Раздел: Фоторепортажи
Обнародованы лучшие снимки National Geographic Travel Photographer 2018. Фото
Каждый снимок - шедевр.
В конкурсе фотографий National Geographic Travel Photographer мог принять участие любой фотограф-путешественник, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Самые лучшие снимки, по мнению жюри.
1. Близнецы-беженцы. Актуальная нынче тема. (Фото Tati Itat | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
2. Жизнь в Гонконге. (Фото Gary Cummins | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
3. Земляные столбы Ренона в Италии. Представляет собой остроконечные вертикальные колонны из глины, часто с навершием в виде каменного валуна. Образовались в эпоху ледникового периода путём размытия нанесённой дождями и ветром почвы. Всего их около 150 штук, высота достигает 40 метров. (Фото Marco Grassi | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
4. Дождливый день в Нагасаки, Кюсю. Трамвай. (Фото Hiro Kurashina | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
5. Теотиуакан (в переводе «место, где родились боги») — древний город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от центра города Мехико. Современные исследователи считают, что площадь этого древнего поселения составляла 26-28 кв. км, а население — свыше 125 тыс. человек. Это один из самых древних и самый крупный в эпоху своего расцвета индейский город доколумбовой Америки, входивший в шестёрку самых крупных городов мира. (Фото Enrico Pescantini | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
6. Возвращение домой. На железнодорожной станции аэропорта Дакки. (Фото MD Tanveer Hassan Rohan | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
7. Взлетающие фламинго с красочного озера Натрон в Танзании. (Фото Hao J. | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
8. Отражение. Строящиеся небоскребы в Дубае. (Фото Gaanesh Prasad | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
9. Чайная церемония в Монголии. (Фото Alessandra Meniconzi | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
9. Туман на закате в Калифорнии. (Фото Ricky Batista | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
10. Бассейн на острове Самуи, Таиланд. (Фото Raja Iliya | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
11. Пляж Ипанема в Бразилии. (Фото M. Raccichni | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
12. Тихая улочка в Макао. (Фото Paul Tsui | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
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13. Победитель всего конкурса фотографий National Geographic Travel Photographer 2018. Горбатый кит с китенышем. (Фото Reiko Takahashi | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
В конкурсе фотографий National Geographic Travel Photographer мог принять участие любой фотограф-путешественник, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Самые лучшие снимки, по мнению жюри.
1. Близнецы-беженцы. Актуальная нынче тема. (Фото Tati Itat | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
2. Жизнь в Гонконге. (Фото Gary Cummins | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
3. Земляные столбы Ренона в Италии. Представляет собой остроконечные вертикальные колонны из глины, часто с навершием в виде каменного валуна. Образовались в эпоху ледникового периода путём размытия нанесённой дождями и ветром почвы. Всего их около 150 штук, высота достигает 40 метров. (Фото Marco Grassi | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
4. Дождливый день в Нагасаки, Кюсю. Трамвай. (Фото Hiro Kurashina | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
5. Теотиуакан (в переводе «место, где родились боги») — древний город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от центра города Мехико. Современные исследователи считают, что площадь этого древнего поселения составляла 26-28 кв. км, а население — свыше 125 тыс. человек. Это один из самых древних и самый крупный в эпоху своего расцвета индейский город доколумбовой Америки, входивший в шестёрку самых крупных городов мира. (Фото Enrico Pescantini | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
6. Возвращение домой. На железнодорожной станции аэропорта Дакки. (Фото MD Tanveer Hassan Rohan | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
7. Взлетающие фламинго с красочного озера Натрон в Танзании. (Фото Hao J. | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
8. Отражение. Строящиеся небоскребы в Дубае. (Фото Gaanesh Prasad | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
9. Чайная церемония в Монголии. (Фото Alessandra Meniconzi | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
9. Туман на закате в Калифорнии. (Фото Ricky Batista | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
10. Бассейн на острове Самуи, Таиланд. (Фото Raja Iliya | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
11. Пляж Ипанема в Бразилии. (Фото M. Raccichni | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
12. Тихая улочка в Макао. (Фото Paul Tsui | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
13. Победитель всего конкурса фотографий National Geographic Travel Photographer 2018. Горбатый кит с китенышем. (Фото Reiko Takahashi | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):
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