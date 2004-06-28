Раздел: Фоторепортажи
Голландское заведение, помогающее легко пережить похмелье. Фото
В этот бар пускают только пьяных людей.
Бар «Похмелье» в Амстердаме открыт только с пятницы по воскресенье. Там есть все необходимое, чтобы пережить тяжелый день после вечеринки: кровать, еда и любимый сериал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Бар рассчитан на тех, кто хочет отойти от тяжелой ночи. Тут не продается алкоголь, зато здесь уютно и даже по-домашнему: внутри много зелени, кровати и даже маленький фонтанчик, из которого можно пить.
В этот бар не пускают всех желающих: на входе стоит охранник, который проверяет посетителей на наличие алкоголя в крови. Помощь оказывают только тем, кто в этом действительно нуждается.
«Чтобы пережить похмелье, вам нужно несколько вещей: удобный матрац, хорошая еда, веселье и много витаминов», — рассказал Йуп Вербунт (Joep Verbunt), один из организаторов.
Гости заведения могут выбрать себе кровать и забронировать место по интернету. А уже на месте можно завернуться в теплое одеяло, обложиться подушками и включить любимый фильм (у каждой кровати стоит телевизор).
Помимо этих удобств, посетители могут воспользоваться услугами кислородного бара, заказать витаминный коктейль, свежевыжатый сок и еду.
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Бар «Похмелье» уже пользуется большой популярностью среди местных жителей и туристов, а основатели подумывают открыть заведения и в других городах.
Бар «Похмелье» в Амстердаме открыт только с пятницы по воскресенье. Там есть все необходимое, чтобы пережить тяжелый день после вечеринки: кровать, еда и любимый сериал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Бар рассчитан на тех, кто хочет отойти от тяжелой ночи. Тут не продается алкоголь, зато здесь уютно и даже по-домашнему: внутри много зелени, кровати и даже маленький фонтанчик, из которого можно пить.
В этот бар не пускают всех желающих: на входе стоит охранник, который проверяет посетителей на наличие алкоголя в крови. Помощь оказывают только тем, кто в этом действительно нуждается.
«Чтобы пережить похмелье, вам нужно несколько вещей: удобный матрац, хорошая еда, веселье и много витаминов», — рассказал Йуп Вербунт (Joep Verbunt), один из организаторов.
Гости заведения могут выбрать себе кровать и забронировать место по интернету. А уже на месте можно завернуться в теплое одеяло, обложиться подушками и включить любимый фильм (у каждой кровати стоит телевизор).
Помимо этих удобств, посетители могут воспользоваться услугами кислородного бара, заказать витаминный коктейль, свежевыжатый сок и еду.
Читайте также: Так выглядит красивейшая бамбуковая роща в мире. Фото
Бар «Похмелье» уже пользуется большой популярностью среди местных жителей и туристов, а основатели подумывают открыть заведения и в других городах.
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