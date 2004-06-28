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Раздел: Фоторепортажи  
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Атмосфера прошлого: уникальные исторические кадры. Фото

Атмосфера прошлого: уникальные исторические кадры. Фото Отличная подборка исторических снимков

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Знаете такую пословицу? Это относиться и к истории, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wuzzup.ru

Одно дело почитать про событие и совсем другое – самому увидеть всю атмосферу прошлого. А в этом нам помогут исторические снимки.

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После подобных фотографий начинаешь лучше чувствовать прошлое.

Атмосфера прошлого: уникальные исторические кадры. Фото
Атмосфера прошлого: уникальные исторические кадры. Фото
Атмосфера прошлого: уникальные исторические кадры. Фото
Атмосфера прошлого: уникальные исторические кадры. Фото
Атмосфера прошлого: уникальные исторические кадры. Фото
Атмосфера прошлого: уникальные исторические кадры. Фото
Атмосфера прошлого: уникальные исторические кадры. Фото
Атмосфера прошлого: уникальные исторические кадры. Фото
Атмосфера прошлого: уникальные исторические кадры. Фото
Атмосфера прошлого: уникальные исторические кадры. Фото
Атмосфера прошлого: уникальные исторические кадры. Фото
Атмосфера прошлого: уникальные исторические кадры. Фото
Атмосфера прошлого: уникальные исторические кадры. Фото
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 Теги: ретро, прошлое

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Сегодня, 15:37 » Автор: Татьяна Ларина
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