Трейлер превратили в идеальный дом на колесах. Фото

Трейлер превратили в идеальный дом на колесах. ФотоСамый удобный трейлер для отдыха.

В деревянных домах есть какое-то свое, уникальное очарование. А как насчет деревянного дома на колесах? Именно такой появился на рынке со всем недавно, и называется он Tiny Traveler. Снаружи трейлер выглядит очень мило, а заглянуть внутрь еще интереснее, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Трейлер превратили в идеальный дом на колесах. Фото


Новый фургон для путешествий Tiny Traveler идеально подходит для самых разных поездок и отдыха небольшим коллективом. Дом на колесах имеет буквально все, чтобы заменить собой полноценное жилище. Помимо спальни, в Tiny Traveler имеется миниатюрная кухня и ванная комната. Габариты дома при этом составляют 5.3х2.3 метра. В основе кемпера лежит прочная алюминиевая рама. Снаружи стены дома облицованы добротным кедром с изоляционной пеной.

Трейлер превратили в идеальный дом на колесах. Фото


Интерьер внутри дома на колесах был продуман до мелочей. Особое внимание было уделено местам для хранения. Значительная часть таких мест находится под кушеткой, а также на кухне. Имеются в домике и вполне традиционные шкафы из фанеры. В верхней части жилого пространства, как можно было сразу догадаться, находится основное место для сна.

Трейлер превратили в идеальный дом на колесах. Фото


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Что же касается основных благ и удобств, то на кухне Tiny Traveler хозяйке будет доступная плита на пропане, духовка, раковина и холодильник. Из кухни и из туалета осуществляется доступ к хорошо изолированному мусорному баку. По всему дому разбросано несколько розеток. Все освещение светодиодное. Жильцам будет доступная горячая вода во время стоянок благодаря наличию водонагревателя. На случай жаркой погоды имеется и кондиционер.

Трейлер превратили в идеальный дом на колесах. Фото
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 Теги: трейлер, дом на колесах

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Сегодня, 17:50 » Автор: Анна Мартынова
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