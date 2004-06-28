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Раздел: Фоторепортажи  
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Бэнкси «украсил» Париж шестью новыми работами. Фото

Бэнкси «украсил» Париж шестью новыми работами. ФотоОни представляют рабочий класс.

20 июня Бэнкси отметил Всемирный день беженцев в Париже.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

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Обращаясь к президенту Эммануэлю Макрону, уличный художник поделился своим мнением о текущей политической ситуации в стране.

Бэнкси «украсил» Париж шестью новыми работами. Фото
Бэнкси «украсил» Париж шестью новыми работами. Фото
Бэнкси «украсил» Париж шестью новыми работами. Фото
Бэнкси «украсил» Париж шестью новыми работами. Фото
Бэнкси «украсил» Париж шестью новыми работами. Фото
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 Теги: Бэнкси, Париж, Фото

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Сегодня, 18:44 » Автор: Едгар Букмирза
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