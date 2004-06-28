Раздел: Фоторепортажи
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Его картины завораживают с первого взгляда.
Грэм Геркен занимается живописью уже более 25 лет, пишет пейзажи маслом в стиле, напоминающем классику импрессионизма, проводит аншлаговые выставки и завоёвывает престижные награды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Австралийский художник Грэм Геркен (Graham Gercken) родился в 1960 году в Квинсленде, но большую часть жизнь провёл к западу от Сиднея, в районе Голубых гор, причисленных к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Природная красота этого региона вдохновила Грэма стать художником-пейзажистом.
Грэм Геркен занимается живописью уже более 25 лет, пишет пейзажи маслом в стиле, напоминающем классику импрессионизма, проводит аншлаговые выставки и завоёвывает престижные награды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Австралийский художник Грэм Геркен (Graham Gercken) родился в 1960 году в Квинсленде, но большую часть жизнь провёл к западу от Сиднея, в районе Голубых гор, причисленных к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Природная красота этого региона вдохновила Грэма стать художником-пейзажистом.
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