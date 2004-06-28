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Так выглядит красивейшая бамбуковая роща в мире. Фото
Роща находится в Киото (Япония).
На западной окраине города Киото находится одна из самых красивых природных достопримечательностей Японии — бамбуковая роща. Сквозь нее проходит живописная пешеходная дорожка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Эта бамбуковая роща в Киото является одним из самых фотографируемых мест в Японии. Бамбук — это вечнозелёное растение, поэтому гулять по этой роще можно даже зимой. В восточной Азии пустая середина бамбука символизирует скромность, а его вечная зелень и сухощавость — глубокий возраст.
В Японии бамбук считается символом чистоты, и вместе с цветущей сакурой является символом Страны восходящего солнца.
Бамбук достигает огромных размеров. Например, некоторые виды могут вырасти почти до 40 метров в высоту, при этом окружность стебля достигает 80 см, то есть около 25 см в диаметре.
Некоторые виды бамбука (всего их 1 200) цветут очень редко — раз в 100 лет, а то и еще реже. Из-за этого его цветение мало изучено. В частности, до сих пор до конца неясно, почему цветение наступает так редко и какой механизм заставляет его начинать.
Раньше и в настоящее время из бамбука изготавливают различные виды оружия: духовые ружья, стрелы, копья.
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Для бамбука характерна очень большая скорость роста, существует даже рекорд — 120 см в сутки! В некоторых восточных странах из бамбука изготавливают разные музыкальные инструменты. Например, в Японии из бамбука изготавливают флейты.
На западной окраине города Киото находится одна из самых красивых природных достопримечательностей Японии — бамбуковая роща. Сквозь нее проходит живописная пешеходная дорожка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Эта бамбуковая роща в Киото является одним из самых фотографируемых мест в Японии. Бамбук — это вечнозелёное растение, поэтому гулять по этой роще можно даже зимой. В восточной Азии пустая середина бамбука символизирует скромность, а его вечная зелень и сухощавость — глубокий возраст.
В Японии бамбук считается символом чистоты, и вместе с цветущей сакурой является символом Страны восходящего солнца.
Бамбук достигает огромных размеров. Например, некоторые виды могут вырасти почти до 40 метров в высоту, при этом окружность стебля достигает 80 см, то есть около 25 см в диаметре.
Некоторые виды бамбука (всего их 1 200) цветут очень редко — раз в 100 лет, а то и еще реже. Из-за этого его цветение мало изучено. В частности, до сих пор до конца неясно, почему цветение наступает так редко и какой механизм заставляет его начинать.
Раньше и в настоящее время из бамбука изготавливают различные виды оружия: духовые ружья, стрелы, копья.
Читайте также: Ландшафт этой необычной пустыни напоминает другую планету. Фото
Для бамбука характерна очень большая скорость роста, существует даже рекорд — 120 см в сутки! В некоторых восточных странах из бамбука изготавливают разные музыкальные инструменты. Например, в Японии из бамбука изготавливают флейты.
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