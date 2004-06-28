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Так выглядел особняк легендарного Мухаммеда Али. Фото

Так выглядел особняк легендарного Мухаммеда Али. ФотоНа продажу выставлены 32 гектара земли.

В Мичигане на продажу был выставлен особняк легендарного боксера Мухаммеда Али, который умер в 2016 году. Стоимость угодий составляет $2,895,037, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.

Сообщается, что на продажу выставлены 32 гектара земли в северном штате США около озера Мичиган. Боксер купил недвижимость в 1975 году в районе Берри-Спрингс, где есть два больших дома и несколько гаражей. Помимо этого поместье включает в себя собственную сауну, массажный кабинет, баскетбольную площадку и даже боксерский ринг. Здесь также есть искусственный бассейн, река, пруд, огород и два гаража с достаточным количеством места для пяти автомобилей.

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Кассиус Клей Али страдал много лет от болезни Паркинсона. Он проводил большую часть своего времени после ухода из активного спорта здесь. Затем, за несколько месяцев до его смерти, он перебрался в Аризону. Он умер 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет.

Так выглядел особняк легендарного Мухаммеда Али. Фото
Так выглядел особняк легендарного Мухаммеда Али. Фото
Так выглядел особняк легендарного Мухаммеда Али. Фото
Так выглядел особняк легендарного Мухаммеда Али. Фото
Так выглядел особняк легендарного Мухаммеда Али. Фото
Так выглядел особняк легендарного Мухаммеда Али. Фото
Так выглядел особняк легендарного Мухаммеда Али. Фото
Так выглядел особняк легендарного Мухаммеда Али. Фото
Так выглядел особняк легендарного Мухаммеда Али. Фото
Так выглядел особняк легендарного Мухаммеда Али. Фото
Так выглядел особняк легендарного Мухаммеда Али. Фото
Так выглядел особняк легендарного Мухаммеда Али. Фото
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 Теги: Мухаммед Али

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Сегодня, 17:54 » Автор: Анна Мартынова
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