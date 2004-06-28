Раздел: Фоторепортажи
Девушка с весом 140 кг превратилась в стройную красавицу. Фото
Ее результат впечатляет.
В 22 года Лаура Мицетич весила около 140 килограммов и была совсем недовольна своей жизнью, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Девушка решила не терять золотых лет своей молодости и взяла себя в руки. Врачи рекомендовали Лауре хирургическое вмешательство, но вместо этого она стала регулярно посещать тренажерный зал.
За первые недели Лаура изменила взгляд на спорт, питание и свой образ жизни. А за первый год смогла похудеть на 45 килограммов.
Читайте также: Эту красавицу часто сравнивают с куклой. Фото
Однако, девушка не остановилась на этом и за 3 года превратилась в невероятно привлекательную красавицу!
В 22 года Лаура Мицетич весила около 140 килограммов и была совсем недовольна своей жизнью, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Девушка решила не терять золотых лет своей молодости и взяла себя в руки. Врачи рекомендовали Лауре хирургическое вмешательство, но вместо этого она стала регулярно посещать тренажерный зал.
За первые недели Лаура изменила взгляд на спорт, питание и свой образ жизни. А за первый год смогла похудеть на 45 килограммов.
Читайте также: Эту красавицу часто сравнивают с куклой. Фото
Однако, девушка не остановилась на этом и за 3 года превратилась в невероятно привлекательную красавицу!
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