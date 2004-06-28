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Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. Фото

Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. ФотоМузей, который переносит тебя в невероятно красивую и красочную иллюзию.

Поездка в музей цифрового искусства Mori Building в Токио может заставить посетителей окунуться в самые смелые мечты и погрузиться в мир технологичного искусства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Первый в Японии цифровой музей использует высокотехнологичные проекторы, чтобы создать иллюзию того, что посетитель бродит по рисовым полям, следует за косяками рыб или даже прыгает на поверхности другой планеты.

Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. Фото
Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. Фото
Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. Фото
Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. Фото
Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. Фото
Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. Фото
Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. Фото
Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. Фото
Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. Фото
Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. Фото
Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. Фото
Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. Фото
Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. Фото
Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. Фото
Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. Фото
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 Теги: Токио, музей

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Сегодня, 10:49 » Автор: Татьяна Ларина
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