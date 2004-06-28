» » Семь самых опасных рек планеты Земля. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Семь самых опасных рек планеты Земля. Фото

Семь самых опасных рек планеты Земля. ФотоНе лучшее место для купания.

Без воды человек умрет, так же как и без воздуха. Вот почему реки по праву носят звания водяных артерий нашей планеты, мы ценим их и бережем по мере своих сил. Однако природе нет никакого дела до человеческих печалей. Самые крупные реки мира в одночасье способны превратиться из спасителей в беспощадных монстров и лучше всегда держаться настороже рядом с ними, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Семь самых опасных рек планеты Земля. Фото


Амазонка

Купаться здесь — все равно что засовывать голову в пасть тигра. Воды Амазонки очень коварны, а местные рыбы могут испугать до смерти. И это уж не говоря об анакондах, огромных змеях, способных движением мощного тела переломить человека пополам!

Семь самых опасных рек планеты Земля. Фото


Река Керн

Калифорнийская река привлекает множество любителей пощекотать себе нервы. Многие так и остаются на дне этого коварного водоема. В 2014 году группа из 9 мальчишек в сопровождении трех взрослых утонула здесь, в 2017 река забрала восьмерых.

Семь самых опасных рек планеты Земля. Фото


Нигер

Когда эта река длиной в 4 180 км выходит из берегов, гибнет все окружающее. Города размывает, а сельхозугодья превращаются в гиблые болота. Миллионы африканцев умерли от голода после разлива Нигера в 2010 году.

Семь самых опасных рек планеты Земля. Фото


Меконг

Протяженность Меконга 4350 километров. Эта река протекает через Китай, Лаос, Камбоджу, Вьетнам, Бирму и Таиланд. По всей длине в небольших заводях нашли себе пристание опасные сиамские крокодилы. Наводнения Меконг устраивает довольно часто: последнее случилось в 2000 году и стоило жизни 130 людям.

Семь самых опасных рек планеты Земля. Фото


Конго

Знаете, как местные племена зовут Конго? Сердце тьмы, вот как. Она практически невозможна для навигации из-за своего дикого по силе течения и невероятной для реки глубины, достигающей в некоторых местах 220 метров.

Семь самых опасных рек планеты Земля. Фото


Красная река

Река пересекает несколько южных штатов Америки. Течения здесь опасны и очень непредсказуемы. Человек, рискнувший окунуться в воды Красной реки, должен быть готов ко встрече с внезапно появившимся водоворотом: такой способен в долю секунды утянуть на самое дно.

Читайте также: Редкие снимки самого высокого в мире человека. Фото

Семь самых опасных рек планеты Земля. Фото


Хуан Хэ

Третья по длине река во всей Азии, которая к тому же имеет репутацию одной из самых опасных и разрушительных рек в мире. Что там говорить, ведь другое имя Хуан Хэ — Река Скорби! За последние 10 лет река меняла русло 26 раз, что вызвало 1500 наводнений, от которых погибло несколько миллионов людей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: реки, опасность

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
     557
     0

Похожие новости по теме

В России побагровела река. Фото В России побагровела река. Фото

Фотографии багровой воды реки Далдыкан возле Норильска некоторые сочли дурным знаком.

Кипящая река посреди джунглей Амазонки. Фото Кипящая река посреди джунглей Амазонки. Фото

Ее изучение продолжается.

Священная река Ганг, окутанная туманной дымкой. Фото Священная река Ганг, окутанная туманной дымкой. Фото

Эта река в жизни индуистов имеет особое значение.

Вот, как выглядит самая красивая река в мире. Фото Вот, как выглядит самая красивая река в мире. Фото

Каньо Кристалес – река пяти цветов.

Эта река наполнена «мертвой» водой. Фото Эта река наполнена «мертвой» водой. Фото

В этой реке нет ни одного живого организма.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх