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Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото

Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. ФотоЕго картины завораживают с первого взгляда.

Грэм Геркен занимается живописью уже более 25 лет, пишет пейзажи маслом в стиле, напоминающем классику импрессионизма, проводит аншлаговые выставки и завоёвывает престижные награды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Австралийский художник Грэм Геркен (Graham Gercken) родился в 1960 году в Квинсленде, но большую часть жизнь провёл к западу от Сиднея, в районе Голубых гор, причисленных к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Природная красота этого региона вдохновила Грэма стать художником-пейзажистом.

Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
Австралия в красочных пейзажах талантливого художника. Фото
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 Теги: Австралия, художник

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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