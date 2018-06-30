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Раздел: Фоторепортажи  
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Настроение города: вдохновляющие снимки летнего Днепра. Фото

Настроение города: вдохновляющие снимки летнего Днепра. ФотоКрасивые фотографии Днепра из Instagram

Погода в конце июня радовала жителей Днепра своей разнообразностью,пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Разряды молнии чередовались с солнечными лучами, а кудрявые облака рассеивались в небесной синеве. Природа всю неделю позировала для любителей фотосъемки, предлагаем к просмотру самые удачные кадры с настроением города.

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Настроение города: вдохновляющие снимки летнего Днепра. Фото
Настроение города: вдохновляющие снимки летнего Днепра. Фото
Настроение города: вдохновляющие снимки летнего Днепра. Фото
Настроение города: вдохновляющие снимки летнего Днепра. Фото
Настроение города: вдохновляющие снимки летнего Днепра. Фото
Настроение города: вдохновляющие снимки летнего Днепра. Фото
Настроение города: вдохновляющие снимки летнего Днепра. Фото
Настроение города: вдохновляющие снимки летнего Днепра. Фото
Настроение города: вдохновляющие снимки летнего Днепра. Фото
Настроение города: вдохновляющие снимки летнего Днепра. Фото
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 Теги: Днепр, город

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Сегодня, 17:05 » Автор: Татьяна Ларина
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