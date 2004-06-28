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Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. ФотоНикаких поблажек.

Военное дело — это чисто мужская профессия. Она связана с нелёгкими нагрузками и тяжёлыми условиями. Но, тем не менее, женщины всё равно идут служить в армию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Уитни Шилдс, американский морской пехотинец на тренировке.

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Дженна Rainbolt сотрудница отдела безопасности проходит тренировку опрыскиванием сильно пахнущей жидкостью

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Старший сержант Стефани M. Piekarczyk проводит тренировку ориентирования на местности.

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Глэдис Jerezrendon, должна открыть глаза после того, как на неё брызнули горчичный газ, на полетной палубе борту авианосца Нимиц-класса Carl Vinson.

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Прапорщик Патриция Cunanan во время дружеской вечеринки

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Авианосец USS Enterprise возвращается в порт приписки на военно-морскую базу Норфолк. Женщины-матросы фотографируются на память.

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Младший капрал. Эрика B. DiSalvo фотографирует занятия инструкторов по задержанию, во время летних полевых учений Quick Shot 2011.

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Авиационный техник по вооружению 3-го класса Алисия Крокетт, проводит осмотр вооружения, на истребителе F/A-18C Hornet , на авианосце USS Abraham Lincoln

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Морской пехотинец Меган Halliburton ведёт огонь с десантного корабля USS Boxer, во время учений

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Специалист 1-го класса связи Дениз Мартин ведёт проверку целей во время ночных стрельб, во время учений Quick Shot 2011.

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Авиационный механик Airman Эшли Botbyl очищает истребитель F/A-18C Hornet на борту авианосца USS Ronald Reagan.

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Авиационный диспетчер Airman Эшли Барнс руководит взлётами и посадками на авианосце USS John C. Stennis.

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Матрос Денис Уильямс и морской сержант Аманда Иосифа, участвуют в конкурсе по армрестлингу на борту десантного корабля USS Makin Island

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Техник связи 2-го класса Elise Хикс ведёт боевую стрельбу на учениях на борту корабля USS Меса-Верде

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Авиационный техник Саманта Филлипс собирает образцы топлива истребителя F/A-18E Super Hornet на летной палубе авианосца USS John C. Stennis

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Пилот Сара Рутледж проверяет ход винта своего истребителя, во время ежедневного осмотра.

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Солдат Саманта Оллред за пулеметом во время патрулирования 9 марта , 2011 на авиабазе Инджирлик, Турция.

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Командир звена E-2C Hawkeye Тара Refo проверяет винт самолёта E-2C Hawkeye на борту авианосца Carl Vinson

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


Военный повар 2-го класса Жаклин Родригес во время учений, после того, как перед ней распылили горчичный газ, на борту десантного корабля USS Comstock.

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото


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Старший летчик Шарлин Плант проводит обучение в Колвилл National Forest, Вашингтон, Целью этой подготовки является научить студентов, как определять своё местоположение с помощью карты и компаса.

Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото
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 Теги: армия, женщины

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Сегодня, 12:16 » Автор: Анна Мартынова
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