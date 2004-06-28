» » Кошачье счастье в трогательном фотопроекте. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Кошачье счастье в трогательном фотопроекте. Фото

Кошачье счастье в трогательном фотопроекте. ФотоОни любят ласку.

Кошачье счастье в фотографиях Марианны Зампьери (Marianna Zampieri), передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

Коты часто бывают надменными и злопамятными, но иногда эти животные способны на удивительную преданность и любовь. Снимки фотографа Марианны Зампьери (Marianna Zampieri) покажут моменты, когда котики действительно кайфуют рядом с людьми.

Читайте также: Самые красивые в мире розовые озера. Фото

Кошачье счастье в трогательном фотопроекте. Фото
Кошачье счастье в трогательном фотопроекте. Фото
Кошачье счастье в трогательном фотопроекте. Фото
Кошачье счастье в трогательном фотопроекте. Фото
Кошачье счастье в трогательном фотопроекте. Фото
Кошачье счастье в трогательном фотопроекте. Фото
Кошачье счастье в трогательном фотопроекте. Фото
Кошачье счастье в трогательном фотопроекте. Фото
Кошачье счастье в трогательном фотопроекте. Фото
Кошачье счастье в трогательном фотопроекте. Фото
Кошачье счастье в трогательном фотопроекте. Фото
Кошачье счастье в трогательном фотопроекте. Фото
Кошачье счастье в трогательном фотопроекте. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фотопроект, кошки

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 12:57 » Автор: Анна Мартынова
     1210
     0

Похожие новости по теме

Самые красивые в мире розовые озера. Фото Самые красивые в мире розовые озера. Фото

Такое озеро есть и в Украине.

Мужчины и их коты в трогательном фотопроекте. Фото Мужчины и их коты в трогательном фотопроекте. Фото

Коты трогают сердца даже самых брутальных мужчин.

Престарелые животные в трогательном фотопроекте. Фото Престарелые животные в трогательном фотопроекте. Фото

Эти монохромные портреты просто не могут не вызвать душевный трепет.

Кошки, живущие рядом с людьми: уникальный проект Марианны Зампиери. Фото Кошки, живущие рядом с людьми: уникальный проект Марианны Зампиери. Фото

Хранительницы и вдохновительницы

Материнское счастье: милые животные в интересном положении. Фото Материнское счастье: милые животные в интересном положении. Фото

20 фотографий, которые подарят вам улыбку.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх