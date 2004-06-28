Раздел: Фоторепортажи
Виртуальная прогулка по самому большому городу Марокко. Фото
Фотопроект талантливого фотографа.
Большинство людей наверняка видели фильм «Касабланка». На самом же деле картина была снята в Голливуде, а вовсе не в фантастической и многогранной стране Марокко. Касабланка — самый большой город Марокко, где встречаются, работают, покупают или что-то продают люди. Этот город, как и многие другие, находит свое отражение во внешности и культурной идентичности жителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Яссин Йорияс — фотограф, документирующий яркую реальность Касабланки. Яссин фокусируется на странном и волнующем миксе контрастов, отражающих ежедневную жизнь мегаполиса, на том, что так сильно отличает действительность от романтических ожиданий.
«Касабланка — это город разных культур, где урбанизация трансформирует окружающую среду. А значит и здесь происходит постоянное столкновение традиций и современности, общества и индивидуальности, — все это создает моменты контраста. Они могут происходить каждый день, а могут случаться только единожды».
«Через одну фотографию мы можем смотреть, наслаждаться, думать о том, что увидели. А также теряться и волноваться о том, что бы мы потеряли, если бы не сняли фото».
Читайте также: Виртуальная прогулка по самому северному городу планеты. Фото
«В этом проекте я запечатлеваю такие контрастные детали с целью дать людям увидеть Касабланку глазами марокканца, который родился, вырос и до сих пор живет здесь».
Большинство людей наверняка видели фильм «Касабланка». На самом же деле картина была снята в Голливуде, а вовсе не в фантастической и многогранной стране Марокко. Касабланка — самый большой город Марокко, где встречаются, работают, покупают или что-то продают люди. Этот город, как и многие другие, находит свое отражение во внешности и культурной идентичности жителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Яссин Йорияс — фотограф, документирующий яркую реальность Касабланки. Яссин фокусируется на странном и волнующем миксе контрастов, отражающих ежедневную жизнь мегаполиса, на том, что так сильно отличает действительность от романтических ожиданий.
«Касабланка — это город разных культур, где урбанизация трансформирует окружающую среду. А значит и здесь происходит постоянное столкновение традиций и современности, общества и индивидуальности, — все это создает моменты контраста. Они могут происходить каждый день, а могут случаться только единожды».
«Через одну фотографию мы можем смотреть, наслаждаться, думать о том, что увидели. А также теряться и волноваться о том, что бы мы потеряли, если бы не сняли фото».
Читайте также: Виртуальная прогулка по самому северному городу планеты. Фото
«В этом проекте я запечатлеваю такие контрастные детали с целью дать людям увидеть Касабланку глазами марокканца, который родился, вырос и до сих пор живет здесь».
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