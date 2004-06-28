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Белорус собственными руками создал дачу мечты. Фото

Белорус собственными руками создал дачу мечты. ФотоОн идеально оформил территорию.

Как сделать так, чтобы на дачном участке поместился и огород, и современная зона отдыха, и дом? Ответ на этот вопрос не так уж сложен. Однако, знать один лишь ответ мало, ведь для того, чтобы вместить все, придется хорошенько потрудиться головой и руками, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Белорус собственными руками создал дачу мечты. Фото


Правильное зонирование – вот главный секрет того, как на дачном участке можно расположить огромное количество самых разных вещей. Пример прекрасной организации своей дачи продемонстрировал житель белорусского Гродно, который имеет дом в 30 км от города. Еще несколько лет назад на этом участке лишь лежали валуны, да росли деревья с бурьяном. Все, что сделано на участке, было сделано руками его владельца, более того, значительная часть - с использованием лишь подручных средств.

Белорус собственными руками создал дачу мечты. Фото


Изначально дача покупалась для ведения подсобного хозяйства, но затем хозяин решил, что загородный дом будет еще и прекрасным местом для отдыха. Участок был разделен на 4 зоны: непосредственно дом, огород, зона барбекю и зона отдыха. Сам по себе дом достаточно маленький. В нем всего 3 комнаты и чердак. В зоне дома было решено сделать летнюю кухню. Здесь появился стол, диван, несколько стульев. Все вышло очень уютно. Вокруг кухни вьется плющ.

Белорус собственными руками создал дачу мечты. Фото


Зона отдыха – любимое место хозяев. Здесь было решено поставить качели, конструкцию которых подсмотрели в интернете. Они также увиты плющом, а потому напоминают уютную беседку. Рядом – столик и кресла, декоративный пруд и горка для цветов. Она была сделана из камней и имеет ступенчатую конструкцию. Растет на горке до 20 видов цветов.

Белорус собственными руками создал дачу мечты. Фото


В этой же зоне на лето устанавливается бассейн.

Белорус собственными руками создал дачу мечты. Фото


Зона барбекю отделена от площадки для отдыха и дома газоном и несколькими ухоженными кустарниками. Хозяин также посадил здесь небольшие яблони. Летом в этой зоне можно загорать. Здесь же есть небольшая беседка с мангалом. На ее установку ушло около 2 лет. За ней прячется небольшая пристройка для садового инвентаря и прочей дачной мелочи.

Белорус собственными руками создал дачу мечты. Фото


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Оставшееся место на участке занимает огород. Несколько квадратов было отведено под землянику, малину, клубнику и салат. Вдоль забора растет крыжовник и смородина. На огороде между рядами сделана дорожки из цементных плиток, чтобы «не топтать».

Белорус собственными руками создал дачу мечты. Фото

Белорус собственными руками создал дачу мечты. Фото
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 Теги: дача, белорус

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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