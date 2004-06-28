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Так выглядит самая сексуальная дальнобойщица в мире. Фото

Так выглядит самая сексуальная дальнобойщица в мире. Фото 26-летняя девушка водит грузовики в Австралии.

Блейз Уильямс из Австралии с 19 лет водит полуприцепы и 18-колесные грузовики. Вышибалы в ночных клубах не верят, что ее права на управление грузовым транспортом настоящие, но она любит свою работу и советует другим австралийкам последовать ее примеру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Блейз зарабатывала мытьем грузовиков, и ей велели получить права, чтобы перевозить их с места на место: «Раньше, когда я видела, как они подъезжали и останавливались рядом со мной, мне было страшно, но в конце концов мне реально понравилось их водить. Мне всегда нравилось отличаться от других, так что это было вполне естественно: стать женщиной — водителем грузовика. Я всегда одевалась немного в стиле Барби, но среди водителей я чувствую себя своим парнем».

Девушка устроилась на работу дальнобойщицей через год после того, как получила право управлять грузовым транспортом. Ей очень нравится жизнь в дороге: «На шоссе гораздо больше свободы, чем на офисной работе, и никто не нависает над твоим столом».

Блейз утверждает, что на работе доброжелательная обстановка и у нее не было каких-то проблем из-за пола.

По статистике, в Австралии на 100 дальнобойщиков приходится три женщины. При этом в стране нехватка водителей грузового транспорта, так что Уильямс рекомендует другим девушкам последовать ее примеру.

«Вам нельзя обойтись без толстокожести. Многие парни могут вести себя грубовато, так что если вас легко оскорбить или обидеть, то это место не для вас. Но я за карьеру не встретила больших проблем. Многим девушкам стоит себя попробовать в этой работе. Да, бывает, что нужно много часов проводить в пути, но можно хорошо заработать, и это очень весело».

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Также Уильямс — действующая чемпионка страны по верховой езде.

Так выглядит самая сексуальная дальнобойщица в мире. Фото
Так выглядит самая сексуальная дальнобойщица в мире. Фото
Так выглядит самая сексуальная дальнобойщица в мире. Фото
Так выглядит самая сексуальная дальнобойщица в мире. Фото
Так выглядит самая сексуальная дальнобойщица в мире. Фото
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 Теги: дальнобойщица, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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