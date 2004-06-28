» » Знаменитости, которых погубила собственная слава. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Знаменитости, которых погубила собственная слава. Фото

Знаменитости, которых погубила собственная слава. Фото Она "свалилась" на них очень рано.

Слава и всемирная популярность не всегда приносят счастье, порой случается так, что она портит жизнь, особенно если ты ребёнок. Став популярными дети перестают быть детьми, им постоянно приходится пропадать на съёмках и в звукозаписывающих студиях, они пропускают учёбу, мало общаются со своими сверстниками и вообще почти не занимаются теми простыми вещами, от которых обычно получают радость дети. А ещё, они, будучи маленькими и несмышлёными, могут ступить на скользкую тропу, начать употреблять алкоголь и другие вещества, что конечно совсем не хорошо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Аманда Байнс

Знаменитости, которых погубила собственная слава. Фото


В 7 лет она уже выступала в театре, а в 10 сыграла свою первую роль в кино. У нее было свое шоу на канале Nickelodeon, а затем вышло несколько успешных комедий, в которых Аманда сыграла главные роли. Но потом что-то пошло не так, и девушка пристрастилась к алкоголю и наркотикам, стала виновницей нескольких ДТП и попала в психиатрическую клинику.

Сейчас Аманда сильно располнела и мало похожа на себя в юности. Перед телекамерами она в последний раз появлялась в 2017 году.

Эдвард Ферлонг

Знаменитости, которых погубила собственная слава. Фото


Карьера этого актера началась со съемок во втором фильме о Терминаторе, и роль Джона Коннора так и осталась самой успешной для него. Эдвард Ферлонг в 90-х появлялся еще в «Кладбище домашних животных» и «Сканировании мозга». Потом практически все его роли стали эпизодическими, причем в совсем не примечательных фильмах.

Актер начал пить и курить, какое-то время принимал тяжелые наркотики. Из-за этого от него ушла жена, а видеться с сыном ему разрешают только под особым контролем. Последний фильм с участием Ферлонга вышел в 2015 году.

Алана Томпсон («Милашка Бубу»)

Знаменитости, которых погубила собственная слава. Фото


Эта малышка с детства привыкла к вниманию к своей персоне. Сначала она побеждала в детских конкурсах красоты, а потом вместе со своей семьей участвовала в телешоу, которое выходило на канале TLC. Алана и так была живым и непосредственным ребенком, но ее мама считала, что этого недостаточно, и поэтому давала ей перед съемками лимонад с энергетиком. В холодильнике у этой семьи всегда были газировка и фастфуд.

Сейчас шоу с Аланой закрыли, а сама она из пухлой малышки превратилась в подростка с проблемой лишнего веса. Доктора считают, что это может негативно повлиять на здоровье девушки, но сама она худеть не собирается и говорит, что любит свое тело.

Хейли Джоэл Осмент

Знаменитости, которых погубила собственная слава. Фото


В 5 лет он сыграл Форреста Гампа — младшего, а после стал самым юным номинантом на «Оскар» за всю историю премии за роль в фильме «Шестое чувство». Но потом о нем долго ничего не было слышно. Долгое время Хейли Джоэлу не предлагали новых ролей. Он впал в депрессию и стал участником скандала, связанного с автоаварией, виновником которой он стал, будучи пьяным.

Актер долго не мог оправиться после случившегося. Но все же он взял себя в руки и смог вернуться к нормальной жизни. Хейли Джоэл продолжает сниматься в кино, его последняя работа — фильм «Йоганутые». А еще он продюсирует свою младшую сестру Эмили и помогает ей развивать карьеру актрисы и певицы.

Мара Уилсон

Знаменитости, которых погубила собственная слава. Фото


Она стала знаменитой благодаря главной роли в фильме «Матильда» о девочке, владеющей телекинезом. Во время съемок в этой ленте умерла ее мама. Позже у Мары обнаружили обсессивно-компульсивное расстройство. Она решила не продолжать актерскую карьеру.

Но все же в ее жизни все сложилось хорошо: она получила высшее образование и стала писательницей и сценаристом. Мара считает, что в этом и есть ее призвание.

Джульетт Льюис

Знаменитости, которых погубила собственная слава. Фото


Совсем ребенком она снялась в комедии «Моя мачеха — инопланетянка», потом были роли в «Мысе страха» и «Прирожденных убийцах». В 16 лет Джульетт подсела на наркотики, а выкарабкаться ей помог ее тогдашний бойфренд — начинающий актер Брэд Питт.

Сейчас за плечами актрисы более 60 ролей. А еще у нее была своя рок-группа — Juliette and the Licks. Сейчас она не только снимается в кино, но и выступает как сольная певица.

Джоди Фостер

Знаменитости, которых погубила собственная слава. Фото


В 14 лет молодая актриса снялась в фильме «Таксист», где по сюжету главный герой готовит покушение на президента. Сумасшедший поклонник Джоди, который присылал ей кучу писем с признаниями в любви и с угрозами, тоже попытался убить президента в 1981 году. «Я сделал это ради моей Джоди», — потом сказал он. Тогда девушку возненавидели миллионы американцев, и ей пришлось на время уйти в тень.

Теперь, однако, ее карьера продолжается. Одна из последних работ в кино — фильм «Элизиум: Рай не на Земле». А еще Джоди Фостер занимается режиссерской и продюсерской деятельностью, и она поучаствовала в работе над такими сериалами, как «Оранжевый — хит сезона» и «Черное зеркало».

Мелани Гриффит

Знаменитости, которых погубила собственная слава. Фото


Ее мать — актриса Типпи Хедрен, которая стала известной благодаря съемкам в фильмах Хичкока. Возможно, именно поэтому карьера Мелани началась очень рано. Первую роль в рекламном ролике она получила в 9 месяцев, в кино — в 12 лет. В 15 она начала жить со взрослым мужчиной, пристрастилась к наркотикам.

В 18 лет Мелани Гриффит попала в реабилитационный центр и к актерской карьере смогла вернуться только через несколько лет. Помог ей побороть зависимость Стивен Бауэр, ее второй муж.

Ферги

Знаменитости, которых погубила собственная слава. Фото


В детстве она играла в сериале Kids Incorporated, и ей нравилось быть в центре внимания. Только повзрослев, Ферги открыла для себя музыку. Первый альбом группы Wild Orchid, в которой она пела, был принят публикой хорошо, а второй провалился. И тогда Ферги подсела на наркотики.

Выкарабкаться ей помогла работа в The Black Eyed Peas, и благодаря этой группе ее узнал весь мир.

Милла Йовович

Знаменитости, которых погубила собственная слава. Фото


В детстве она с родителями переехала из СССР в США. Сначала у девушки были проблемы в общении со сверстниками: они не хотели принимать ее и называли шпионкой. Но затем, в 11 лет, у нее появилась перспектива стать моделью, а в 13 она впервые снялась в кино. Милла узнала на себе, что такое звездная болезнь: она хамила матери, постоянно с нею ссорилась, начала употреблять алкоголь.

Осознание, что успех может быть скоротечным, если не работать над собой, пришло к ней в возрасте примерно 22 лет. Если бы Милла Йовович не решила стать лучшей версией себя, кто знает, кого бы мы увидели в «Пятом элементе» и «Обители зла».

Дрю Бэрримор

Знаменитости, которых погубила собственная слава. Фото


Впервые актриса снялась в рекламе в 11 месяцев, в 5 лет начала играть в кино. В 11 лет она попробовала алкоголь и стала курить, в 13 стала самой юной наркоманкой в Голливуде. Ее родители не были теми, кому девушка могла бы сказать спасибо за хорошее воспитание и постоянную поддержку. Они сами придерживались свободного образа жизни.

К тому, что в жизни пора что-то менять, Дрю пришла сама в 14 лет, после того как попала в реабилитационную клинику после попытки самоубийства. Она вышла из-под опеки родителей и стала дальше строить карьеру.

Натали Портман

Знаменитости, которых погубила собственная слава. Фото


Ей непросто жилось после знаковой роли в фильме «Леон»: за нею следила пресса, ее постоянно сравнивали с другими молодыми актрисами, с увлеченностью следили за тем, как меняется ее внешность. Одноклассники предпочитали игнорировать девушку, и она ни с кем близко не дружила.

Натали повезло с родителями: они настояли на том, чтобы их дочь продолжала и учиться, и заниматься карьерой, постоянно были рядом и поддерживали.

Читайте также: Девушки, ставшие моделями благодаря необычной внешности. Фото

Дэниел Рэдклифф

Знаменитости, которых погубила собственная слава. Фото


Роль Гарри Поттера сделала его знаменитым на весь мир, но постоянное нахождение в центре внимания миллионов людей было сложным испытанием для молодого актера. Чтобы побороть застенчивость, он начал прикладываться к бутылке. Ему казалось, что это замечательно решает проблемы с общением. Спустя время Дэниел решил вообще отказаться от публичной жизни, чтобы никто не видел, насколько серьезной стала его зависимость.

И все-таки с 2010 года актер не пьет совсем. Его новые роли в фильмах «Рога», «Виктор Франкенштейн» и «Абсолютная власть» доказывают, что мальчик, которого мы все помним юным волшебником, превратился во взрослого мужчину и не стал заложником одного экранного образа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: звезды, слава

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 12:58 » Автор: Анна Мартынова
     1064
     0

Похожие новости по теме

Дети, которых погубила мировая слава. Фото Дети, которых погубила мировая слава. Фото

Их судьба сложилась непросто.

Звезды, пережившие непростое детство. Фото Звезды, пережившие непростое детство. Фото

Это оставило свой отпечаток на их дальнейшей жизни.

Звезды «Ералаша»: тогда и сейчас. Фото Звезды «Ералаша»: тогда и сейчас. Фото

Их лица знакомы каждому.

Актеры, которые прославились еще в детстве. Фото Актеры, которые прославились еще в детстве. Фото

Они знакомы нам с малых лет.

Ночные бабочки: звезды, сыгравшие в кино проституток. Фото Ночные бабочки: звезды, сыгравшие в кино проституток. Фото

Итак, давайте посмотрим на актрис, которые не побоялись сыграть проституток на экране.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх