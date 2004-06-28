» » Самые нелепые модные тенденции 80-х. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Самые нелепые модные тенденции 80-х. Фото

Самые нелепые модные тенденции 80-х. Фото Сейчас такая мода выглядит очень странно.

Браслеты из прозрачной пластмассы и объемные небрежные банты в волосах. Начесанные челки, тени до бровей самых неестественных оттенков, которые только можно представить, а также стрижки, после которых проще побриться налысо и начать отращивать все сначала, если решишь сменить имидж. Кто застал моду 80-х, тот наверняка хоть раз в жизни мечтал забыть этот тихий ужас, который царил в моде на прически и макияж, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Повязки для головы
Если вы занимаетесь спортом и вам действительно нужна повязка, чтобы защитить глаза и лицо от пота, тогда лучше ее надеть. Но, пожалуйста, обходите стороной повязки кислотных расцветок образца 80-х. Гетры тоже лучше оставить танцорам.

Огромная начесанная шевелюра
Объемные кудри могут смотреться замечательно, но не тогда, когда они начесаны до полусмерти и политы лаком до состояния затвердевшего бетона.

Темный карандаш для губ
Аккуратный контур губ а-ля Мэрилин Монро добавит образу привлекательности. Но контрастный карандаш для губ, как у Мадонны образца начала 80-х, — это некрасиво даже сейчас, когда установилась мода на 80-е и 90-е.

Перманент
Он же химическая завивка. Кто откажется от прекрасной идеи иметь кудрявые волосы без необходимости каждый день часами завивать их горячей плойкой? Тем не менее любой перманент в итоге заканчивался подобием шерсти пуделя на голове.

Хвостики сбоку
Стефани Таннер из популярного сериала 80-х «Полный дом» (Full House) очаровательна. Боковой хвостик, который она и бесчисленное количество детей и подростков 80-х носили на голове, — не очень.

Тени до самых бровей
В 80-х никто не утруждал себя растушевыванием макияжа, особенно когда дело касалось теней для век. Как видно по этой фотографии популярной певицы 80-х Синди Лопер, яркие цвета до самых бровей были на пике моды.

Резинки для волос, обтянутые тканью
Хорошо, что этот не очень-то полезный аксессуар остался в прошлом. Хвосты постоянно разваливались, а прическа была ужасно неаккуратной. В чем был смысл резинок для волос, обтянутых внушительным количеством ткани, науке неизвестно.

Прическа маллет
Джон Стамос был одним из самых популярных красавчиков десятилетия, однако важно не забывать, что и он носил на голове ужасную стрижку под названием маллет.

Взбитый маллет
Маллет никого не впечатлял и не делал привлекательнее, но по какому-то странному стечению обстоятельств оставался популярным все 80-е и в начале 90-х.

Гофрированные волосы
Ясно, что текстурированные волосы могут выглядеть круто. Но эта вездесущая тенденция 80-х (на фото — на голове у американской певицы Тейлор Дейн) выглядит просто лохмато и вряд ли способна добавить кому-то шарма.

Кислотные пластиковые серьги
Яркие цвета (чем ярче — тем лучше) в 80-х считались чем-то ужасно крутым. И это распространялось на украшения и аксессуары. На фото — Лиза Тертл из сериала «Спасенные звонком» (Saved by the Bell), популярного в 80-е.

Ярко-розовые румяна
Легкий след румян придает лицу здоровый оттенок. Если наштукатуриться ярко-розовым оттенком, как в 80-е, то можно просто распугать всех вокруг.

Читайте также: Известный истребитель F-15E сняли с необычного ракурса. Фото

Крысиные хвостики
Эта неординарная прическа была особенно популярна среди мужчин, но женщины, к сожалению, тоже иногда ее носили.

Самые нелепые модные тенденции 80-х. Фото
Самые нелепые модные тенденции 80-х. Фото
Самые нелепые модные тенденции 80-х. Фото
Самые нелепые модные тенденции 80-х. Фото
Самые нелепые модные тенденции 80-х. Фото
Самые нелепые модные тенденции 80-х. Фото
Самые нелепые модные тенденции 80-х. Фото
Самые нелепые модные тенденции 80-х. Фото
Самые нелепые модные тенденции 80-х. Фото
Самые нелепые модные тенденции 80-х. Фото
Самые нелепые модные тенденции 80-х. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: 80-е, мода

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
     933
     0

Похожие новости по теме

Самые модные стрижки летнего сезона. Фото Самые модные стрижки летнего сезона. Фото

Восемь самых актуальных стрижек.

"Ужасно модно": странные прически 80-х и 90-х годов. Фото

У каждого хоть в раз жизни была ужасная прическа.

Бьюти-тренды 80-х, вызывающие недоумение. Фото Бьюти-тренды 80-х, вызывающие недоумение. Фото

13 тенденций в красоте из 80-х.

Эти прически будут модными в 2017 году. Фото Эти прически будут модными в 2017 году. Фото

Что может быть лучше, чем начать новый год с новой прически и обновленного стиля.

Самые модные прически этого лета. Фото Самые модные прически этого лета. Фото

10 самых лучших трендов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх