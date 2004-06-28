Этот мужчина выглядит на 20 лет в свои 50. Фото

Фотограф с уникальной внешностью живет в Сингапуре.



Иногда возникает такое чувство, что в той части света, где расположена Азия, есть что-то особенное в воздухе или еде, потому что некоторые жители выглядят так, как будто перестали стареть, сообщает



Итак, знакомьтесь, Чуандо Тан (Chuando Tan), сингапурский фотограф и в прошлом модель. И да, не совсем молодому человеку 50 лет. Причем кажется, что с каждым днем он только молодеет.



Друзья называют его СиДи (CD), а остальной мир узнал о нем благодаря недавно появившейся новостной статье на одном из китайских сайтов. У прожившего уже полвека сингапурца почти 170 тысяч подписчиков в Instagram.



Чуандо Тан — совладелец студии фотографии ChuanDo & Frey, а в 80-х и 90-х он был одним из самых популярных сингапурских мужчин-моделей. Он даже пробовал себя в качестве поп-певца на мандаринском, до того как обнаружил страсть к фотографии.



В чем же его секрет? Помимо очевидно отличной генетики, Чуандо Тан тренируется в спортзале и регулярно ест курицу по-хайнаньски. Но что-то нам подсказывает, что, помимо тренировок 8 дней в неделю и поедания курицы до конца жизни, сингапурец все-таки что-то скрывает.



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Наверняка все дело в воздухе или местной воде. Но ничего страшного, мы вовсе не завидуем.



























Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Иногда возникает такое чувство, что в той части света, где расположена Азия, есть что-то особенное в воздухе или еде, потому что некоторые жители выглядят так, как будто перестали стареть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture Итак, знакомьтесь, Чуандо Тан (Chuando Tan), сингапурский фотограф и в прошлом модель. И да, не совсем молодому человеку 50 лет. Причем кажется, что с каждым днем он только молодеет.Друзья называют его СиДи (CD), а остальной мир узнал о нем благодаря недавно появившейся новостной статье на одном из китайских сайтов. У прожившего уже полвека сингапурца почти 170 тысяч подписчиков в Instagram.Чуандо Тан — совладелец студии фотографии ChuanDo & Frey, а в 80-х и 90-х он был одним из самых популярных сингапурских мужчин-моделей. Он даже пробовал себя в качестве поп-певца на мандаринском, до того как обнаружил страсть к фотографии.В чем же его секрет? Помимо очевидно отличной генетики, Чуандо Тан тренируется в спортзале и регулярно ест курицу по-хайнаньски. Но что-то нам подсказывает, что, помимо тренировок 8 дней в неделю и поедания курицы до конца жизни, сингапурец все-таки что-то скрывает.Наверняка все дело в воздухе или местной воде. Но ничего страшного, мы вовсе не завидуем.



