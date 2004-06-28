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Виртуальная прогулка по самому большому городу Марокко. Фото

Виртуальная прогулка по самому большому городу Марокко. ФотоФотопроект талантливого фотографа.

Большинство людей наверняка видели фильм «Касабланка». На самом же деле картина была снята в Голливуде, а вовсе не в фантастической и многогранной стране Марокко. Касабланка — самый большой город Марокко, где встречаются, работают, покупают или что-то продают люди. Этот город, как и многие другие, находит свое отражение во внешности и культурной идентичности жителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Яссин Йорияс — фотограф, документирующий яркую реальность Касабланки. Яссин фокусируется на странном и волнующем миксе контрастов, отражающих ежедневную жизнь мегаполиса, на том, что так сильно отличает действительность от романтических ожиданий.

«Касабланка — это город разных культур, где урбанизация трансформирует окружающую среду. А значит и здесь происходит постоянное столкновение традиций и современности, общества и индивидуальности, — все это создает моменты контраста. Они могут происходить каждый день, а могут случаться только единожды».

«Через одну фотографию мы можем смотреть, наслаждаться, думать о том, что увидели. А также теряться и волноваться о том, что бы мы потеряли, если бы не сняли фото».

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«В этом проекте я запечатлеваю такие контрастные детали с целью дать людям увидеть Касабланку глазами марокканца, который родился, вырос и до сих пор живет здесь».

Виртуальная прогулка по самому большому городу Марокко. Фото
Виртуальная прогулка по самому большому городу Марокко. Фото
Виртуальная прогулка по самому большому городу Марокко. Фото
Виртуальная прогулка по самому большому городу Марокко. Фото
Виртуальная прогулка по самому большому городу Марокко. Фото
Виртуальная прогулка по самому большому городу Марокко. Фото
Виртуальная прогулка по самому большому городу Марокко. Фото
Виртуальная прогулка по самому большому городу Марокко. Фото
Виртуальная прогулка по самому большому городу Марокко. Фото
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 Теги: Марокко, туризм

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Сегодня, 16:02 » Автор: Анна Мартынова
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