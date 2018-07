Знаменитости, которых погубила собственная слава. Фото

Слава и всемирная популярность не всегда приносят счастье, порой случается так, что она портит жизнь, особенно если ты ребёнок. Став популярными дети перестают быть детьми, им постоянно приходится пропадать на съёмках и в звукозаписывающих студиях, они пропускают учёбу, мало общаются со своими сверстниками и вообще почти не занимаются теми простыми вещами, от которых обычно получают радость дети. А ещё, они, будучи маленькими и несмышлёными, могут ступить на скользкую тропу, начать употреблять алкоголь и другие вещества, что конечно совсем не хорошо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф В 7 лет она уже выступала в театре, а в 10 сыграла свою первую роль в кино. У нее было свое шоу на канале Nickelodeon, а затем вышло несколько успешных комедий, в которых Аманда сыграла главные роли. Но потом что-то пошло не так, и девушка пристрастилась к алкоголю и наркотикам, стала виновницей нескольких ДТП и попала в психиатрическую клинику.Сейчас Аманда сильно располнела и мало похожа на себя в юности. Перед телекамерами она в последний раз появлялась в 2017 году.Карьера этого актера началась со съемок во втором фильме о Терминаторе, и роль Джона Коннора так и осталась самой успешной для него. Эдвард Ферлонг в 90-х появлялся еще в «Кладбище домашних животных» и «Сканировании мозга». Потом практически все его роли стали эпизодическими, причем в совсем не примечательных фильмах.Актер начал пить и курить, какое-то время принимал тяжелые наркотики. Из-за этого от него ушла жена, а видеться с сыном ему разрешают только под особым контролем. Последний фильм с участием Ферлонга вышел в 2015 году.Эта малышка с детства привыкла к вниманию к своей персоне. Сначала она побеждала в детских конкурсах красоты, а потом вместе со своей семьей участвовала в телешоу, которое выходило на канале TLC. Алана и так была живым и непосредственным ребенком, но ее мама считала, что этого недостаточно, и поэтому давала ей перед съемками лимонад с энергетиком. В холодильнике у этой семьи всегда были газировка и фастфуд.Сейчас шоу с Аланой закрыли, а сама она из пухлой малышки превратилась в подростка с проблемой лишнего веса. Доктора считают, что это может негативно повлиять на здоровье девушки, но сама она худеть не собирается и говорит, что любит свое тело.В 5 лет он сыграл Форреста Гампа — младшего, а после стал самым юным номинантом на «Оскар» за всю историю премии за роль в фильме «Шестое чувство». Но потом о нем долго ничего не было слышно. Долгое время Хейли Джоэлу не предлагали новых ролей. Он впал в депрессию и стал участником скандала, связанного с автоаварией, виновником которой он стал, будучи пьяным.Актер долго не мог оправиться после случившегося. Но все же он взял себя в руки и смог вернуться к нормальной жизни. Хейли Джоэл продолжает сниматься в кино, его последняя работа — фильм «Йоганутые». А еще он продюсирует свою младшую сестру Эмили и помогает ей развивать карьеру актрисы и певицы.Она стала знаменитой благодаря главной роли в фильме «Матильда» о девочке, владеющей телекинезом. Во время съемок в этой ленте умерла ее мама. Позже у Мары обнаружили обсессивно-компульсивное расстройство. Она решила не продолжать актерскую карьеру.Но все же в ее жизни все сложилось хорошо: она получила высшее образование и стала писательницей и сценаристом. Мара считает, что в этом и есть ее призвание.Совсем ребенком она снялась в комедии «Моя мачеха — инопланетянка», потом были роли в «Мысе страха» и «Прирожденных убийцах». В 16 лет Джульетт подсела на наркотики, а выкарабкаться ей помог ее тогдашний бойфренд — начинающий актер Брэд Питт.Сейчас за плечами актрисы более 60 ролей. А еще у нее была своя рок-группа — Juliette and the Licks. Сейчас она не только снимается в кино, но и выступает как сольная певица.В 14 лет молодая актриса снялась в фильме «Таксист», где по сюжету главный герой готовит покушение на президента. Сумасшедший поклонник Джоди, который присылал ей кучу писем с признаниями в любви и с угрозами, тоже попытался убить президента в 1981 году. «Я сделал это ради моей Джоди», — потом сказал он. Тогда девушку возненавидели миллионы американцев, и ей пришлось на время уйти в тень.Теперь, однако, ее карьера продолжается. Одна из последних работ в кино — фильм «Элизиум: Рай не на Земле». А еще Джоди Фостер занимается режиссерской и продюсерской деятельностью, и она поучаствовала в работе над такими сериалами, как «Оранжевый — хит сезона» и «Черное зеркало».Ее мать — актриса Типпи Хедрен, которая стала известной благодаря съемкам в фильмах Хичкока. Возможно, именно поэтому карьера Мелани началась очень рано. Первую роль в рекламном ролике она получила в 9 месяцев, в кино — в 12 лет. В 15 она начала жить со взрослым мужчиной, пристрастилась к наркотикам.В 18 лет Мелани Гриффит попала в реабилитационный центр и к актерской карьере смогла вернуться только через несколько лет. Помог ей побороть зависимость Стивен Бауэр, ее второй муж.В детстве она играла в сериале Kids Incorporated, и ей нравилось быть в центре внимания. Только повзрослев, Ферги открыла для себя музыку. Первый альбом группы Wild Orchid, в которой она пела, был принят публикой хорошо, а второй провалился. И тогда Ферги подсела на наркотики.Выкарабкаться ей помогла работа в The Black Eyed Peas, и благодаря этой группе ее узнал весь мир.В детстве она с родителями переехала из СССР в США. Сначала у девушки были проблемы в общении со сверстниками: они не хотели принимать ее и называли шпионкой. Но затем, в 11 лет, у нее появилась перспектива стать моделью, а в 13 она впервые снялась в кино. Милла узнала на себе, что такое звездная болезнь: она хамила матери, постоянно с нею ссорилась, начала употреблять алкоголь.Осознание, что успех может быть скоротечным, если не работать над собой, пришло к ней в возрасте примерно 22 лет. Если бы Милла Йовович не решила стать лучшей версией себя, кто знает, кого бы мы увидели в «Пятом элементе» и «Обители зла».Впервые актриса снялась в рекламе в 11 месяцев, в 5 лет начала играть в кино. В 11 лет она попробовала алкоголь и стала курить, в 13 стала самой юной наркоманкой в Голливуде. Ее родители не были теми, кому девушка могла бы сказать спасибо за хорошее воспитание и постоянную поддержку. Они сами придерживались свободного образа жизни.К тому, что в жизни пора что-то менять, Дрю пришла сама в 14 лет, после того как попала в реабилитационную клинику после попытки самоубийства. Она вышла из-под опеки родителей и стала дальше строить карьеру.Ей непросто жилось после знаковой роли в фильме «Леон»: за нею следила пресса, ее постоянно сравнивали с другими молодыми актрисами, с увлеченностью следили за тем, как меняется ее внешность. Одноклассники предпочитали игнорировать девушку, и она ни с кем близко не дружила.Натали повезло с родителями: они настояли на том, чтобы их дочь продолжала и учиться, и заниматься карьерой, постоянно были рядом и поддерживали.Роль Гарри Поттера сделала его знаменитым на весь мир, но постоянное нахождение в центре внимания миллионов людей было сложным испытанием для молодого актера. Чтобы побороть застенчивость, он начал прикладываться к бутылке. Ему казалось, что это замечательно решает проблемы с общением. Спустя время Дэниел решил вообще отказаться от публичной жизни, чтобы никто не видел, насколько серьезной стала его зависимость.И все-таки с 2010 года актер не пьет совсем. Его новые роли в фильмах «Рога», «Виктор Франкенштейн» и «Абсолютная власть» доказывают, что мальчик, которого мы все помним юным волшебником, превратился во взрослого мужчину и не стал заложником одного экранного образа.