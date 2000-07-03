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Потап и MOZGI снялись для мужского эротического журнала. Фото

Потап и MOZGI снялись для мужского эротического журнала. Фото Артистов сфотографировали в компании полуобнаженных девушек.

Украинский рэпер Потап и его группа MOZGI стали героями свежего номера эротического мужского журнала XXL. Артисты украсили обложку глянца и снялись в жаркой фотосессии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Женщины часто говорят, что их возбуждает мужской ум. Поэтому стоит ли удивляться, что героями нашего летнего номера стала группа MOZGI. Парни устроили влажный-пляжный движ у бассейна в компании двух прекрасных девушек", - сказано на сайте журнала.

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Участники коллектива позировали у бассейна с сексуальными блондинками.

Потап и MOZGI снялись для мужского эротического журнала. Фото
Потап и MOZGI снялись для мужского эротического журнала. Фото
Потап и MOZGI снялись для мужского эротического журнала. Фото
Потап и MOZGI снялись для мужского эротического журнала. Фото
Потап и MOZGI снялись для мужского эротического журнала. Фото
Потап и MOZGI снялись для мужского эротического журнала. Фото
Потап и MOZGI снялись для мужского эротического журнала. Фото
Потап и MOZGI снялись для мужского эротического журнала. Фото
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 Теги: Потап, MOZGI, фото

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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