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Раздел: Фоторепортажи  
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Потрясающие фотографии животных на грани исчезновения. Фото

Потрясающие фотографии животных на грани исчезновения. ФотоНаряду с самими животными, фотограф сфотографировал пейзажи, в которых они живут.

Фотограф Тим Флач известен своими фотографиями, которые показывают эмоциональную или человеческую сторону животных.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

Фото Флача часто показывают настроения, выражения и жесты и заставляют нас переосмыслить наше отношение к миру природы.

Его новейшая книга под названием «Под угрозой исчезновения» включает текст зоолога Джонатана Бейли и пытается заставить читателей рассмотреть влияние, которое они оказывают на этих животных, и подумать о том, что значит для них — исчезнуть.

Он провел дни в холодном снегу, чтобы поймать в кадр редкую сайгу. Он плавал с осетрами и бегемотами.

Экосистемы, в которых живут многие из этих существ, уже уничтожены, чтобы освободить место для городов и ферм. Но, устраняя такие среды обитания, мы стираем единственные места, в которых могут жить одни из самых уникальных существ на Земле.

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Ознакомьтесь с некоторыми фотографиями из книги.

Потрясающие фотографии животных на грани исчезновения. Фото
Потрясающие фотографии животных на грани исчезновения. Фото
Потрясающие фотографии животных на грани исчезновения. Фото
Потрясающие фотографии животных на грани исчезновения. Фото
Потрясающие фотографии животных на грани исчезновения. Фото
Потрясающие фотографии животных на грани исчезновения. Фото
Потрясающие фотографии животных на грани исчезновения. Фото
Потрясающие фотографии животных на грани исчезновения. Фото
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 Теги: Фото, животные

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Сегодня, 22:36 » Автор: Едгар Букмирза
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