Раздел: Фоторепортажи
Редкие снимки КНДР, подвергнутые цензуре. Фото
Тут запрещено фотографировать военных.
Фотограф Эрик Лаффорг шесть раз посещал Северную Корею. Он восстанавливал фотографии, которые его сопровождающие требовали удалить. Интересны мотивировки удаления – они хорошо показывают образ мысли цензоров. Скопления военных не должны попадать в кадр, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В доме есть компьютер, но нет электричества
Собирание травы может говорить о голоде
Солдат работает на ферме
Метро является режимным объектом, так как может использоваться в качестве бомбоубежища, а на снимке виден тоннель
Мужчина неопрятно одет, кадр нужно переснять – для этого девушка поправляет ему рубашку
Картина еще не окончена – эскизы фотографировать нельзя
Нельзя фотографировать солдат после команды «вольно»
В дельфинарии можно снимать животных, но нельзя снимать группу солдат
Нельзя снимать официальных лиц в неприглядном виде
Очереди негативно говорят о Корее
Дети не могут вести себя легкомысленно под портретами вождей
Дети из сельской местности никогда не видели эскалатора
На службе нельзя спать
Надежная корейская техника никогда не ломается
Питаться в ресторане может только элита, а элиту снимать нельзя
Нельзя снимать спящего – на Западе могут подумать, что это лежит мертвый человек
Нельзя снимать статую Ким Ир Сена со спины – это оскорбление корейского народа
Нельзя снимать детей, работающих в поле
Нельзя снимать самодельные ларьки
Инвалидная коляска – табу
Нельзя снимаь не только бедность, но и богатство
Метла, попавшая в кадр наносит урон престижу вождя
Ковры, попавшие в кадр наносят урон престижу вождя (на заднем плане)
Совершенство – вот основа жизни в Северной Корее. Неудачная попытка бросает тень на всю страну
Нельзя фотографировать обычных людей на улице, если они недостаточно нарядно одеты
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Нельзя снимать деньги
Люди могут подумать, что в стране проблема с ванными
Фотограф Эрик Лаффорг шесть раз посещал Северную Корею. Он восстанавливал фотографии, которые его сопровождающие требовали удалить. Интересны мотивировки удаления – они хорошо показывают образ мысли цензоров. Скопления военных не должны попадать в кадр, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В доме есть компьютер, но нет электричества
Собирание травы может говорить о голоде
Солдат работает на ферме
Метро является режимным объектом, так как может использоваться в качестве бомбоубежища, а на снимке виден тоннель
Мужчина неопрятно одет, кадр нужно переснять – для этого девушка поправляет ему рубашку
Картина еще не окончена – эскизы фотографировать нельзя
Нельзя фотографировать солдат после команды «вольно»
В дельфинарии можно снимать животных, но нельзя снимать группу солдат
Нельзя снимать официальных лиц в неприглядном виде
Очереди негативно говорят о Корее
Дети не могут вести себя легкомысленно под портретами вождей
Дети из сельской местности никогда не видели эскалатора
На службе нельзя спать
Надежная корейская техника никогда не ломается
Питаться в ресторане может только элита, а элиту снимать нельзя
Нельзя снимать спящего – на Западе могут подумать, что это лежит мертвый человек
Нельзя снимать статую Ким Ир Сена со спины – это оскорбление корейского народа
Нельзя снимать детей, работающих в поле
Нельзя снимать самодельные ларьки
Инвалидная коляска – табу
Нельзя снимаь не только бедность, но и богатство
Метла, попавшая в кадр наносит урон престижу вождя
Ковры, попавшие в кадр наносят урон престижу вождя (на заднем плане)
Совершенство – вот основа жизни в Северной Корее. Неудачная попытка бросает тень на всю страну
Нельзя фотографировать обычных людей на улице, если они недостаточно нарядно одеты
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Нельзя снимать деньги
Люди могут подумать, что в стране проблема с ванными
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