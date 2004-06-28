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Раздел: Фоторепортажи  
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Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. ФотоТут запрещено фотографировать военных.

Фотограф Эрик Лаффорг шесть раз посещал Северную Корею. Он восстанавливал фотографии, которые его сопровождающие требовали удалить. Интересны мотивировки удаления – они хорошо показывают образ мысли цензоров. Скопления военных не должны попадать в кадр, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


В доме есть компьютер, но нет электричества

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Собирание травы может говорить о голоде

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Солдат работает на ферме

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Метро является режимным объектом, так как может использоваться в качестве бомбоубежища, а на снимке виден тоннель

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Мужчина неопрятно одет, кадр нужно переснять – для этого девушка поправляет ему рубашку

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Картина еще не окончена – эскизы фотографировать нельзя

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Нельзя фотографировать солдат после команды «вольно»

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


В дельфинарии можно снимать животных, но нельзя снимать группу солдат

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Нельзя снимать официальных лиц в неприглядном виде

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Очереди негативно говорят о Корее

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Дети не могут вести себя легкомысленно под портретами вождей

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Дети из сельской местности никогда не видели эскалатора

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


На службе нельзя спать

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Надежная корейская техника никогда не ломается

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Питаться в ресторане может только элита, а элиту снимать нельзя

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Нельзя снимать спящего – на Западе могут подумать, что это лежит мертвый человек

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Нельзя снимать статую Ким Ир Сена со спины – это оскорбление корейского народа

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Нельзя снимать детей, работающих в поле

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Нельзя снимать самодельные ларьки

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Инвалидная коляска – табу

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Нельзя снимаь не только бедность, но и богатство

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Метла, попавшая в кадр наносит урон престижу вождя

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Ковры, попавшие в кадр наносят урон престижу вождя (на заднем плане)

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Совершенство – вот основа жизни в Северной Корее. Неудачная попытка бросает тень на всю страну

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Нельзя фотографировать обычных людей на улице, если они недостаточно нарядно одеты

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Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Нельзя снимать деньги

Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото


Люди могут подумать, что в стране проблема с ванными
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 Теги: КНДР, цензура

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Сегодня, 14:43 » Автор: Анна Мартынова
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