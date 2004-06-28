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Голландское заведение, помогающее легко пережить похмелье. Фото

Голландское заведение, помогающее легко пережить похмелье. Фото В этот бар пускают только пьяных людей.

Бар «Похмелье» в Амстердаме открыт только с пятницы по воскресенье. Там есть все необходимое, чтобы пережить тяжелый день после вечеринки: кровать, еда и любимый сериал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Бар рассчитан на тех, кто хочет отойти от тяжелой ночи. Тут не продается алкоголь, зато здесь уютно и даже по-домашнему: внутри много зелени, кровати и даже маленький фонтанчик, из которого можно пить.

В этот бар не пускают всех желающих: на входе стоит охранник, который проверяет посетителей на наличие алкоголя в крови. Помощь оказывают только тем, кто в этом действительно нуждается.

«Чтобы пережить похмелье, вам нужно несколько вещей: удобный матрац, хорошая еда, веселье и много витаминов», — рассказал Йуп Вербунт (Joep Verbunt), один из организаторов.

Гости заведения могут выбрать себе кровать и забронировать место по интернету. А уже на месте можно завернуться в теплое одеяло, обложиться подушками и включить любимый фильм (у каждой кровати стоит телевизор).

Помимо этих удобств, посетители могут воспользоваться услугами кислородного бара, заказать витаминный коктейль, свежевыжатый сок и еду.

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Бар «Похмелье» уже пользуется большой популярностью среди местных жителей и туристов, а основатели подумывают открыть заведения и в других городах.

Голландское заведение, помогающее легко пережить похмелье. Фото
Голландское заведение, помогающее легко пережить похмелье. Фото
Голландское заведение, помогающее легко пережить похмелье. Фото
Голландское заведение, помогающее легко пережить похмелье. Фото
Голландское заведение, помогающее легко пережить похмелье. Фото
Голландское заведение, помогающее легко пережить похмелье. Фото
Голландское заведение, помогающее легко пережить похмелье. Фото
Голландское заведение, помогающее легко пережить похмелье. Фото
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 Теги: Голландия, похмелье

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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