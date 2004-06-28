Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал тренировки женщин в армии США. Фото
Никаких поблажек.
Военное дело — это чисто мужская профессия. Она связана с нелёгкими нагрузками и тяжёлыми условиями. Но, тем не менее, женщины всё равно идут служить в армию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Уитни Шилдс, американский морской пехотинец на тренировке.
Дженна Rainbolt сотрудница отдела безопасности проходит тренировку опрыскиванием сильно пахнущей жидкостью
Старший сержант Стефани M. Piekarczyk проводит тренировку ориентирования на местности.
Глэдис Jerezrendon, должна открыть глаза после того, как на неё брызнули горчичный газ, на полетной палубе борту авианосца Нимиц-класса Carl Vinson.
Прапорщик Патриция Cunanan во время дружеской вечеринки
Авианосец USS Enterprise возвращается в порт приписки на военно-морскую базу Норфолк. Женщины-матросы фотографируются на память.
Младший капрал. Эрика B. DiSalvo фотографирует занятия инструкторов по задержанию, во время летних полевых учений Quick Shot 2011.
Авиационный техник по вооружению 3-го класса Алисия Крокетт, проводит осмотр вооружения, на истребителе F/A-18C Hornet , на авианосце USS Abraham Lincoln
Морской пехотинец Меган Halliburton ведёт огонь с десантного корабля USS Boxer, во время учений
Специалист 1-го класса связи Дениз Мартин ведёт проверку целей во время ночных стрельб, во время учений Quick Shot 2011.
Авиационный механик Airman Эшли Botbyl очищает истребитель F/A-18C Hornet на борту авианосца USS Ronald Reagan.
Авиационный диспетчер Airman Эшли Барнс руководит взлётами и посадками на авианосце USS John C. Stennis.
Матрос Денис Уильямс и морской сержант Аманда Иосифа, участвуют в конкурсе по армрестлингу на борту десантного корабля USS Makin Island
Техник связи 2-го класса Elise Хикс ведёт боевую стрельбу на учениях на борту корабля USS Меса-Верде
Авиационный техник Саманта Филлипс собирает образцы топлива истребителя F/A-18E Super Hornet на летной палубе авианосца USS John C. Stennis
Пилот Сара Рутледж проверяет ход винта своего истребителя, во время ежедневного осмотра.
Солдат Саманта Оллред за пулеметом во время патрулирования 9 марта , 2011 на авиабазе Инджирлик, Турция.
Командир звена E-2C Hawkeye Тара Refo проверяет винт самолёта E-2C Hawkeye на борту авианосца Carl Vinson
Военный повар 2-го класса Жаклин Родригес во время учений, после того, как перед ней распылили горчичный газ, на борту десантного корабля USS Comstock.
Читайте также: Спортивные пожилые мужчины, способные «дать фору» молодежи. Фото
Старший летчик Шарлин Плант проводит обучение в Колвилл National Forest, Вашингтон, Целью этой подготовки является научить студентов, как определять своё местоположение с помощью карты и компаса.
Военное дело — это чисто мужская профессия. Она связана с нелёгкими нагрузками и тяжёлыми условиями. Но, тем не менее, женщины всё равно идут служить в армию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Уитни Шилдс, американский морской пехотинец на тренировке.
Дженна Rainbolt сотрудница отдела безопасности проходит тренировку опрыскиванием сильно пахнущей жидкостью
Старший сержант Стефани M. Piekarczyk проводит тренировку ориентирования на местности.
Глэдис Jerezrendon, должна открыть глаза после того, как на неё брызнули горчичный газ, на полетной палубе борту авианосца Нимиц-класса Carl Vinson.
Прапорщик Патриция Cunanan во время дружеской вечеринки
Авианосец USS Enterprise возвращается в порт приписки на военно-морскую базу Норфолк. Женщины-матросы фотографируются на память.
Младший капрал. Эрика B. DiSalvo фотографирует занятия инструкторов по задержанию, во время летних полевых учений Quick Shot 2011.
Авиационный техник по вооружению 3-го класса Алисия Крокетт, проводит осмотр вооружения, на истребителе F/A-18C Hornet , на авианосце USS Abraham Lincoln
Морской пехотинец Меган Halliburton ведёт огонь с десантного корабля USS Boxer, во время учений
Специалист 1-го класса связи Дениз Мартин ведёт проверку целей во время ночных стрельб, во время учений Quick Shot 2011.
Авиационный механик Airman Эшли Botbyl очищает истребитель F/A-18C Hornet на борту авианосца USS Ronald Reagan.
Авиационный диспетчер Airman Эшли Барнс руководит взлётами и посадками на авианосце USS John C. Stennis.
Матрос Денис Уильямс и морской сержант Аманда Иосифа, участвуют в конкурсе по армрестлингу на борту десантного корабля USS Makin Island
Техник связи 2-го класса Elise Хикс ведёт боевую стрельбу на учениях на борту корабля USS Меса-Верде
Авиационный техник Саманта Филлипс собирает образцы топлива истребителя F/A-18E Super Hornet на летной палубе авианосца USS John C. Stennis
Пилот Сара Рутледж проверяет ход винта своего истребителя, во время ежедневного осмотра.
Солдат Саманта Оллред за пулеметом во время патрулирования 9 марта , 2011 на авиабазе Инджирлик, Турция.
Командир звена E-2C Hawkeye Тара Refo проверяет винт самолёта E-2C Hawkeye на борту авианосца Carl Vinson
Военный повар 2-го класса Жаклин Родригес во время учений, после того, как перед ней распылили горчичный газ, на борту десантного корабля USS Comstock.
Читайте также: Спортивные пожилые мужчины, способные «дать фору» молодежи. Фото
Старший летчик Шарлин Плант проводит обучение в Колвилл National Forest, Вашингтон, Целью этой подготовки является научить студентов, как определять своё местоположение с помощью карты и компаса.
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