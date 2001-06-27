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Как выращивают табак в Малави. Фото

Как выращивают табак в Малави. ФотоЗдесь работают дети.

Табачные плантации Малави — это не только «источник национальной экономической гордости, 76% валютных поступлений страны», но и красивейшие пейзажи. Впрочем, красота эта с подвохом: 55% детей, работающих на табачных полях, имеет возраст от 7 до 9 лет, передает Хроника.инфо ос ссылкой на loveopium.

1. Коммерческое производство табака в Малави началось ещё в далёком 1889 году, когда сеттлеры из американского штата Вирджиния, самозваные «иноземные хозяева», впервые заставили местных жителей и их детей работать на плантациях за мизерную или вовсе без платы. Более чем век спустя эта эксплуатация продолжается — и конца ей не видно. (Фото David Levene):

Как выращивают табак в Малави. Фото


2. До XVI века табак произрастал только в Северной и Южной Америке. В 1556 году Андре Теве привёз семена табака из Бразилии во Францию и вырастил их в окрестностях Ангулема. В 1560 году табак появился при дворе испанского короля Филиппа II как декоративное растение. Французский посол в Португалии Жан Вильман Нико привёз из Испании нюхательный табак в Париж; нюхательный табак быстро вошёл в моду.
Курение табака распространяли по миру англичане после 1565 года. За 150 лет табак распространился по Евразии и попал в Африку.(Фото David Levene):

Как выращивают табак в Малави. Фото


3. Здесь никто не имеет права на больничный, и в больницу никто тебя не отвезёт”. Женщины работают в поле с привязанным к спине ребенком. Вряд ли когда-либо она пойдёт в школу. (Фото David Levene):

Как выращивают табак в Малави. Фото


4. По подсчётам правозащитников, 45% детей, работающих на табачных полях, — в возрасте от 10 до 14 лет, а 55% — от 7 до 9 лет. (Фото David Levene):

Как выращивают табак в Малави. Фото


5. Растение табака ещё в XVI веке было названо Nicotiana в честь Жана Нико, французского посла в Португалии. В середине XVIII века это название было использовано Карлом Линнеем в его работах. (Фото David Levene):

Как выращивают табак в Малави. Фото


6. Собранные листья табака надо высушить. Справа — это как раз сушилки. (Фото David Levene):

Как выращивают табак в Малави. Фото


7. Процесс создания. (Фото David Levene):

Как выращивают табак в Малави. Фото


8. Плантаторы платят сельхозрабочим копейки, перепродавая потом килограмм табака в 70 раз дороже с аукционов непосредственно международным корпорациям. Но выхода всё равно нет. (Фото David Levene):

Как выращивают табак в Малави. Фото


9. Вот выглядит амбар-сушилка для табака в готовом виде. (Фото David Levene):

Как выращивают табак в Малави. Фото


10. Быт местных жителей Малави очень незатейливый. (Фото David Levene):

Как выращивают табак в Малави. Фото


11. Хижины с деревне. (Фото David Levene):

Как выращивают табак в Малави. Фото


12. (Фото David Levene):

Как выращивают табак в Малави. Фото


13. Табачная плантация, Африка. (Фото David Levene):

Как выращивают табак в Малави. Фото


14. Продажа удобрений. (Фото David Levene):

Как выращивают табак в Малави. Фото


15. Табачная плантация, Африка, 2018 год. (Фото David Levene):

Как выращивают табак в Малави. Фото


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16. (Фото David Levene):

Как выращивают табак в Малави. Фото
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 Теги: Малави, табак

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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