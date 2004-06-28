Раздел: Фоторепортажи
Девушки, ставшие моделями благодаря необычной внешности. Фото
Они выглядят очень необычно.
Нестандартная внешность вовсе не означает, что ее обладательница выглядит непривлекательно. Перед вами девушки с уникальными личиками, от которых без ума именитые дома моды, такие как Christian Dior, Prada, Calvin Klein, и сотни тысяч фанатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на телеграф.
Нестандартная внешность вовсе не означает, что ее обладательница выглядит непривлекательно. Перед вами 11 девушек с уникальными личиками, от которых без ума именитые дома моды, такие как Christian Dior, Prada, Calvin Klein, и сотни тысяч фанатов.
Цунана
Анок Яй
Нуанея Лебаджоя
Катажина Южецка
Юния Пахомова
Ксения Реин
Мария Оз
Уиллоу Хэнд
Марьян Йонкман
Меган Коллисон
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Елия София
Нестандартная внешность вовсе не означает, что ее обладательница выглядит непривлекательно. Перед вами девушки с уникальными личиками, от которых без ума именитые дома моды, такие как Christian Dior, Prada, Calvin Klein, и сотни тысяч фанатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на телеграф.
Нестандартная внешность вовсе не означает, что ее обладательница выглядит непривлекательно. Перед вами 11 девушек с уникальными личиками, от которых без ума именитые дома моды, такие как Christian Dior, Prada, Calvin Klein, и сотни тысяч фанатов.
Цунана
Анок Яй
Нуанея Лебаджоя
Катажина Южецка
Юния Пахомова
Ксения Реин
Мария Оз
Уиллоу Хэнд
Марьян Йонкман
Меган Коллисон
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Елия София
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