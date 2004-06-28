Раздел: Фоторепортажи
Так выглядел особняк легендарного Мухаммеда Али. Фото
На продажу выставлены 32 гектара земли.
В Мичигане на продажу был выставлен особняк легендарного боксера Мухаммеда Али, который умер в 2016 году. Стоимость угодий составляет $2,895,037, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
Сообщается, что на продажу выставлены 32 гектара земли в северном штате США около озера Мичиган. Боксер купил недвижимость в 1975 году в районе Берри-Спрингс, где есть два больших дома и несколько гаражей. Помимо этого поместье включает в себя собственную сауну, массажный кабинет, баскетбольную площадку и даже боксерский ринг. Здесь также есть искусственный бассейн, река, пруд, огород и два гаража с достаточным количеством места для пяти автомобилей.
Читайте также: Салон легендарного Boeing-747 в 70-е годы прошлого века. Фото
Кассиус Клей Али страдал много лет от болезни Паркинсона. Он проводил большую часть своего времени после ухода из активного спорта здесь. Затем, за несколько месяцев до его смерти, он перебрался в Аризону. Он умер 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет.
В Мичигане на продажу был выставлен особняк легендарного боксера Мухаммеда Али, который умер в 2016 году. Стоимость угодий составляет $2,895,037, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
Сообщается, что на продажу выставлены 32 гектара земли в северном штате США около озера Мичиган. Боксер купил недвижимость в 1975 году в районе Берри-Спрингс, где есть два больших дома и несколько гаражей. Помимо этого поместье включает в себя собственную сауну, массажный кабинет, баскетбольную площадку и даже боксерский ринг. Здесь также есть искусственный бассейн, река, пруд, огород и два гаража с достаточным количеством места для пяти автомобилей.
Читайте также: Салон легендарного Boeing-747 в 70-е годы прошлого века. Фото
Кассиус Клей Али страдал много лет от болезни Паркинсона. Он проводил большую часть своего времени после ухода из активного спорта здесь. Затем, за несколько месяцев до его смерти, он перебрался в Аризону. Он умер 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
32
0
Также советуем посмотреть
- Уфологи насмешили неожиданным заявлением
- Самые смешные моменты, происходившие на футбольных полях
- Контракт между мертвыми и теми, кто не родился
- «Борцы за сепараторство»: в Google знатно потроллили боевиков «ЛНР»
- Как Россия потерпела поражение в Китае
- Очередная история из жизни «республики»
- На Кавказе самка оленя заставила волка убегать, поджав хвост
- Перед Порошенком постав комплекс проблем
- Смутила борода: индус подал на развод, впервые увидев лицо жены
- Результати дослідження щодо результатів боротьби із корупцією
- Огромный аллигатор устроил шоу на поле для гольфа
- В ожидании поцелуя Путина и Трампа
- Главарь «ЛНР» насмешил свежим фейком об иностранных агентах
- Европа: тупик миграции
- Крым и Джон Болтон
- «Призрак» попал на фото, не на шутку перепугав семью
- Почему тотальная «зрада» так опасна
- Россиянки бросились в любовные сети иностранных фанатов
- В Канаде горе-воришка скрывалась от копов на потолке, но упала им под ноги
- В зоне ООС ранили украинского бойца
- Впереди – много хорошего, и выборы переживем
- Пора худеть: упитанный кот свалился с камина и стал звездой Сети
- Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых
- Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
- Прикольные фотки, доказывающие, что медики – те еще юмористы
- Начните неделю с улыбки: подборка свежих анекдотов
- Забавный «призрак» стал звездой Instagram
- «Злые» собаки, способные лишь рассмешить
- «Бассейн заливали»: боевики насмешили Сеть новыми фейком
- Є залежність між продовженням санкцій і падінням рейтингу Путіна
Оставьте свой комментарий