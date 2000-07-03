Раздел: Фоторепортажи
Потап и MOZGI снялись для мужского эротического журнала. Фото
Артистов сфотографировали в компании полуобнаженных девушек.
Украинский рэпер Потап и его группа MOZGI стали героями свежего номера эротического мужского журнала XXL. Артисты украсили обложку глянца и снялись в жаркой фотосессии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Женщины часто говорят, что их возбуждает мужской ум. Поэтому стоит ли удивляться, что героями нашего летнего номера стала группа MOZGI. Парни устроили влажный-пляжный движ у бассейна в компании двух прекрасных девушек", - сказано на сайте журнала.
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Участники коллектива позировали у бассейна с сексуальными блондинками.
Украинский рэпер Потап и его группа MOZGI стали героями свежего номера эротического мужского журнала XXL. Артисты украсили обложку глянца и снялись в жаркой фотосессии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Женщины часто говорят, что их возбуждает мужской ум. Поэтому стоит ли удивляться, что героями нашего летнего номера стала группа MOZGI. Парни устроили влажный-пляжный движ у бассейна в компании двух прекрасных девушек", - сказано на сайте журнала.
Читайте также: Эти люди нашли своих двойников среди музейных экспонатов. Фото
Участники коллектива позировали у бассейна с сексуальными блондинками.
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