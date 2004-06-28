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Фотограф показал бамбуковые леса в Японии. Фото

Фотограф показал бамбуковые леса в Японии. ФотоГулять по этой роще можно даже зимой.

На западной окраине города Киото находится одна из самых красивых природных достопримечательностей Японии — бамбуковая роща. Сквозь нее проходит живописная пешеходная дорожка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.ru.

Эта бамбуковая роща в Киото является одним из самых фотографируемых мест в Японии.

Бамбук — это вечнозелёное растение, поэтому гулять по этой роще можно даже зимой.

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В восточной Азии пустая середина бамбука символизирует скромность, а его вечная зелень и сухощавость — глубокий возраст.

Фотограф показал бамбуковые леса в Японии. Фото
Фотограф показал бамбуковые леса в Японии. Фото
Фотограф показал бамбуковые леса в Японии. Фото
Фотограф показал бамбуковые леса в Японии. Фото
Фотограф показал бамбуковые леса в Японии. Фото
Фотограф показал бамбуковые леса в Японии. Фото
Фотограф показал бамбуковые леса в Японии. Фото

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 Теги: бамбуковые леса, Фото, Япония

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Сегодня, 21:24 » Автор: Едгар Букмирза
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