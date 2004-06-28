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Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото

Архитекторы построили идеальное современное ранчо. ФотоЗдесь есть все для комфортной жизни.

Невероятно красивое ранчо, которое манит к себе, как и на просторы вокруг него. Архитектурное бюро Christopher Architecture & Interiors представило завершенный проект дома в городке Джаспер, штат Алабама, США. В данном проекте сложные элементы ландшафта органично вписаны в конструкцию дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Современный стеклянный фасад от Nelson Glass ориентирован на озеро. Дизайнеры намеренно оставили его открытым, так как меняющийся пейзаж за окном задает тон настроению внутри дома.

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Вход в дом выполнен в более традиционном деревенском стиле. Спальни расположены недалеко от входа, что обеспечивает приватность. Небольшие зоны общего пользования имеют открытую планировку. Красота интерьера не уступает его функциональности.

Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
Архитекторы построили идеальное современное ранчо. Фото
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 Теги: ранчо, архитектура

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Сегодня, 15:12 » Автор: Анна Мартынова
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