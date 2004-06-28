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Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото

Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. ФотоСнимки были сделаны с большой высоты.

Фотограф Мартинас Чаревичус (Martynas Charevičius) из Вильнюса очень любит свою маленькую, но гордую страну. Про Литву знают меньше, чем про соседние Латвию и Эстонию, а в Вильнюсе не так уж много туристов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Но Мартинас уверен, что на его родине много интересных и красивых мест, которые обязательно стоит посетить. Он специализируется на фотосъемке автомобилей, а также фотографирует с квадрокоптера городские и сельские виды, автомобильные развязки и архитектуру.

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Чаревичус предпочитает снимать на рассвете или во время «золотого часа», когда свет особенно хорош. Покажем 25 невероятно красивых видов Литвы, сделанных с помощью квадрокоптера.

Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
Природа Литвы в объективе талантливого фотографа. Фото
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 Теги: Литва, фотограф

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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