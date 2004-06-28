Раздел: Фоторепортажи
Этих звезд признали самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото
Они покорили сердца миллионов мужчин.
Снимки самых красивых женщин прошлого века, которые были объектом желания всех мужчин. Красота — понятие весьма субъективное. Более того, ее каноны разнятся в зависимости от места, времени и других обстоятельств. Но есть моменты, на которые просто нельзя не обратить внимание…Иногда ты понимаешь, что от женщины веет неким магнетизмом. Наверное, это то, что сейчас принято называть харизмой. И тогда уже неважно, какой сейчас год и где это происходит. Наверняка женщины, которые стали настоящими иконами стиля прошлого века, обладали этим самым магнетизмом. Иначе как объяснить, что на них буквально молились все мужчины.. Сегодня мы немного расскажем о них, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Лорен Бэколл
Обладательница «Оскара» и огромного количества других наград. Эту девушку считали одной из первых красавиц Голливуда своего времени.
Лоретта Янг
Лоретта — непревзойденная кинодива и воплощение элегантности 30-х и 40-х годов. Без «Оскара» тоже не осталась. Да и как можно было, ведь Лоретта снималась у лучших мастеров того времени.
Джинджер Роджерс
Наибольшую славу получила, выступая в паре со знаменитым Фредом Астером. Но и мир кино перед Джинджер также в долгу: всё-таки киноакадемия не оставила ее без своего внимания.
Ава Гарднер
Несмотря на отсутствие в коллекции этой красотки вожделенной статуэтки, она входит в число величайших актрис Голливуда всех времен. Говорили, что у нее лицо ангела и тело богини.
Бритт Экланд
Играть девушку Бонда могли только красотки. Шведская модель и актриса удостоилась этого права в картине «Человек с золотым пистолетом».
Джули Ньюмар
В 60-х снимался сериал о Бэтмене. Именно благодаря этой картине Джули и прославилась, там она сыграла женщину-кошку.
Мэрилин Монро
Даже комментировать ничего не буду. Об этой женщине и так всё известно, а ее право присутствовать в этом списке вряд ли кто-то будет оспаривать!
Натали Вуд
Трижды номинантка на «Оскар». Если всё еще не смотрел «Вестсайдскую историю», обязательно найди время.
Дебби Харри
Певица и актриса. Лидер группы Blondie, которая сыграла в более чем 30 фильмах.
Бетти Бросмер
Ее называли обладательницей самой шикарной фигуры 50-х. Многие уверены, что до сих пор никто не сумел переплюнуть параметры Бетти.
Грейс Келли
Мало того, что самая кассовая актриса своего времени, так еще и княгиня Монако. В общем, завистниц хватало…
Софи Лорен
Можно сильно устать, если перечислять все достижения этой актрисы. Воистину великая женщина!
Марлен Дитрих
Многие считают, что она стала прообразом Жоан Маду в «Триумфальной арке». Роман между Ремарком и Дитрих был страстным, но мучительным.
Ракель Уэлч
По версии журнала Playboy, Ракель стала «самой желанной женщиной 70-х годов».
Джин Шримптон
Ее считали одной из первых супермоделей мирового уровня. Глядя на снимок, понимаю, что вполне заслуженно!
Джейн Фонда
2 «Оскара», 4 «Золотых глобуса», миллионы поклонников. Красотка и чрезвычайно талантливая актриса!
Брижит Бардо
«И Бог создал женщину», и назвал он эту женщину Брижит. Это я конечно преувеличиваю, но название фильма, который принес известность актрисе, подходит как нельзя кстати.
Жаклин Биссет
По-моему, глядя в эти в глаза, ты не сможешь не влюбиться. Самый известный фильм с участием актрисы — «Дикая орхидея».
Аннетт Вадим
Француженка прославилась после роли в картине «Опасные связи».
Рита Хейворт
Американский институт киноискусства включил ее в список 100 величайших звезд кино.
Одри Хепберн
«Завтрак у Тиффани», «Римские каникулы» — самые известные картины с участием этой непревзойденной красотки.
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Кэтрин Хепберн
Ее номинировали на «Оскар» целых 12 раз. 4 статуэтки актриса получила.
Эти дамы постоянно работали над собой, поэтому смогли сняться в отличных фильмах и стать знаменитыми. Уже за это они достойны уважения!
Снимки самых красивых женщин прошлого века, которые были объектом желания всех мужчин. Красота — понятие весьма субъективное. Более того, ее каноны разнятся в зависимости от места, времени и других обстоятельств. Но есть моменты, на которые просто нельзя не обратить внимание…Иногда ты понимаешь, что от женщины веет неким магнетизмом. Наверное, это то, что сейчас принято называть харизмой. И тогда уже неважно, какой сейчас год и где это происходит. Наверняка женщины, которые стали настоящими иконами стиля прошлого века, обладали этим самым магнетизмом. Иначе как объяснить, что на них буквально молились все мужчины.. Сегодня мы немного расскажем о них, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Лорен Бэколл
Обладательница «Оскара» и огромного количества других наград. Эту девушку считали одной из первых красавиц Голливуда своего времени.
Лоретта Янг
Лоретта — непревзойденная кинодива и воплощение элегантности 30-х и 40-х годов. Без «Оскара» тоже не осталась. Да и как можно было, ведь Лоретта снималась у лучших мастеров того времени.
Джинджер Роджерс
Наибольшую славу получила, выступая в паре со знаменитым Фредом Астером. Но и мир кино перед Джинджер также в долгу: всё-таки киноакадемия не оставила ее без своего внимания.
Ава Гарднер
Несмотря на отсутствие в коллекции этой красотки вожделенной статуэтки, она входит в число величайших актрис Голливуда всех времен. Говорили, что у нее лицо ангела и тело богини.
Бритт Экланд
Играть девушку Бонда могли только красотки. Шведская модель и актриса удостоилась этого права в картине «Человек с золотым пистолетом».
Джули Ньюмар
В 60-х снимался сериал о Бэтмене. Именно благодаря этой картине Джули и прославилась, там она сыграла женщину-кошку.
Мэрилин Монро
Даже комментировать ничего не буду. Об этой женщине и так всё известно, а ее право присутствовать в этом списке вряд ли кто-то будет оспаривать!
Натали Вуд
Трижды номинантка на «Оскар». Если всё еще не смотрел «Вестсайдскую историю», обязательно найди время.
Дебби Харри
Певица и актриса. Лидер группы Blondie, которая сыграла в более чем 30 фильмах.
Бетти Бросмер
Ее называли обладательницей самой шикарной фигуры 50-х. Многие уверены, что до сих пор никто не сумел переплюнуть параметры Бетти.
Грейс Келли
Мало того, что самая кассовая актриса своего времени, так еще и княгиня Монако. В общем, завистниц хватало…
Софи Лорен
Можно сильно устать, если перечислять все достижения этой актрисы. Воистину великая женщина!
Марлен Дитрих
Многие считают, что она стала прообразом Жоан Маду в «Триумфальной арке». Роман между Ремарком и Дитрих был страстным, но мучительным.
Ракель Уэлч
По версии журнала Playboy, Ракель стала «самой желанной женщиной 70-х годов».
Джин Шримптон
Ее считали одной из первых супермоделей мирового уровня. Глядя на снимок, понимаю, что вполне заслуженно!
Джейн Фонда
2 «Оскара», 4 «Золотых глобуса», миллионы поклонников. Красотка и чрезвычайно талантливая актриса!
Брижит Бардо
«И Бог создал женщину», и назвал он эту женщину Брижит. Это я конечно преувеличиваю, но название фильма, который принес известность актрисе, подходит как нельзя кстати.
Жаклин Биссет
По-моему, глядя в эти в глаза, ты не сможешь не влюбиться. Самый известный фильм с участием актрисы — «Дикая орхидея».
Аннетт Вадим
Француженка прославилась после роли в картине «Опасные связи».
Рита Хейворт
Американский институт киноискусства включил ее в список 100 величайших звезд кино.
Одри Хепберн
«Завтрак у Тиффани», «Римские каникулы» — самые известные картины с участием этой непревзойденной красотки.
Читайте также: Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото
Кэтрин Хепберн
Ее номинировали на «Оскар» целых 12 раз. 4 статуэтки актриса получила.
Эти дамы постоянно работали над собой, поэтому смогли сняться в отличных фильмах и стать знаменитыми. Уже за это они достойны уважения!
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