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Путешествующая по миру собака стала звездой Instagram. Фото

Путешествующая по миру собака стала звездой Instagram. ФотоОн путешествует больше, чем большинство людей.

Золотистый ретривер по кличке Аспен из Колорадо доказал, что собака – это не только лучший друг человека, но еще и отличный компаньон в путешествиях. Хантер Лоуренс с женой приютили Аспена, когда ему было всего шесть недель, и поскольку они являются заядлыми путешественниками, то с тех пор пес успел побывать в восьми различных странах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Аспен обожает посещать новые места, природу, катание на байдарках и походы в горы. А еще он очень любит фотографироваться. Благодаря последнему, Аспен стал чрезвычайно популярен в Инстаграме, где у него более 95 тысяч подписчиков.

Путешествующая по миру собака стала звездой Instagram. Фото
Путешествующая по миру собака стала звездой Instagram. Фото
Путешествующая по миру собака стала звездой Instagram. Фото
Путешествующая по миру собака стала звездой Instagram. Фото
Путешествующая по миру собака стала звездой Instagram. Фото
Путешествующая по миру собака стала звездой Instagram. Фото
Путешествующая по миру собака стала звездой Instagram. Фото
Путешествующая по миру собака стала звездой Instagram. Фото
Путешествующая по миру собака стала звездой Instagram. Фото
Путешествующая по миру собака стала звездой Instagram. Фото
Путешествующая по миру собака стала звездой Instagram. Фото
Путешествующая по миру собака стала звездой Instagram. Фото
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 Теги: собака, Instagram

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Сегодня, 12:22 » Автор: Анна Мартынова
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