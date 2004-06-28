» » Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. ФотоОни покорили сердца миллионов мужчин.

Снимки самых красивых женщин прошлого века, которые были объектом желания всех мужчин. Красота — понятие весьма субъективное. Более того, ее каноны разнятся в зависимости от места, времени и других обстоятельств. Но есть моменты, на которые просто нельзя не обратить внимание…Иногда ты понимаешь, что от женщины веет неким магнетизмом. Наверное, это то, что сейчас принято называть харизмой. И тогда уже неважно, какой сейчас год и где это происходит. Наверняка женщины, которые стали настоящими иконами стиля прошлого века, обладали этим самым магнетизмом. Иначе как объяснить, что на них буквально молились все мужчины.. Сегодня мы немного расскажем о них, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Лорен Бэколл

Обладательница «Оскара» и огромного количества других наград. Эту девушку считали одной из первых красавиц Голливуда своего времени.

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Лоретта Янг

Лоретта — непревзойденная кинодива и воплощение элегантности 30-х и 40-х годов. Без «Оскара» тоже не осталась. Да и как можно было, ведь Лоретта снималась у лучших мастеров того времени.

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Джинджер Роджерс

Наибольшую славу получила, выступая в паре со знаменитым Фредом Астером. Но и мир кино перед Джинджер также в долгу: всё-таки киноакадемия не оставила ее без своего внимания.

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Ава Гарднер

Несмотря на отсутствие в коллекции этой красотки вожделенной статуэтки, она входит в число величайших актрис Голливуда всех времен. Говорили, что у нее лицо ангела и тело богини.

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Бритт Экланд

Играть девушку Бонда могли только красотки. Шведская модель и актриса удостоилась этого права в картине «Человек с золотым пистолетом».

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Джули Ньюмар

В 60-х снимался сериал о Бэтмене. Именно благодаря этой картине Джули и прославилась, там она сыграла женщину-кошку.

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Мэрилин Монро

Даже комментировать ничего не буду. Об этой женщине и так всё известно, а ее право присутствовать в этом списке вряд ли кто-то будет оспаривать!

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Натали Вуд

Трижды номинантка на «Оскар». Если всё еще не смотрел «Вестсайдскую историю», обязательно найди время.

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Дебби Харри

Певица и актриса. Лидер группы Blondie, которая сыграла в более чем 30 фильмах.

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Бетти Бросмер

Ее называли обладательницей самой шикарной фигуры 50-х. Многие уверены, что до сих пор никто не сумел переплюнуть параметры Бетти.

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Грейс Келли

Мало того, что самая кассовая актриса своего времени, так еще и княгиня Монако. В общем, завистниц хватало…

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Софи Лорен

Можно сильно устать, если перечислять все достижения этой актрисы. Воистину великая женщина!

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Марлен Дитрих

Многие считают, что она стала прообразом Жоан Маду в «Триумфальной арке». Роман между Ремарком и Дитрих был страстным, но мучительным.

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Ракель Уэлч

По версии журнала Playboy, Ракель стала «самой желанной женщиной 70-х годов».

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Джин Шримптон

Ее считали одной из первых супермоделей мирового уровня. Глядя на снимок, понимаю, что вполне заслуженно!

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Джейн Фонда

2 «Оскара», 4 «Золотых глобуса», миллионы поклонников. Красотка и чрезвычайно талантливая актриса!

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Брижит Бардо

«И Бог создал женщину», и назвал он эту женщину Брижит. Это я конечно преувеличиваю, но название фильма, который принес известность актрисе, подходит как нельзя кстати.

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Жаклин Биссет

По-моему, глядя в эти в глаза, ты не сможешь не влюбиться. Самый известный фильм с участием актрисы — «Дикая орхидея».

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Аннетт Вадим

Француженка прославилась после роли в картине «Опасные связи».

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Рита Хейворт

Американский институт киноискусства включил ее в список 100 величайших звезд кино.

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Одри Хепберн

«Завтрак у Тиффани», «Римские каникулы» — самые известные картины с участием этой непревзойденной красотки.

Читайте также: Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото

Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Кэтрин Хепберн

Ее номинировали на «Оскар» целых 12 раз. 4 статуэтки актриса получила.

Эти дамы постоянно работали над собой, поэтому смогли сняться в отличных фильмах и стать знаменитыми. Уже за это они достойны уважения!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: звезды, женщины

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 15:56 » Автор: Анна Мартынова
     3327
     0

Похожие новости по теме

Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото

Они - настоящие легенды.

Самые стильные знаменитости ХХ века. Фото Самые стильные знаменитости ХХ века. Фото

Они всегда блистали.

Самые красивые актрисы «золотого века» Голливуда. Фото Самые красивые актрисы «золотого века» Голливуда. Фото

Девушки невероятной красоты.

Они затмят любую современную красотку: 15 богинь старого Голливуда. Фото Они затмят любую современную красотку: 15 богинь старого Голливуда. Фото

Им поклонялись, их боготворили, им завидовали и подражали.

Самые красивые актрисы «золотого века» Голливуда. Фото Самые красивые актрисы «золотого века» Голливуда. Фото

Они - воплощение красоты и женственности.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх