Раздел: Фоторепортажи
Семь самых опасных рек планеты Земля. Фото
Не лучшее место для купания.
Без воды человек умрет, так же как и без воздуха. Вот почему реки по праву носят звания водяных артерий нашей планеты, мы ценим их и бережем по мере своих сил. Однако природе нет никакого дела до человеческих печалей. Самые крупные реки мира в одночасье способны превратиться из спасителей в беспощадных монстров и лучше всегда держаться настороже рядом с ними, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Амазонка
Купаться здесь — все равно что засовывать голову в пасть тигра. Воды Амазонки очень коварны, а местные рыбы могут испугать до смерти. И это уж не говоря об анакондах, огромных змеях, способных движением мощного тела переломить человека пополам!
Река Керн
Калифорнийская река привлекает множество любителей пощекотать себе нервы. Многие так и остаются на дне этого коварного водоема. В 2014 году группа из 9 мальчишек в сопровождении трех взрослых утонула здесь, в 2017 река забрала восьмерых.
Нигер
Когда эта река длиной в 4 180 км выходит из берегов, гибнет все окружающее. Города размывает, а сельхозугодья превращаются в гиблые болота. Миллионы африканцев умерли от голода после разлива Нигера в 2010 году.
Меконг
Протяженность Меконга 4350 километров. Эта река протекает через Китай, Лаос, Камбоджу, Вьетнам, Бирму и Таиланд. По всей длине в небольших заводях нашли себе пристание опасные сиамские крокодилы. Наводнения Меконг устраивает довольно часто: последнее случилось в 2000 году и стоило жизни 130 людям.
Конго
Знаете, как местные племена зовут Конго? Сердце тьмы, вот как. Она практически невозможна для навигации из-за своего дикого по силе течения и невероятной для реки глубины, достигающей в некоторых местах 220 метров.
Красная река
Река пересекает несколько южных штатов Америки. Течения здесь опасны и очень непредсказуемы. Человек, рискнувший окунуться в воды Красной реки, должен быть готов ко встрече с внезапно появившимся водоворотом: такой способен в долю секунды утянуть на самое дно.
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Хуан Хэ
Третья по длине река во всей Азии, которая к тому же имеет репутацию одной из самых опасных и разрушительных рек в мире. Что там говорить, ведь другое имя Хуан Хэ — Река Скорби! За последние 10 лет река меняла русло 26 раз, что вызвало 1500 наводнений, от которых погибло несколько миллионов людей.
Без воды человек умрет, так же как и без воздуха. Вот почему реки по праву носят звания водяных артерий нашей планеты, мы ценим их и бережем по мере своих сил. Однако природе нет никакого дела до человеческих печалей. Самые крупные реки мира в одночасье способны превратиться из спасителей в беспощадных монстров и лучше всегда держаться настороже рядом с ними, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Амазонка
Купаться здесь — все равно что засовывать голову в пасть тигра. Воды Амазонки очень коварны, а местные рыбы могут испугать до смерти. И это уж не говоря об анакондах, огромных змеях, способных движением мощного тела переломить человека пополам!
Река Керн
Калифорнийская река привлекает множество любителей пощекотать себе нервы. Многие так и остаются на дне этого коварного водоема. В 2014 году группа из 9 мальчишек в сопровождении трех взрослых утонула здесь, в 2017 река забрала восьмерых.
Нигер
Когда эта река длиной в 4 180 км выходит из берегов, гибнет все окружающее. Города размывает, а сельхозугодья превращаются в гиблые болота. Миллионы африканцев умерли от голода после разлива Нигера в 2010 году.
Меконг
Протяженность Меконга 4350 километров. Эта река протекает через Китай, Лаос, Камбоджу, Вьетнам, Бирму и Таиланд. По всей длине в небольших заводях нашли себе пристание опасные сиамские крокодилы. Наводнения Меконг устраивает довольно часто: последнее случилось в 2000 году и стоило жизни 130 людям.
Конго
Знаете, как местные племена зовут Конго? Сердце тьмы, вот как. Она практически невозможна для навигации из-за своего дикого по силе течения и невероятной для реки глубины, достигающей в некоторых местах 220 метров.
Красная река
Река пересекает несколько южных штатов Америки. Течения здесь опасны и очень непредсказуемы. Человек, рискнувший окунуться в воды Красной реки, должен быть готов ко встрече с внезапно появившимся водоворотом: такой способен в долю секунды утянуть на самое дно.
Читайте также: Редкие снимки самого высокого в мире человека. Фото
Хуан Хэ
Третья по длине река во всей Азии, которая к тому же имеет репутацию одной из самых опасных и разрушительных рек в мире. Что там говорить, ведь другое имя Хуан Хэ — Река Скорби! За последние 10 лет река меняла русло 26 раз, что вызвало 1500 наводнений, от которых погибло несколько миллионов людей.
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