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Раздел: Фоторепортажи  
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Девушка с весом 140 кг превратилась в стройную красавицу. Фото

Девушка с весом 140 кг превратилась в стройную красавицу. ФотоЕе результат впечатляет.

В 22 года Лаура Мицетич весила около 140 килограммов и была совсем недовольна своей жизнью, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

Девушка решила не терять золотых лет своей молодости и взяла себя в руки. Врачи рекомендовали Лауре хирургическое вмешательство, но вместо этого она стала регулярно посещать тренажерный зал.

За первые недели Лаура изменила взгляд на спорт, питание и свой образ жизни. А за первый год смогла похудеть на 45 килограммов.

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Однако, девушка не остановилась на этом и за 3 года превратилась в невероятно привлекательную красавицу!

Девушка с весом 140 кг превратилась в стройную красавицу. Фото
Девушка с весом 140 кг превратилась в стройную красавицу. Фото
Девушка с весом 140 кг превратилась в стройную красавицу. Фото
Девушка с весом 140 кг превратилась в стройную красавицу. Фото
Девушка с весом 140 кг превратилась в стройную красавицу. Фото
Девушка с весом 140 кг превратилась в стройную красавицу. Фото
Девушка с весом 140 кг превратилась в стройную красавицу. Фото
Девушка с весом 140 кг превратилась в стройную красавицу. Фото
Девушка с весом 140 кг превратилась в стройную красавицу. Фото
Девушка с весом 140 кг превратилась в стройную красавицу. Фото
Девушка с весом 140 кг превратилась в стройную красавицу. Фото
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 Теги: похудение, лишний вес

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Сегодня, 11:05 » Автор: Анна Мартынова
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