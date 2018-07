Обнародованы лучшие снимки National Geographic Travel Photographer 2018. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В конкурсе фотографий National Geographic Travel Photographer мог принять участие любой фотограф-путешественник, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium Самые лучшие снимки, по мнению жюри.1. Близнецы-беженцы. Актуальная нынче тема. (Фото Tati Itat | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):2. Жизнь в Гонконге. (Фото Gary Cummins | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):3. Земляные столбы Ренона в Италии. Представляет собой остроконечные вертикальные колонны из глины, часто с навершием в виде каменного валуна. Образовались в эпоху ледникового периода путём размытия нанесённой дождями и ветром почвы. Всего их около 150 штук, высота достигает 40 метров. (Фото Marco Grassi | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):4. Дождливый день в Нагасаки, Кюсю. Трамвай. (Фото Hiro Kurashina | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):5. Теотиуакан (в переводе «место, где родились боги») — древний город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от центра города Мехико. Современные исследователи считают, что площадь этого древнего поселения составляла 26-28 кв. км, а население — свыше 125 тыс. человек. Это один из самых древних и самый крупный в эпоху своего расцвета индейский город доколумбовой Америки, входивший в шестёрку самых крупных городов мира. (Фото Enrico Pescantini | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):6. Возвращение домой. На железнодорожной станции аэропорта Дакки. (Фото MD Tanveer Hassan Rohan | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):7. Взлетающие фламинго с красочного озера Натрон в Танзании. (Фото Hao J. | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):8. Отражение. Строящиеся небоскребы в Дубае. (Фото Gaanesh Prasad | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):9. Чайная церемония в Монголии. (Фото Alessandra Meniconzi | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):9. Туман на закате в Калифорнии. (Фото Ricky Batista | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):10. Бассейн на острове Самуи, Таиланд. (Фото Raja Iliya | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):11. Пляж Ипанема в Бразилии. (Фото M. Raccichni | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):12. Тихая улочка в Макао. (Фото Paul Tsui | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):13. Победитель всего конкурса фотографий National Geographic Travel Photographer 2018. Горбатый кит с китенышем. (Фото Reiko Takahashi | National Geographic Travel Photographer of the Year Contest):