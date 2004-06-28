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Раздел: Фоторепортажи  
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Девушки, ставшие моделями благодаря необычной внешности. Фото

Девушки, ставшие моделями благодаря необычной внешности. ФотоОни выглядят очень необычно.

Нестандартная внешность вовсе не означает, что ее обладательница выглядит непривлекательно. Перед вами девушки с уникальными личиками, от которых без ума именитые дома моды, такие как Christian Dior, Prada, Calvin Klein, и сотни тысяч фанатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на телеграф.

Нестандартная внешность вовсе не означает, что ее обладательница выглядит непривлекательно. Перед вами 11 девушек с уникальными личиками, от которых без ума именитые дома моды, такие как Christian Dior, Prada, Calvin Klein, и сотни тысяч фанатов.

Цунана

Девушки, ставшие моделями благодаря необычной внешности. Фото


Анок Яй

Девушки, ставшие моделями благодаря необычной внешности. Фото


Нуанея Лебаджоя

Девушки, ставшие моделями благодаря необычной внешности. Фото


Катажина Южецка

Девушки, ставшие моделями благодаря необычной внешности. Фото


Юния Пахомова

Девушки, ставшие моделями благодаря необычной внешности. Фото


Ксения Реин

Девушки, ставшие моделями благодаря необычной внешности. Фото


Мария Оз

Девушки, ставшие моделями благодаря необычной внешности. Фото


Уиллоу Хэнд

Девушки, ставшие моделями благодаря необычной внешности. Фото


Марьян Йонкман

Девушки, ставшие моделями благодаря необычной внешности. Фото


Меган Коллисон

Девушки, ставшие моделями благодаря необычной внешности. Фото


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Елия София

Девушки, ставшие моделями благодаря необычной внешности. Фото

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 Теги: модель, красота

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Сегодня, 11:28 » Автор: Анна Мартынова
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