Раздел: Фоторепортажи
Музей цифрового искусства в Токио поразит ваше воображение. Фото
Музей, который переносит тебя в невероятно красивую и красочную иллюзию.
Поездка в музей цифрового искусства Mori Building в Токио может заставить посетителей окунуться в самые смелые мечты и погрузиться в мир технологичного искусства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Это общежитие похоже на музей уличного искусства. Фото
Первый в Японии цифровой музей использует высокотехнологичные проекторы, чтобы создать иллюзию того, что посетитель бродит по рисовым полям, следует за косяками рыб или даже прыгает на поверхности другой планеты.
Поездка в музей цифрового искусства Mori Building в Токио может заставить посетителей окунуться в самые смелые мечты и погрузиться в мир технологичного искусства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Это общежитие похоже на музей уличного искусства. Фото
Первый в Японии цифровой музей использует высокотехнологичные проекторы, чтобы создать иллюзию того, что посетитель бродит по рисовым полям, следует за косяками рыб или даже прыгает на поверхности другой планеты.
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