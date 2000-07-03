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Восемь удивительных фактов об акулах. Фото

Восемь удивительных фактов об акулах. ФотоЭто удивительные создания.

Эти хищники обычно появляются на экранах телевизоров в качестве целеустремленных убийц, но в реальной жизни они редко вредят людям, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер..

Восемь удивительных фактов об акулах. Фото


1. Люди убивают больше акул, чем акулы убивают людей.

Это правда: акулы убивают около шести человек в год по всему миру, в то время как люди убивают от 75 до 100 миллионов акул.

Восемь удивительных фактов об акулах. Фото


2. Только три вида акул в ответе за большинство нападений и смертей.

Из более чем 400 видов акул там, тупорылые акулы, тигровые акулы и белые акулы являются самыми опасными, но даже с этими группами большинство нападений больше вызвано любопытством, чем враждебностью.

Восемь удивительных фактов об акулах. Фото


3. В США акулы нападают чаще, чем в любой другой стране, но смертельных случаев там меньше.

Большинство нападений в Соединенных Штатах происходят во Флориде. В 2017 году акулы атаковали 31 человека без провокации (были другие инциденты, когда укушенный человек пытался спровоцировать акулу), но никто не умер.

Восемь удивительных фактов об акулах. Фото


4. Китовые акулы — самые большие рыбы в море.

Они могут расти до 12 метров и весить более 20 тонн, что делает их примерно вдвое больше, чем большинства белых акул.

Восемь удивительных фактов об акулах. Фото


5. Акулы бывают всех размеров.

По словам Смитсоновского института, в Карибском бассейне у побережья Колумбии и Венесуэлы обнаружены карликовые фонариковые акулы, которые могут поместиться в ладони, и, как полагают ученые, они живут на глубине более 270 метров.

Восемь удивительных фактов об акулах. Фото


6. Акулы занимают важную экологическую нишу.

Роль акул в том, чтобы охотиться на более слабые виды, может быть важна. Акулы играют ключевую роль в океанических экосистемах. Удаление их из цепочки может вызвать эффект домино, который может воздействовать на другие виды, вплоть до кораллов и водорослей.

Восемь удивительных фактов об акулах. Фото


7. Большие белые акулы – путешественники.

В 2005 году большая белая по имени Николь поплыла из Африки в Австралию и вернулась через девять месяцев, в общей сложности преодолев более 19 тысяч километров.

Восемь удивительных фактов об акулах. Фото


8. Некоторые акулы никогда не перестанут плавать.

Это не относится ко всем видам, но большие белые, тигровые и акулы мако должны двигаться, чтобы дышать.

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Восемь удивительных фактов об акулах. Фото


8. Среди них есть настоящие долгожители.

Большие белые живут до 70 лет, а гренландские акулы живут до 400 лет!
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 Теги: акулы, факты

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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