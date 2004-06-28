Раздел: Фоторепортажи
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Здесь есть все для комфортной жизни.
Невероятно красивое ранчо, которое манит к себе, как и на просторы вокруг него. Архитектурное бюро Christopher Architecture & Interiors представило завершенный проект дома в городке Джаспер, штат Алабама, США. В данном проекте сложные элементы ландшафта органично вписаны в конструкцию дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Современный стеклянный фасад от Nelson Glass ориентирован на озеро. Дизайнеры намеренно оставили его открытым, так как меняющийся пейзаж за окном задает тон настроению внутри дома.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Вход в дом выполнен в более традиционном деревенском стиле. Спальни расположены недалеко от входа, что обеспечивает приватность. Небольшие зоны общего пользования имеют открытую планировку. Красота интерьера не уступает его функциональности.
Невероятно красивое ранчо, которое манит к себе, как и на просторы вокруг него. Архитектурное бюро Christopher Architecture & Interiors представило завершенный проект дома в городке Джаспер, штат Алабама, США. В данном проекте сложные элементы ландшафта органично вписаны в конструкцию дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Современный стеклянный фасад от Nelson Glass ориентирован на озеро. Дизайнеры намеренно оставили его открытым, так как меняющийся пейзаж за окном задает тон настроению внутри дома.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Вход в дом выполнен в более традиционном деревенском стиле. Спальни расположены недалеко от входа, что обеспечивает приватность. Небольшие зоны общего пользования имеют открытую планировку. Красота интерьера не уступает его функциональности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
372
0
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли Путина за неубедительную пропаганду пенсионной реформы
- Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публике
- Француз умудрился продать комод, в котором забыл 180 тысяч евро
- Начните день с улыбки: подборка свежих анекдотов
- В Сети высмеяли «опасную спецоперацию» боевиков
- Ситуация в ООС: ранен один боец ВСУ
- Пранкер разыграл Дональда Трампа по телефону
- Житель Индии подал на развод, увидев лицо жены
- Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
- Священника "уволили" из-за рэпа на молитве
- Саакашвили рассказал о своих планах в Украине
- В соцсетях потешаются над Крымским мостом из камыша
- И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
- "Красиво жить не запретишь": прикольные демативаторы
- Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
- У американца взорвалась камера на ноге, когда тот подглядывал за женщинами
- Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробности
- "Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
- "Гениальность просто зашкаливает": подборка курьезных снимков
- Забавные кадры из повседневной жизни
- Новые контуры: ВСУ вооружились «до зубов» против боевиков
- Розенко рассказал, кому повысят пенсии в Украине
- На Херсонщине выгорели 170 гектаров пшеницы
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Настоящая жара: подборка забавных летних снимков
- Опять дожди: Украину накроет непогода
- На Донбассе за сутки бойцы ВСУ убили трех боевиков
- В Шотландии толстого ежа посадили на принудительную диету
- Забавные фотки бультерьеров, доказывающие, что они – те еще милахи
- Веселой пятницы: подборка свежих анекдотов
Оставьте свой комментарий