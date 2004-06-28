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Известный истребитель F-15E сняли с необычного ракурса. Фото
Самолет был принят на вооружение в США ещё в 1988 году.
Американцы устроили полеты в долине Уэльса. С такого необычного ракурса вы летящий истребитель еще не видели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
F-15E Strike Eagle — американский двухместный истребитель-бомбардировщик. Он совершил первый полёт 11 декабря 1986 года.
F-15 Eagle был спроектирован только как самолёт для завоевания превосходства в воздухе и он практически не был предназначен для нанесения ударов по наземным целям. Несмотря на то, что F-15 Eagle с 1976 года зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, идея создания на его базе истребителя-бомбардировщика поначалу встретила серьёзное сопротивление со стороны командования ВВС США, не желающего «портить» истребитель.
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Несмотря на отсутствие интереса со стороны заказчиков, инженеры McDonnell Douglas продолжали разработку истребителя-бомбардировщика на базе F-15 Eagle. Весной 1988 года F-15E был принят на вооружение ВВС США. Именно F-15E бомбил Ирак. В основном. Они же бомбили и в Ливии.
Американцы устроили полеты в долине Уэльса. С такого необычного ракурса вы летящий истребитель еще не видели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
F-15E Strike Eagle — американский двухместный истребитель-бомбардировщик. Он совершил первый полёт 11 декабря 1986 года.
F-15 Eagle был спроектирован только как самолёт для завоевания превосходства в воздухе и он практически не был предназначен для нанесения ударов по наземным целям. Несмотря на то, что F-15 Eagle с 1976 года зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, идея создания на его базе истребителя-бомбардировщика поначалу встретила серьёзное сопротивление со стороны командования ВВС США, не желающего «портить» истребитель.
Читайте также: Ландшафт этой необычной пустыни напоминает другую планету. Фото
Несмотря на отсутствие интереса со стороны заказчиков, инженеры McDonnell Douglas продолжали разработку истребителя-бомбардировщика на базе F-15 Eagle. Весной 1988 года F-15E был принят на вооружение ВВС США. Именно F-15E бомбил Ирак. В основном. Они же бомбили и в Ливии.
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